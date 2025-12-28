Vacuna contra la bronquiolitis en mujeres embarazadas en Bogotá: se han aplicado más de 5.000 dosis

Bogotá inicia vacunación contra la bronquiolitis por Virus Sincitial Respiratorio para proteger a los bebés desde el embarazo - crédito AdobeStock

En medio del inicio del primer pico respiratorio de 2026, Bogotá ha intensificado su campaña de vacunación contra la bronquiolitis por Virus Sincitial Respiratorio (VSR), priorizando la protección de los recién nacidos desde el embarazo.

La Secretaría de Salud de la ciudad informó que, hasta el momento, más de 5.000 mujeres gestantes han recibido la nueva vacuna, cuyo uso se implementa por primera vez en el país tras una solicitud formal al Ministerio de Salud y la evaluación conjunta con la Universidad Nacional de Antioquia.

Desde el 21 de noviembre del 2025, la estrategia de inmunización se ha desplegado en más de 200 puntos de vacunación distribuidos por toda la ciudad, permitiendo que 5.097 dosis hayan sido aplicadas en solo un mes a mujeres embarazadas entre las semanas 28 y 36 de gestación, de acuerdo con datos oficiales.

Este ritmo creciente responde a la preocupación sanitaria por el impacto del VSR en los menores de seis meses, segmento poblacional especialmente vulnerable a complicaciones graves.

La nueva campaña de vacunación en Bogotá prioriza a mujeres gestantes entre la semana 28 y 36 de embarazo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública, explicó a los medios que “el virus sincitial respiratorio causa entre el 50% y el 70% de las hospitalizaciones por infección respiratoria aguda en los extremos de edad”.

Fernández detalló la relevancia de la campaña, enfatizando que esta nueva vacuna puede reducir significativamente las hospitalizaciones, las secuelas y la mortalidad asociada a la bronquiolitis, enfermedad que calificó como de difícil control.

El programa de inmunización contempla una segunda fase para el segundo semestre de 2026, cuando la vacuna también estará disponible para los recién nacidos de hasta 28 días, en casos donde sus madres no recibieron la dosis durante el embarazo.

Según la Secretaría de Salud, se implementará un esquema híbrido de inmunización que combinará la vacunación materna con la administración de anticuerpos monoclonales de larga duración, seleccionados bajo criterios específicos para proteger a los recién nacidos de infecciones respiratorias severas.

Más de 200 puntos de vacunación en Bogotá facilitan la aplicación de la vacuna contra la bronquiolitis - crédito Secretaría de Salud

En palabras de la entidad, “esta combinación permitirá ampliar la cobertura de protección, fortalecer la respuesta preventiva del sistema de salud y avanzar hacia un esquema más robusto e integral de inmunización”.

La adquisición de las dosis se llevó a cabo a través del fondo de recaudación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mecanismo utilizado previamente para la compra de vacunas contra el covid-19.

Por su parte, los estudios que sustentan la introducción de esta vacuna en Colombia fueron elaborados conjuntamente con la Universidad Nacional de Antioquia, lo que permitió a la ciudad contar con la evidencia necesaria para dar este paso en la protección de la infancia.

La presencia del VSR, responsable del 57 por ciento de las muertes por infecciones respiratorias en menores de cinco años, mantiene la alerta epidemiológica y refuerza la necesidad de avanzar en estrategias preventivas dirigidas a la población más vulnerable.

¿Cómo fue el estudio para la vacunación?

La capital colombiana incorpora por primera vez la vacuna contra el VSR en su calendario de inmunización pública - crédito Federico Anfitti/EFE

Las nuevas políticas de vacunación contra el virus sincitial respiratorio en Medellín han comenzado a mostrar resultados alentadores con la aplicación de la vacuna Abrysvo en mujeres gestantes y el uso del anticuerpo Nirsevimab en recién nacidos cuyas madres no hayan recibido la inmunización durante el embarazo.

Estos cambios se sustentan en un estudio conjunto entre la ciudad y la Universidad de Antioquia, cuyos resultados, recibidos en julio de 2025, llevaron a replantear la estrategia de salud pública frente a las infecciones respiratorias.

El informe reveló que no solo los menores de cinco años requerían atención prioritaria, sino que los adultos mayores también presentaban altas tasas de hospitalización y mortalidad relacionadas con enfermedades respiratorias, lo que motivó un cambio en los criterios de intervención.

En ese contexto, se evaluaron varias opciones, entre las que figuraban los anticuerpos monoclonales Nirsevimab y Palivizumab, así como las vacunas Abrysvo, Arexvy y mRESVIA, aunque finalmente fue Abrysvo la que obtuvo la aprobación para su uso en gestantes.

Según los datos preliminares derivados de la implementación de estas medidas, las intervenciones han demostrado ser clínicamente efectivas y seguras, además de resultar costo-efectivas por el impacto en la reducción de hospitalizaciones y complicaciones graves.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, explicó que “esta estrategia de inmunización permitiría una reducción en la carga de los servicios de salud y un ahorro económico para el sistema”, destacando el valor añadido de la política tanto en términos sanitarios como financieros.