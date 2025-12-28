Renta Joven: Prosperidad Social extendió hasta 2026 el plazo para reclamar el último pago, quiénes podrán retirar la transferencia

Renta Joven destina 82.300 millones de pesos para apoyar a jóvenes estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad durante la temporada decembrina -crédito Prosperidad Social

Prosperidad Social anunció la ampliación del plazo para reclamar la transferencia monetaria del programa Renta Joven en la modalidad de giro, con fecha límite hasta el 12 de enero de 2026.

Esta medida busca facilitar el acceso a los recursos para los participantes que no cuentan con una cuenta de ahorros o producto financiero activo. Según confirmó la entidad, la entrega de los incentivos bajo esta modalidad comenzó el 23 de diciembre, al tiempo que reiteró la importancia de que los 27.101 beneficiarios no esperen hasta el último día para realizar el retiro correspondiente.

La dependencia informó que el ciclo actual de entregas de Renta Joven representa una inversión de 82.300 millones de pesos. El proceso de distribución de los recursos inició el 17 de diciembre de 2025 y se desarrolla en varias etapas, de acuerdo con el tipo de producto financiero con el que cuente cada beneficiario. Para quienes no tienen cuenta bancaria activa, el retiro de la transferencia se puede realizar en los puntos autorizados del Banco Agrario de Colombia.

El ciclo de entregas de la Renta Joven representa una inversión total de 82.300 millones de pesos por parte del Gobierno - crédito Prosperidad Social

Para facilitar la consulta, Prosperidad Social dispone de un enlace donde los usuarios pueden verificar la disponibilidad de sus giros y el lugar autorizado para realizar el cobro: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx.

En el escenario del vigente ciclo, Prosperidad Social invitó a los beneficiarios a descargar la aplicación Bico del Banco Agrario, una billetera digital gratuita diseñada para recibir las transferencias futuras del programa. La aplicación permite administrar el dinero directamente desde el celular, ofreciendo una alternativa rápida y segura para quienes participen en próximos ciclos de pagos.

La entidad destacó la importancia de la digitalización de los pagos, con el objetivo de facilitar la gestión financiera y reducir riesgos asociados al manejo de efectivo.

Cuánto reciben los beneficiarios de Renta Joven

El programa nacional Renta Joven, regulado por la Resolución 00137 de 2024, otorga transferencias monetarias condicionadas (TMC) cuyo valor y periodicidad varían según el tipo de formación académica y el cumplimiento de ciertos requisitos.

Prosperidad Social recomienda descargar la aplicación Bico del Banco Agrario para gestionar de forma digital gratuita los pagos del programa - crédito Prosperidad Social

Para los estudiantes de instituciones de educación superior públicas y quienes participan en alianzas interinstitucionales, la TMC se liquida por periodo académico y depende de tres criterios: matrícula, permanencia y excelencia. La transferencia por matrícula exige que el beneficiario esté inscrito y activo en un programa técnico, tecnológico o universitario, sin condicionalidad académica o disciplinaria vigente.

Para acceder a la transferencia por permanencia, el estudiante debe culminar el periodo académico con un promedio acumulado igual o superior a 3,0 y mantener su condición de estudiante activo. Por su parte, la TMC por excelencia se asigna a quienes alcanzan un promedio acumulado igual o superior a 4,0.

El monto de la TMC por matrícula y permanencia es de 400.000 pesos por periodo académico, mientras que la TMC por excelencia suma 200.000 pesos adicionales por periodo académico. Estos pagos pueden entregarse hasta dos veces al año, y la bonificación por excelencia se otorga de manera simultánea a la de permanencia.

Sena y Escuelas Normales Superiores participan en Renta Joven, recibiendo TMC por matrícula y permanencia de hasta 400.000 pesos por periodo - crédito Prosperidad Social

En el caso de los aprendices del Sena en formación técnica y tecnológica, la TMC se otorga por cada mes verificado con matrícula efectiva y el valor asciende a 200.000 pesos mensuales, entregados en seis ciclos bimestrales cada año. Para los estudiantes de Escuelas Normales Superiores matriculados en los grados 12 o 13 de formación complementaria, la TMC por matrícula y permanencia es también de 400.000 pesos por periodo académico, con un máximo de dos entregas al año.

Finalmente, en 2025, el programa Renta Joven innovó al implementar la entrega de incentivos a través del Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) desde el primer semestre, con el fin de optimizar la racionalización y austeridad en el uso de los recursos públicos.