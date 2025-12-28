Colombia

Mujer apuñaló al novio de su mamá con un destornillador: afirmó que lo hizo en defensa propia

Las autoridades judiciales adelantan las diligencias para esclarecer el hecho ocurrido durante una pelea familiar

El violento hecho ocurrió después de la celebración de Navidad - crédito Colprensa

El municipio de Dosquebradas, ubicado en Risaralda, atraviesa por una crisis de seguridad que tiene en alerta a la comunidad, pues las autoridades confirmaron una cifra alarmante de 94 homicidios registrados durante el 2025, lo que se convierte en ejemplo del contexto de violencia en la región.

Precisamente, durante la jornada del 27 de diciembre de 2025 se revelaron detalles sobre el asesinato de Ulises Zapata Rojas. El crimen ocurrió a las 9:50 a. m. del jueves 25 de diciembre en medio de una discusión familiar que se desató en una vivienda del barrio La Esneda, precisamente en una época en la que las reuniones familiares son comunes en el sector.

De acuerdo con las versiones preliminares, el brutal ataque involucró a una joven de 27 años que, aparentemente, en un acto de defensa propia, apuñaló a Zapata Rojas con un destornillador.

La mujer no dudó en tomar la herramienta para defender a su madre - crédito Pixabay

Poco después del ataque, la víctima abandonó la vivienda con tres heridas punzantes en el lado izquierdo del pecho y la espalda, por lo que caminó con dificultad por un puente hasta alcanzar la avenida principal. Allí se desvaneció y fue auxiliado por testigos que lo trasladaron en un carro particular hasta el Hospital San Jorge.

Sin embargo, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales al momento de llegar al centro de atención, por lo que se inició una investigación para determinar qué sucedió.

Detalles del caso

La víctima, originaria de Florencia, Caquetá, residía en el mismo barrio de Dosquebradas donde se produjo el homicidio. Según testimonios de la comunidad, había ingerido bebidas alcohólicas durante toda la noche anterior y llegó a la casa de su pareja mientras ella se encontraba acompañada de un amigo y su hija.

En ese momento, decidió reclamarle a su compañera sentimental y utilizar un arma blanca mientras mantenía una postura agresiva y dirigió insultos hacia la mujer. Sin embargo, los testimonios indican que el amigo optó por no intervenir de forma violenta.

Las versiones recogidas señalan que la mujer habría sido objeto de constantes agresiones previas por parte de su pareja, no solo en esa ocasión. Ante la agresividad de Zapata Rojas, fue la hija de la mujer la que decidió intervenir para defender a su madre, atacando al hombre con un destornillador hasta propinarle tres heridas que resultaron mortales.

Las autoridades determinarán el futuro de la mujer - crédito iStock

Tras el suceso, el grupo de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación practicó la inspección técnica en el lugar de los hechos y posteriormente trasladó el cuerpo a Medicina Legal de Pereira para continuar la investigación sobre las circunstancias que rodearon el homicidio.

Sobre la joven de 27 años, se confirmó que uniformados de la Policía la capturaron en flagrancia por el delito de homicidio, quedando a disposición de un juez de control de garantías que determinará si recobra la libertad, puesto que las primeras versiones indican que actuó en defensa propia.

Varios casos de violencia tienen en alerta a las autoridades - crédito Colprensa

Mujer apuñaló a su esposo y lo mató

Una mujer fue capturada tras causar la muerte de su pareja sentimental con una puñalada en el tórax durante una riña ocurrida en el sector de Manrique las Granjas, ubicado en la comuna 3 de Medellín el domingo 21 de diciembre de 2025.

Todo habría ocurrido en medio de una acalorada discusión, en la que el hombre atacó a su esposa, por lo que ella tomó un cuchillo para defenderse de Cristian Rafael Hernández Bohórquez. Las autoridades confirmaron que falleció dentro de la vivienda donde se produjo el altercado, por lo que están investigando para determinar qué ocurrió y si la víctima sí actuó en defensa propia.

