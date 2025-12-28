Colombia

Ministro de Defensa aseguró que las fuerzas armadas lanzaron operativo conjunto en Catatumbo tras recrudecimiento de la violencia

Las autoridades nacionales ordenaron el refuerzo de la presencia de la fuerza pública en la zona, sumando unidades del Ejército y la Fuerza Aeroespacial, ante el agravamiento de la crisis generada por grupos armados en el norte del país

Guardar
El Gobierno refuerza el despliegue
El Gobierno refuerza el despliegue militar en el Catatumbo ante el aumento de la violencia entre el ELN y las disidencias de las Farc - crédito Carlos Eduardo Ramírez/Reuters

El despliegue militar en la región del Catatumbo se intensificó tras una reciente escalada de violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lo que generó preocupación por la seguridad de la población civil.

De hecho, el Gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que dispuso el refuerzo de la fuerza pública, incorporando unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como respuesta al agravamiento del conflicto armado en uno de los territorios más afectados del norte de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Quiero informar que, ante la situación que se presenta en el Catatumbo, se han fortalecido todos los dispositivos de nuestra Fuerza Pública, con el despliegue de reconocimientos aéreos y apoyo de fuegos del Ejército Nacional y operaciones coordinadas con la Fuerza Aérea Colombiana. Esta decisión responde al deber del Estado de proteger a las comunidades, contener las acciones criminales y preservar el control territorial, con legalidad, firmeza y respeto por la vida”, señaló Sánchez

El jefe de la cartera de Defensa explicó que la decisión obedece “al deber del Estado de proteger a las comunidades, contener las acciones criminales y preservar el control territorial, con legalidad, firmeza y respeto por la vida”.

El ministro de Defensa insta
El ministro de Defensa insta a la comunidad a denunciar hechos sospechosos, secuestros o extorsiones a través de las líneas de atención oficiales 147 y 107 - crédito X

Las autoridades priorizaron garantizar la movilidad en la región tras los recientes enfrentamientos. Sánchez informó que las vías principales, incluidas las rutas entre Cúcuta-Tibú y Tibú-La Gabarra, se encuentran habilitadas y bajo vigilancia, lo que permite la circulación de los habitantes y el ingreso de asistencia.

Las operaciones conjuntas entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y el Ejército Nacional buscan mantener la normalidad y prevenir nuevos incidentes.

A través de un comunicado, el Ejército Nacional aseguró que han desplegado hombres a lo largo y ancho de las vías para garantizar la tranquilidad en los viajeros que intentan disfrutar de las fiestas de fin de año.

El Ejército Nacional mantiene la
El Ejército Nacional mantiene la ofensiva contra grupos armados para evitar que salgan a zonas concurridas por población civil - Ejército Nacional

“El Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana mantienen un despliegue permanente y focalizado en la región del Catatumbo, con presencia en puntos estratégicos y desarrollo de operaciones ofensivas que buscan preservar la tranquilidad, la libertad y la vida de la población civil. Estas acciones sostenidas tienen como prioridad proteger a las comunidades y mitigar las confrontaciones entre los grupos armados organizados. Cada esfuerzo está orientado a salvaguardar a las familias, permitir la movilidad y brindar acompañamiento a quienes habitan esta región”, indicó la institución.

El recrudecimiento del conflicto armado a finales de diciembre de 2024 y en los primeros días del año desembocó en una emergencia humanitaria: cientos de personas debieron abandonar sus hogares y utilizar albergues temporales habilitados por las autoridades ante el alto riesgo para sus vidas.

Según los reportes oficiales, la población civil experimentó limitaciones en el acceso a espacios básicos como escuelas e iglesias, lo que motivó el reclamo de que se garanticen los derechos fundamentales y el acceso humanitario en la zona.

El personero de Ocaña aseguró
El personero de Ocaña aseguró que la fuerza pública puede fortalecer su operación en el Catatumbo, en favor de la comunidad civil - crédito @jorgearmando04/X

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que denuncie de manera oportuna y confidencial cualquier acto sospechoso, extorsión o secuestro a través de los canales oficiales dispuestos por las autoridades.

Los organismos de seguridad insisten en que la colaboración ciudadana es esencial para enfrentar tanto las amenazas del ELN y las disidencias de las Farc como el ambiente de inseguridad persistente.

Invitamos a denunciar de manera oportuna y confidencial cualquier hecho sospechoso, extorsión o secuestro a través de las líneas 147 y 107, disponibles 24/7. ¡Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen!. ¡El Estado somos todos y… los buenos somos más!″, comentó el ministro de Defensa en su comunicado.

Los operativos se han desplegado
Los operativos se han desplegado en las vías de la región del Catatumbo para prevenir ataques a las carreteras y a los viajeros - crédito Ejército Nacional

Por su parte, el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, expresó su preocupación por la magnitud de la crisis, mencionando las noticias graves recibidas durante la Navidad y los días posteriores, a las que calificó como parte de “una nueva crisis humanitaria en desarrollo”.

El prelado advirtió de la urgencia de que se respeten los derechos de los ciudadanos, el mantenimiento de los accesos humanitarios y defendió el diálogo como camino para la resolución del conflicto, además de hacer un llamado a la solidaridad para encontrar soluciones.

En medio de este escenario, la esperanza de la región reside en la solidaridad y el esfuerzo colectivo para buscar alternativas que permitan aliviar la situación de quienes han sido afectados por la violencia.

Temas Relacionados

CatatumboConflicto armado en ColombiaELNDisidencias de las FarcEmergencia humanitariaEjército NacionalPedro SánchezColombia-noticias

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: por qué la “negociación se puso rara” antes de que el Gobierno Petro expida el aumento por decreto

Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo, habló con Infobae Colombia y aseguró que la definición del ingreso mínimo para el próximo año derivará en nuevos retos para empresas pequeñas y medianas, en medio de escenarios de informalidad y ajuste laboral en el país

Salario mínimo de 2026: por

Estos son los 10 futbolistas colombianos más costosos del 2025: todos han tenido proceso en la selección Colombia

Desde Luis Díaz hasta Yaser Asprilla, la selección Colombia cuenta con una base de jugadores cotizados en el mercado internacional por su rendimiento en clubes y selecciones

Estos son los 10 futbolistas

Hombre en aparente estado de embriaguez atacó a puñal a sus familiares durante una reunión en Medellín

Luego de la violenta agreción, el sujeto fue capturado gracias a la alerta de los vecinos a las autoridades. Las víctimas, entre ellos cinco hombres y una mujer, no revistieron gravedad en sus heridas

Hombre en aparente estado de

La ‘Gran Consulta’ calificó de “innecesaria” la constituyente de Petro: “Colombia no necesita atajos ni refundaciones oportunistas”

En su comunicado, los precandidatos presidenciales de centro-derecha señalaron que el país necesita estabilidad y un respeto por el pacto constitucional, y no cambios radicales impulsados por el presidente

La ‘Gran Consulta’ calificó de

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano del 28 de diciembre

Millonarios llegó a cuatro refuerzos para la temporada 2026, mientras clubes como Atlético Nacional, Junior e Independiente Santa Fe sigue sin anunciar nuevas caras

Mercado de fichajes: altas, bajas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Marc Anthony emocionó a los

Marc Anthony emocionó a los caleños durante su presentación en la Feria de Cali: “Todo empezó aquí”

Murió Brigitte Bardot: recuerdan la noche en que la actriz francesa cantó un bambuco colombiano

Pirlo habría lanzado fuerte indirecta a Luisa Castro: “Mozeando conmigo y con marido”

Yina Calderón aseguró que Westcol es un levantado y en redes sociales no la perdonan: “Habló la Kardashian de Temu”

Manuela Gómez se despidió de su hija previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Estos son los 10 futbolistas

Estos son los 10 futbolistas colombianos más costosos del 2025: todos han tenido proceso en la selección Colombia

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano del 28 de diciembre

Lionel Messi en Colombia: Inter Miami confirmó su visita a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional

Atlético Nacional desmintió que tenga deudas con Marino Hinestroza, que se quiere ir a Boca Juniors: y entregó detalles sobre la negociación

Equipo de la Liga de Argentina le cerró las puertas a Radamel Falcao: “Ni está sobre la mesa”