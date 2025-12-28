Colombia

Las tarifas de taxi aumentarán en varias ciudades colombianas desde 2026 y ya son oficiales en capitales clave

Las alcaldías y secretarías de movilidad, mediante disposiciones formales, establecieron nuevos valores y normas de operación, determinando exigencias para conductores y mecanismos de vigilancia de los cobros en cada jurisdicción

Un nuevo ajuste en los
Un nuevo ajuste en los precios busca sostener el servicio ante los retos del año entrante, mientras usuarios y conductores deben informarse de los cambios oficiales

Con el inicio de 2026, diversos servicios en Colombia ajustarán sus precios en respuesta a factores económicos como la oferta, la demanda, la competencia y el incremento del salario mínimo legal vigente.

Entre estos servicios destaca el transporte público individual tipo taxi, ya que varias ciudades han confirmado las nuevas tarifas que entrarán en vigor en el nuevo año, buscando equilibrar los costos operativos y garantizar la sostenibilidad del sector.

En Tunja, la Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial, oficializó que a partir del lunes 5 de enero de 2026 regirán nuevas tarifas para los taxis en la ciudad. El ajuste quedó consignado en el Decreto No. 590 del 24 de diciembre de 2025, el cual detalla los valores que deberán ser aplicados por los conductores y empresas habilitadas.

El transporte público tipo taxi
El transporte público tipo taxi en Colombia presenta nuevos aumentos de tarifas en 2026 debido al ajuste del salario mínimo y los costos operativos

De esta manera, la tarifa mínima pasará de 5.300 pesos a 5.800 pesos, mientras que el banderazo se ubicará en 3.100 pesos. Cada unidad o caída, correspondiente a 100 metros recorridos, tendrá un valor de 133 pesos, y por cada 30 segundos de tiempo detenido, se sumarán 74 pesos al costo final del trayecto.

El decreto también establece un recargo por llamada de 800 pesos, al igual que el recargo que se aplicará durante el horario nocturno, dominicales y festivos, que será de la misma cuantía. El recargo nocturno estará vigente en el horario comprendido entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día.

Por su parte, los usuarios que inicien o finalicen su recorrido en la Terminal de Transporte deberán abonar un recargo adicional de 700 pesos. Las autoridades de Tunja recordaron a los usuarios la importancia de informarse sobre las tarifas oficiales y reportar cualquier irregularidad en el cobro del servicio, mientras que los conductores deberán portar la tarjeta de control, el taxímetro actualizado y la calcomanía visible con las nuevas tarifas.

La Alcaldía de Tunja oficializa
La Alcaldía de Tunja oficializa recargos para taxis, como los 800 pesos por llamada y horario nocturno, además de 700 pesos en la Terminal de Transporte

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad de Tunja aclaró que, por el momento, no se ha determinado ningún aumento en el valor del servicio público colectivo para 2026, ya que este tema sigue en análisis técnico y financiero y cualquier decisión será comunicada oportunamente a la ciudadanía.

En Ibagué, la Administración Municipal expidió el Decreto 0749 del 12 de diciembre de 2024, que fija las nuevas tarifas para el servicio de taxi, que comenzaron desde el 16 de diciembre de 2025. Las tarifas autorizadas son:

  • Carrera mínima de 6.600 pesos
  • Banderazo de 4.500 pesos
  • Caída de 105 pesos por cada 80 metros recorridos y 90 pesos por cada 40 segundos en espera.

El recargo nocturno se estableció en 1.000 pesos, el recargo dominical y festivo en 850 pesos, el servicio por radioteléfono o plataforma en 800 pesos y el recargo por servicio al aeropuerto en 6.500 pesos. El secretario de Movilidad, Ricardo Rodríguez, señaló que estas tarifas representan un ajuste promedio del 6,1% respecto al periodo anterior.

La Alcaldía de Ibagué actualiza
La Alcaldía de Ibagué actualiza las tarifas de taxis con un ajuste del 6,1% y nuevos valores para recargos y servicios especiales

Además, el decreto estipula que los taxímetros electrónicos deberán ser actualizados por talleres habilitados, y quienes no realicen este procedimiento no podrán cobrar los nuevos valores ni renovar la tarjeta de control.

En Cali, la Secretaría de Movilidad anunció la entrada en vigencia del Decreto 1084 de 2025, que oficializa el aumento de tarifas para taxis en 2026. Este decreto se apoya en el Estudio Técnico de Soporte para el Ajuste Tarifario y establece las siguientes tarifas: para el nivel básico, el banderazo será de 3.700 pesos, la carrera mínima de 7.100 pesos, la unidad de 150 pesos por cada 80 metros y el recargo nocturno, dominical y festivo de 1.800 pesos.

Para el nivel lujo, el banderazo se fija en 4.800 pesos, la carrera mínima en 9.100 pesos y la unidad en 195 pesos por cada 80 metros. La autoridad de tránsito enfatizó la obligación de calibrar el taxímetro y portar la tarjeta de control actualizada y visible para garantizar la legalidad del cobro.

En Cali, el recargo nocturno podrá cobrarse desde las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., en consonancia con la reforma laboral aprobada por el Congreso. Para los trayectos hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, la tarifa se ajustará según lo que defina la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira, sumando el valor del taxímetro desde el origen hasta el puente sobre el Río Cauca.

Cali establece para 2026 tarifas
Cali establece para 2026 tarifas diferenciadas para taxis básicos y de lujo, destacando un recargo nocturno de 1.800 pesos y la calibración obligatoria del taxímetro

Las autoridades en cada ciudad hacen un llamado tanto a usuarios como a conductores a respetar las tarifas oficiales y a utilizar los canales formales para reportar anomalías, con el fin de asegurar un servicio justo y transparente para todos los ciudadanos.

