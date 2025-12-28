La trans más famosa de Santa Fe reveló historias impactantes de sus 40 años como trabajadora sexual

El mundo de las trabajadoras sexuales no es para nada sencillo - crédito Más allá del silencio / Instagram

La historia de Cindy Núñez, una mujer trans de 63 años, reconocida por ser una de las trabajadoras sexuales más famosas del barrio Santa Fe de Bogotá durante más de 40 años estuvo en el pódcast Más allá del silencio, conducido por Rafael Poveda, donde narró detalles de su vida en la zona de tolerancia más conocida de Colombia por ser escenario de comunidades trans, trabajo sexual y manejo de drogas.

La protagonista de la historia describió a la localidad de Santa Fe, ubicada en el centro de Bogotá, como un lugar donde la migración masiva y el aumento del tráfico de drogas han cambiado las dinámicas laborales en el sector.

Según su testimonio, la llegada de nuevos actores criminales impuso límites severos a la libertad, desplazando a las trabajadoras sexuales de las zonas más rentables y exponiéndolas a mayores riesgos: “Ya no tenemos una libertad, ya no podemos sentirnos libres, (...) cualquier movimiento y la sacan, la destierran a una, si no la matan”. A pesar de la persistencia del peligro, el sentido de comunidad se mantiene, pues aseguró que son ellas quienes se cuidan unas a otras y se encargan incluso de despedir a sus compañeras fallecidas.

La mujer logró sobrevivir en uno de los sectores más complejos de todo el país - crédito Europa Press

Del mismo modo, la entrevistada recordó que en los años 80, la represión en contra de la comunidad era muy fuerte: “Nos tenían detenidas allá por tener prendas femenina. Eso era un delito, era prohibido” y narró cómo la persecución policial las llevaba a estar en meses de reclusión por su identidad de género, aunque eso la llevó luchar por sus derechos.

Sobre su infancia, Cindy relató que abandonó su casa a los 11 años, después de sufrir amenazas y discriminación por parte de su entorno más cercano: “A mí mis padres me querían matar. [...] Si no tenía que ser hombre, macho, con mujer y con hijos, yo no iba a ser hijo de él”.

Sin opción escolar y sin vínculos familiares, el recorrido por pueblos de Colombia la situó en Puerto López, donde fue acogida primero como cocinera en una casa de trabajo sexual, hasta ingresar definitivamente en el circuito laboral donde su vida se forjaría entre carencias y violencias.

Y es que a lo largo de su vida ha sido víctima de balazos y apuñalamiento en repetidas ocasiones, además de haber presenciado la muerte de varias compañeras: “Hemos tenido que recogerlas y enterrarlas entre nosotras mismas”, afirmó.

Ante la discriminación social y la falta de oportunidades laborales, reveló que la subsistencia en la calle es una cuestión de necesidad: “A nosotros nos toca es por necesidad, porque por solo ser travesti no nos dan las oportunidades, no nos dan trabajo”.

Sin embargo, la entrada a ese entorno laboral tampoco es fácil, pues deben guardar respeto a las trabajadoras sexuales “antiguas”. Así, también resaltó la separación entre mujeres trans y mujeres cisgénero como trabajadoras sexuales, producto de las barreras sociales y de los propios deseos de los clientes: “Nosotras trabajamos aparte, para que el cliente entre confiado y tranquilo a ocupar nuestro servicio”.

La vida en el Santa Fe ha cambiado bastante, por lo que el pago para las trabajadoras sexuales también ha disminuido - crédito Colprensa

Cindy no estuvo toda su vida en el Santa Fe, pues estuvo en Europa, específicamente en Italia, Francia, Alemania y España, donde enfrentó las dificultades del trabajo sexual en la clandestinidad: “Allá no le arriendan a usted un hotel, y menos extranjera y sin documento, peor. Va pa’ cárcel”, dijo. Aunque aprendió a sobrevivir allí decidió regresar a Colombia.

Al regresar, notó los cambios en el trabajo sexual en la zona: “Cuando yo ya regresé aquí a Colombia en el 2011 llego yo al Santa Fe y encuentro el Santa Fe cambiadísimo (...) Las compañeras ya en la esquina desnudas, en tanguitas y todo eso. ¿Cuándo nosotras salimos así? Nunca. Nosotras no salíamos así. Nosotras éramos bien vestidas, cachesudas, ¿sí me entiende? No como ahora. Ahora son estas maricas y más las migrantes fueron las que dañaron más el Santa Fe”.

En cuanto a los honorarios de las trabajadoras sexuales, alguna vez compensados con gran cantidad de dinero, aseguró que hoy se han degradado a pagos de $10.000 o $15.000 por servicio, que sirven para dividir las ganancias entre alimentación y vivienda diaria.

Del mismo modo, aseguró que durante esos 40 años como trabajadora sexual aprendió a sobrevivir, ocultando armas bajo la lengua para defensa personal.

“El Santa Fe hoy por hoy ha cambiado demasiado. Me entristece, me duele de ver el Santa Fe, mi casa, porque yo puedo decir en mi casa porque son 40 años, más de 40 años de estar en ese espacio, en ese lugar donde me tocó derramar lágrimas, sangre, recoger mis compañeras muertas en las esquinas donde nosotras trabajamos, llevarlas al hospital heridas”.

La vida de las mujeres en el Santa Fe es bastante compleja, por lo que esta historia sorprendió a la comunidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras años de trabajo sexual, Cindy acompaña talleres de modistería, como el Olimpo junto a Sebastián Reyes, dirigidos a brindar un refugio emocional y creativo a otras mujeres trans. Espacios que las ayudan a compartir experiencias, aprender o simplemente distraerse del peso cotidiano: “La vida tan hijueputa que le toca a una en la calle es dura. Entonces, tenemos ese espacio porque yo voy y recojo a mis hermanas que están aburridas, que no han hecho nada: ‘Camine, mamita, vamos pal’ taller, vamos a hacer un tintico, aquí hay materiales, hay tela, lo que quiera usted para que se distraiga, para que se desaburre, se desahogue’. Acá está el espacio. Este es el lugar de ustedes. Este es el lugar de nosotras, donde estamos seguras y tranquilas”.

Aunque declaró no sentirse vieja y que mantiene su actividad laboral, destacó que si pudiera volver atrás, viviría la vida con mayor conciencia y cautela, aprovechando mejor cada etapa y aconsejando a las nuevas generaciones a valorarse, ahorrar y hablar por sí mismas.

La trayectoria de Cindy Núñez condensa la historia de las mujeres trans en el Santa Fe: la exclusión, el empoderamiento, la resiliencia diaria y la búsqueda incesante de respeto e identidad, elementos que siguen marcando la vida de las personas que se dedican a esta labor.