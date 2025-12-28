Comunidad de Tolima denuncia que su iglesia ha sido usada para practicar rapel en horario nocturno

La comunidad de Fresno rechazó el uso de la iglesia para actividades deportivas - crédito El Radar Informativo Centro del País / Facebook

El desarrollo de una jornada de rapel en la cúpula de la iglesia principal de Fresno, Tolima ha generado un intenso debate entre los habitantes del municipio, que han expresado su inconformidad tanto en espacios públicos como en redes sociales.

Las imágenes difundidas, en las que se observa a varias personas descendiendo con cuerdas desde la parte más alta del templo, junto al reloj de la torre principal.

Han sido el detonante para que la comunidad cuestione el uso alternativo de un lugar tradicionalmente reservado para la espiritualidad y los oficios religiosos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Vecinos y feligreses han coincidido en que la iglesia constituye “un espacio destinado principalmente a la oración, el recogimiento espiritual y los actos litúrgicos”, según testimonios recabados entre la población local por medios locales.

El desconcierto se ha visto reflejado en las voces de quienes consideran que “la iglesia es un lugar considerado sagrado” y, por tanto, debe preservarse de actividades que alteren su esencia.

En el video se ve a dos personas descender por la iglesia - crédito composición fotográfica

Además, surgieron interrogantes sobre la legalidad del evento, con pedidos concretos de información: “Pedimos claridad sobre si existía autorización previa para el desarrollo de esta actividad y bajo qué condiciones se realizó”, declararon algunos residentes al medio La Otra Verdad al enterarse de la organización de la jornada deportiva.

A través de plataformas digitales, el rechazo se intensificó. Diversos grupos vecinales calificaron el evento como “irrespetuoso” y alertaron sobre los riesgos que una práctica física de este tipo puede representar para una estructura con valor patrimonial.

“Tales prácticas profanan el valor religioso del templo, construido hace décadas como centro espiritual de Fresno”, señalaron ciudadanos en foros y publicaciones, acompañando sus mensajes con etiquetas que buscan visibilizar el tema y sumar respaldo a la exigencia de respeto por los espacios sagrados.

Un aspecto destacado en la controversia es la ausencia de respuestas formales por parte de las autoridades. Tanto la representación eclesiástica como el Gobierno municipal no se han pronunciado frente al reclamo ciudadano, lo que ha contribuido a que crezca la presión por una explicación oficial.

Hasta el momento la alcaldía ni la arquidiócesis se han pronunciado por el hecho - crédito Alcaldía de Fresno / Instagram

El incidente ha traído a discusión la conservación del edificio. Especialistas en patrimonio consultados han advertido sobre el peligro que representa someter una cúpula antigua a tensiones para las que no fue concebida.

“En Fresno, la cúpula de la iglesia no está diseñada para soportes deportivos, lo que arriesga su integridad física”, declararon expertos a La Otra Verdad, apuntando a la necesidad de evaluar el impacto a largo plazo de estas prácticas sobre el inmueble.

Y es que la iglesia principal del municipio de Fresno (Tolima) es la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la cual se erigió de forma oficial el 23 de diciembre de 1913, por lo que es un edificio de especial cuidado al tener más de 100 años.

La opinión pública, sin embargo, no ha sido completamente homogénea. Aunque la mayoría se inclinó por defender el carácter sagrado de la iglesia y el respeto a su historia, algunas voces han considerado que el rapel es un deporte de bajo riesgo si se realiza bajo condiciones controladas y con las medidas de seguridad adecuadas.

Expertos señalaron que la infraestructura de la iglesia puede resultar afectada por estas maniobras - crédito MauroDron / Facebook

Ante la magnitud del debate, líderes cívicos han anunciado la organización de vigilias y campañas de sensibilización con el objetivo de reforzar el valor cultural y religioso de la iglesia principal y evitar que acciones similares se repitan en el futuro.

La situación ha puesto sobre la mesa la urgencia de revisar los permisos y establecer regulaciones específicas para el uso de espacios emblemáticos del municipio. “El incidente genera preguntas sobre permisos para actividades en sitios protegidos por su valor cultural”, sostuvo un portavoz vecinal al medio, reflejando la preocupación de muchos habitantes.

Entre las propuestas que surgieron figura la creación de áreas destinadas exclusivamente a deportes extremos fuera de los recintos religiosos e históricos, con el fin de preservar la integridad de estos lugares.

Ante la polémica, se espera que las autoridades municipales evalúen la normativa actual y consideren la implementación de nuevas restricciones para proteger el patrimonio local.