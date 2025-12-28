La Cepal reveló que Colombia podría finalizar el 2025 con un crecimiento del 2.6% en el PIB: países como Venezuela y Ecuador lo superan

Cepal reveló que Colombia podría finalizar el 2025 con un crecimiento del 2.6% en el PIB - crédito Europa Press

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actualizó sus estimaciones de crecimiento para la región, proyectando que el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe mantendrá incrementos anuales superiores al 2% al menos hasta 2026. La organización, que advierte sobre la persistencia de una “trampa de baja capacidad para crecer”, prevé que este ciclo de crecimiento moderado continuará, como parte de una tendencia sostenida durante cuatro años, según el informe al que tuvo acceso la agencia.

Entre los datos más destacados del reporte, la entidad proyecta que el PIB regional aumentará un 2,4% en 2025 y un 2,3% en 2026, niveles que la entidad considera insuficientes para superar los desafíos estructurales que afrontan las economías latinoamericanas. Al observar el desempeño por subregiones, la organización anticipa que en América del Sur el crecimiento pasará del 2,9% en 2025 al 2,4% en 2026, afectado por la desaceleración en Brasil, que responde tanto a la continuidad de una política monetaria restrictiva como a un recorte en el estímulo fiscal, y por la normalización del ciclo económico en Argentina tras un repunte significativo que se espera en los últimos días de 2025.

La organización anticipa que en América del Sur el crecimiento pasará del 2,9% en 2025 al 2,4% en 2026 - crédito Cepal

Para Centroamérica, la previsión es que la expansión del PIB alcance el 3,0% en 2026, después de crecer 2,6% en 2025 y 2,8% en 2024. Según la Cepal, esta región ha sido la más impactada por la debilidad de la demanda agregada externa, en especial la proveniente de Estados Unidos. A pesar de este contexto, algunos países como Guatemala, Panamá y República Dominicana evidencian una relativa resiliencia, sustentada en la buena marcha del sector de servicios, el dinamismo del consumo privado y el crecimiento en el envío de remesas, lo cual permite que se esperen tasas de crecimiento en torno al 3,5% o superiores.

La actualización de la Comisión también identifica a Guyana como el país con mayor crecimiento previsto de la región, con una proyección de 15,2% para 2025 y un salto aún más pronunciado a 24% en 2026. Mientras tanto, Colombia cerraría 2025 con un incremento de 2,6% en su PIB y aumentaría ligeramente a 2,7% en 2026, reflejando la tendencia general de moderación regional señalada por la organización.

Colombia figura entre las mejores economías de la Ocde en 2025

Expertos insisten en que el crecimiento del PIB colombiano aún está rezagado frente a otras economías - crédito Colprensa

Pese a un panorama internacional caracterizado por la inflación persistente y la desaceleración económica, Colombia logró posicionarse como la cuarta economía con mejor desempeño en 2025 dentro del ranking internacional elaborado por la revista británica The Economist. Esta evaluación, que incluyó a 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) junto a otras economías desarrolladas y emergentes, destacó a Colombia como la única nación latinoamericana incluida en el top diez.

El informe de The Economist detalló que Colombia alcanzó un crecimiento económico interanual de 3,4%, cifra que superó el promedio del grupo evaluado. El mercado accionario colombiano se recuperó con una valorización de 43,8%, aportando así a una percepción positiva entre los inversionistas. En cuanto al empleo, el país exhibió un incremento de 3%, el más alto dentro de los cinco primeros puestos del listado, consolidando así su posición dentro del grupo de economías con mejor desempeño relativo.

La metodología del ranking se fundamentó en el análisis comparativo de cinco indicadores: crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), comportamiento del mercado accionario, evolución del empleo, inflación subyacente y amplitud de la inflación. Este enfoque cuantitativo permite ordenar a las naciones según su desempeño conjunto a lo largo de 2025.

En la clasificación, Portugal lideró con un crecimiento del PIB de 2,4%, seguido por Irlanda (3,2%), Israel (3,5%) y Colombia (3,4%). España ocupó el quinto lugar con 2,8%. El análisis del medio citado subrayó que varios países lograron combinar expansión económica, estabilidad en los precios y dinamismo laboral, incluso frente a adversidades externas.

El ranking internacional de la revista británica ubicó al país en una posición destacada por su avance en indicadores clave, aunque persisten retos históricos y diferencias con otras regiones - crédito Europa Press

Respecto a la inflación subyacente, Colombia registró un indicador 3,3 puntos porcentuales (pp) por encima del objetivo de 2%, reflejando que, aunque los precios siguen por encima del objetivo, se aprecia una tendencia de corrección. Además, la amplitud de la inflación cayó 6,7 puntos porcentuales, lo que señala una desaceleración más generalizada de la subida de precios.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual en Colombia descendió a 5,3% en noviembre, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 8,2% durante octubre. Por su parte, el Banco de la República prevé un crecimiento del 2,6% para el cierre de 2025, en un entorno de desinflación orientado a aproximarse a la meta de 3%.