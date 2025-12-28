Atlético Nacional desmintió que tenga deudas con Marino Hinestroza, que se quiere ir a Boca Juniors: esto dijo

Otro de los periodistas especializados en el mercado de fichajes detalló que la oferta rondaría por los seis millones de dólares - crédito @GerGarciaGrova / X

En lo que promete ser un nuevo novelón en el mercado de fichajes, Marino Hinestroza sigue estando a la espera de si se unirá o no a Boca Juniors de Argentina: club que quiere contar con sus servicios y que ya ofreció USD5 millones por su pase; en una oferta que, según se ha podido establecer, no ha llenado las expectativas de Atlético Nacional, club al que pertenece y que hizo un importante esfuerzo económico para contar con sus servicios en 2025.

Pese a que el interés del futbolista de 23 años es unirse a la divisa ‘Xeneize’, que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, desde la escuadra antioqueño no hay aún luz verde para su salida, pues consideran insuficiente la proposición hecha por Boca: teniendo en cuenta que solo tienen el 50% de los derechos deportivos de Hinestroza, y que el margen de ganancia por esta negociación no compensaría la inversión hecha en meses pasados para retenerlo.

En medio de este contexto, surgieron en las redes sociales una serie de informaciones que alegaba deudas millonarias por parte del club paisa con el jugador. Específicamente de @Mykerincon en X, que afirmó sin titubeos lo que sería una supuesta situación con el atacante caleño: que actuó en 56 partidos del equipo en todas las competiciones, con 4.369 minutos, siete goles y nueve asistencias, siendo habitual en el plantel dirigido hoy por Diego Arias.

¿Qué dijo Atlético Nacional ante los rumores de supuestas deudas con Marino Hinestroza?

En ese sentido, el club ‘Verdolaga’, con un escueto comunicado de prensa, confirmó el 28 de diciembre de 2025 que tenga alguna obligación pendiente con el futbolista vallecaucano. Con lo que desmintió los rumores en las redes sociales que apuntaron a este sentido, y que fueron replicados por importantes medios deportivos del país del sur, sin que hubiera un sustento oficial. Con su mensaje, el cuadro antioqueño zanjó su postura frente a estos rumores.

“Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada. De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso”, fue el primer mensaje que envió la institución a la opinión pública y su millonaria hinchada en todo el país.

Y, de esta forma, dejó en claro cómo es su proceder frente a cualquier transferencia. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados. Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club", reafirmó la institución, que se desmarcó de los señalamientos sobre posibles trabas en este caso.

