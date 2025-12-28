Adolescente fue asesinado tras intervenir en un caso de violencia intrafamiliar en Bello

El asesinato de un adolescente en Bello durante una celebración navideña expone la gravedad de la violencia intrafamiliar en el Valle de Aburrá - crédito Raúl Arboleda/AFP

Un adolescente de 17 años fue asesinado tras intervenir en una agresión doméstica durante una celebración navideña en el barrio París del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, Juan David Sánchez Pérez, que además se desempeñaba como conductor de plataformas digitales, murió tras intentar detener a un hombre que golpeaba a su pareja sentimental.

El crimen dejó consternada a la comunidad, al evidenciar que el consumo de alcohol generó en un desenlace fatal y expuso la persistente problemática de la violencia intrafamiliar en la región.

El presunto agresor, plenamente identificado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, huyó del lugar y es buscado por las autoridades. Según información del Sistema de Información Spoa y de la Fiscalía, el sospechoso —un hombre de 37 años— cuenta con antecedentes por violencia intrafamiliar desde mayo de 2019.

Juan David Sánchez Pérez, conductor de plataformas digitales, perdió la vida al intentar detener una agresión doméstica en el barrio París - crédito iStock

La inspección técnica al cadáver fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, entidad que inició pesquisas para esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad del autor material.

Los hechos se gestaron mientras dos parejas compartían bebidas alcohólicas en una vivienda ubicada en la calle 20F con carrera 73, en el sector conocido como París. Relatos de testigos y amigos indican que Sánchez Pérez acudió a la casa de una amiga de su novia donde continuaron con la celebración.

En determinado momento, el adulto comenzó a agredir físicamente a su compañera sentimental. El joven actuó para detener la violencia y recibió una herida de arma cortopunzante; pese a ser trasladado a un centro médico, falleció por la gravedad de las lesiones.

Una de las versiones clave recopiladas por los investigadores señala que: “Juan David Sánchez Pérez intervino para evitar las agresiones y terminó recibiéndolas; fue atacado con arma cortopunzante que le causó la muerte”, según el reporte judicial.

El presunto autor del crimen, un hombre de 37 años con antecedentes por violencia intrafamiliar, es buscado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá - crédito iStock

La racha de violencia durante la Navidad se reflejó también en otros sectores de Medellín, donde se presentaron dos homicidios adicionales con armas cortopunzantes en la misma jornada.

En el barrio Girardot, al noroccidente de la ciudad, fue asesinado Diego Alejandro Acosta, de 40 años, y en el barrio Nuevos Conquistadores, en San Javier, perdió la vida Deiner Eduardo Valencia Dorian, de 28 años, también a causa de heridas de arma blanca.

En el primer caso, un individuo se entregó voluntariamente a las autoridades atribuyéndose una presunta participación en los hechos. Sobre el caso de San Javier, los móviles y la identidad del responsable permanecen bajo investigación, con base en el reporte del CTI.

Las autoridades locales resaltaron la necesidad de reforzar las estrategias de prevención de la violencia, especialmente durante épocas de festividad donde el consumo excesivo de licor suele propiciar altercados graves.

El caso de Juan David Sánchez Pérez reavivó el debate sobre los riesgos asociados a la intervención de terceros en conflictos domésticos y pone en evidencia la urgencia de mantener la vigilancia y ofrecer mecanismos de protección efectivos para quienes deciden actuar frente a situaciones de violencia familiar.

Otro homicidio en Bello

Asesinan a hombre en zona de invasión cerca de la vía a Guarne - crédito Colprensa

La noche del domingo 21 de diciembre, Yeison Vera, un hombre de 28 años, fue asesinado con arma de fuego en la zona de invasión Manantiales, situada en la antigua vía que conecta Bello con Guarne, en el departamento de Antioquia.

La zona de Manantiales permanece bajo vigilancia prioritaria por parte de las autoridades, debido a su ubicación en los límites entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, una región con antecedentes de problemas de seguridad y disputas por el control territorial.

El reporte oficial señala que la Policía Nacional acudió tras recibir una alerta telefónica y halló el cuerpo sin vida en la vía pública, con varios impactos de bala. La inspección técnica fue realizada por unidades judiciales, que recopilaron elementos probatorios para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Las investigaciones permanecen abiertas para determinar si el homicidio de Yeison Vera está vinculado a disputas personales, ajustes de cuentas o dinámicas delictivas locales. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho, que generó preocupación entre los habitantes del sector.