Colombia

A la cárcel falso tramitador bancario en Ibagué: ofrecía supuestas facilidades para el acceso a crédito

Héctor Javier Martínez convencía a las víctimas de la necesidad de aumentar su puntaje crediticio mediante la adquisición de bienes

La Fiscalía de Ibagué reveló
La Fiscalía de Ibagué reveló una red de estafa liderada por un supuesto asesor bancario que perjudicó a varios ciudadanos

El accionar de un falso tramitador bancario en la ciudad de Ibagué (Tolima) quedó al descubierto tras una investigación que permitió establecer que, presuntamente, se apropió de forma ilícita de más de 240 millones de pesos en el transcurso de un año y medio.

La Fiscalía Seccional Tolima identificó al responsable como Héctor Javier Martínez Mendoza, quien se habría hecho pasar por asesor bancario para captar la confianza de ciudadanos interesados en acceder a créditos de elevado monto.

Según la información oficial, el engaño consistía en convencer a las víctimas de la necesidad de aumentar su puntaje crediticio mediante la adquisición de bienes como celulares y televisores, así como el uso de tarjetas crédito y débito.

Durante la audiencia de imputación, el juez explicó: “Entre el 11 de agosto de 2022 y el 15 de diciembre de 2023, en la ciudad de Ibagué, ocurrieron varios hechos en los cuales usted, señor Héctor Javier Martínez Mendoza, indujo en error a las víctimas, creando la falsa realidad de ser un asesor o tramitador bancario, asegurando tener contactos dentro de diferentes entidades bancarias, lo que le permitía gestionar préstamos por altas sumas de dinero que estas requerían y que en condiciones normales los bancos no aprobarían”.

El acusado prometía altos créditos y mejoras económicas a cambio de la entrega de bienes y el uso de tarjetas de crédito y débito

Posteriormente, Martínez Mendoza solicitaba que los objetos adquiridos fueran entregados bajo el pretexto de realizar movimientos financieros que harían posible la obtención del crédito solicitado.

“Con base en esa falsa calidad, usted generó en las víctimas una confianza inicial, lo que facilitó su puesta en escena, asegurando además que para lograr la aprobación de los créditos requeridos, inicialmente debían aumentar su score crediticio, lo cual se lograba a través de varios movimientos financieros que usted les instaba a realizar”, agregó el juez en la audiencia.

Los elementos materiales probatorios, recopilados por la Fiscalía, apuntan a que el verdadero propósito era apropiarse de los bienes y del dinero de los afectados, presentando como justificación que esto incrementaría su viabilidad económica para acceder a vivienda, vehículo nuevo o iniciar un negocio.

Héctor Javier Martínez Mendoza habría cometido estafa apropiándose ilícitamente de más de 240 millones de pesos en apenas año y medio

“Así, las víctimas mantenidas en error, accedían a la obtención de créditos de menor valor al requerido inicialmente, a la aprobación y uso de tarjetas de crédito. Alguna de esas transacciones realizadas con un datáfono que usted portaba a realizar compras de bienes muebles financiadas, entre otros, de los cuales usted fijó exigencias a las víctimas le fueran entregados con la falsa motivación de ser requeridos para realizar más movimientos financieros“, se concluyó en la audiencia.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Mendoza los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que fueron rechazados por el procesado durante la audiencia.

Un juez penal de control de garantías dictó una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pues el investigado permanece privado de la libertad por otros hechos delictivos en los que también estaría involucrado.

Las autoridades continúan investigando para determinar si este esquema delictivo dejó víctimas adicionales en Bogotá y otras ciudades del país, invitando a quienes hayan sufrido situaciones similares a presentar sus denuncias y contribuir así al avance de las investigaciones.

Bancos advierten sobre la estafa del “cambiazo” en Navidad y Año Nuevo

El notable aumento de compras de fin de año en Colombia impulsa dinámicas comerciales que involucran tanto tiendas físicas como plataformas digitales, incrementando la exposición de los ciudadanos a fraudes bancarios.

Diciembre representa una época en
Diciembre representa una época en la que aumentan las precauciones por posibles fraudes financieros durante las compras y transacciones de dinero

La combinación de pagos extraordinarios como primas y bonificaciones, junto a un mayor flujo de dinero y transacciones, crea un entorno propicio para delitos como el “cambiazo”, donde la seguridad bancaria se ve seriamente amenazada.

Durante estas semanas, los delincuentes identifican nuevas formas de “cometer fraudes, apropiarse de datos personales y acceder de manera indebida a cuentas bancarias”, según los datos presentados.

Entre estos métodos, el “cambiazo” destaca como una de las tácticas más frecuentes: se trata de “un tipo de engaño en el que el estafador suplanta a la víctima para tomar el control de sus tarjetas bancarias”.

En cuanto a la mecánica del delito, el procedimiento implica que “el estafador suplanta a la víctima”, logrando intercambiar “la tarjeta original por una falsa o clonada, que suele presentarse idéntica en apariencia y peso”. Después de asegurarse la tarjeta legítima y obtener la clave, “el delincuente retira fondos o realiza compras no autorizadas”.

