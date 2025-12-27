Vacaciones en Colombia 2026: El mejor mes en que puede su descanso para aprovechar mejor los festivos

Junio de 2026 concentrará tres días festivos, receso escolar y el Mundial de fútbol, convirtiéndose en el mes ideal para planificar vacaciones - crédito Freepik

Planificar vacaciones aprovechando al máximo los días libres es una estrategia clave para quienes buscan optimizar su tiempo de descanso y reducir gastos.

En Colombia, junio de 2026 aparece como el mes más favorable para solicitar vacaciones laborales, ya que reúne tres días festivos.

Además, la coincidencia con el receso escolar y la realización de un evento deportivo internacional como el Mundial de fútbol, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, convierte este periodo en uno de los más atractivos del año.

El impacto de estos festivos resulta especialmente relevante al combinarse con días de descanso laboral y periodos no hábiles.

Durante junio de 2026, se celebrarán tres festivos: lunes 8 de junio (Corpus Christi), lunes 15 de junio (Sagrado Corazón de Jesús) y lunes 29 de junio (San Pedro y San Pablo). Estos puentes permiten extender las vacaciones hasta cinco días adicionales, dependiendo de cómo se ajuste el calendario. La alta demanda en esta temporada suele provocar un aumento en los precios de hoteles, pasajes aéreos y paquetes turísticos, lo que la posiciona como una de las temporadas altas del año.

Entre el 11 de junio y el 19 de julio tendrá lugar el Mundial de fútbol en Norteamérica. Quienes programen su descanso en ese periodo podrán disfrutar de gran parte de los partidos, sumando un incentivo para los aficionados al deporte. Esta dinámica coincide con las vacaciones escolares y universitarias en Colombia, facilitando la organización de actividades familiares y viajes grupales.

El calendario de festivos en 2026 traerá además una particularidad relevante: el año sumará más “puentes” que el anterior, lo que ampliará las oportunidades de descanso y turismo para los colombianos. En total, habrá 18 días festivos, de los cuales 11 caerán en lunes y 4 en viernes, lo que permitirá once fines de semana largos a lo largo del año. A esto se suma que el Día de la Independencia (20 de julio) se celebrará un lunes, situación que no ocurrió en los dos años previos, donde el feriado coincidió con sábado y domingo, respectivamente.

Esta modificación, junto con otros ajustes en las fechas de los festivos religiosos y civiles, incrementa a 15 el número total de puentes festivos disponibles.

La programación de fiestas religiosas como la Ascensión de Jesús (18 de mayo), el Sagrado Corazón de Jesús (15 de junio) y San Pedro y San Pablo (29 de junio) refuerza los fines de semana largos y permite a las familias organizar escapadas, viajes o actividades recreativas. Además, los feriados del 3 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajo), 7 de agosto (Batalla de Boyacá) y 25 de diciembre (Navidad) caerán en viernes, facilitando la extensión de los descansos.

La flexibilidad para ampliar las vacaciones es posible gracias a la normativa colombiana, que estipula que los días festivos no se consideran dentro del periodo de vacaciones laborales, ya que no son días hábiles. Así, si una persona solicita quince días de vacaciones y estos coinciden con puentes festivos, podrá prolongar su descanso hasta cinco días más sin afectar la duración reglamentaria de su licencia.

No todos los meses de 2026 ofrecen las mismas ventajas. Febrero y septiembre siguen siendo los únicos meses sin festivos, por lo que resultan menos atractivos para quienes buscan unir días de descanso. En contraste, junio, agosto y noviembre se destacan por sus varios “puentes”, lo que los convierte en meses ideales para planificar viajes largos o actividades familiares.

Otro aspecto clave es la modificación del tradicional “puente de Reyes” debido a la Ley Emiliani, que regula el traslado de los feriados nacionales. En 2026, esta festividad, habitualmente celebrada el 6 de enero, pasará al lunes 12 de enero porque la normativa establece que los feriados que no caen en lunes se trasladan a ese día de la semana. Este ajuste es especialmente relevante para quienes acostumbran a planificar vacaciones a inicios del año, ya que altera el esquema tradicional de descanso en ese periodo.

La permanencia de la Ley Emiliani como marco regulatorio del calendario de días de descanso remunerado busca uniformar la distribución de los feriados y facilitar la organización de los puentes, con el objetivo de fortalecer el turismo interno y brindar más oportunidades de descanso a la fuerza laboral colombiana. Así, quienes planifican sus vacaciones en 2026 encontrarán un calendario especialmente favorable para optimizar sus días libres y aprovechar al máximo las oportunidades de esparcimiento y viaje.