Testigo reveló detalles poco conocidos de los criminales que habrían asesinado al adolescente Harold Aroca: “Yo los vi crecer”

El hallazgo del cuerpo de Harold Aroca, de 16 años, con signos de tortura y un mensaje intimidante, conmociona a Bogotá - crédito X

El 5 de agosto de 2025 es una fecha que no olvida la familia de Harold Aroca, de 16 años, pues fue la última vez en que el menor fue visto con vida, antes de ser raptado, torturado y asesinado a manos de un grupo de peligrosos delincuentes. Su cadáver fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto.

De hecho, momentos previos al secuesto del menor quedaron registrados en un video, que circuló masivamente por redes sociales, en el que se observa a Aroca en compañía de al menos cuatro hombres, uno de ellos portando un arma de fuego.

La grabación impulsó la apertura de una exhaustiva investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que ha avanzado significativamente en el proceso de esclarecimiento del caso y judicialización de dos de los presuntos responsables.

Fiscalía revela cómo fue el ataque a Harold Aroca - crédito Fiscalía

La investigación

La difusión de estas imágenes en redes sociales permitió a los investigadores iniciar la reconstrucción de una secuencia de hechos marcada por una grave vulneración de derechos humanos y que terminó con la muerte del adolescente.

Según la investigación, la víctima habría sido testigo de un homicidio registrado en el barrio Los Laches el 3 de agosto de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía, la razón detrás del asesinato estaría vinculada a declaraciones realizadas por el menor en su colegio acerca de dicho crimen.

Durante la audiencia, el organismo judicial sostuvo que los atacantes actuaron motivados por los comentarios del joven, que aseguraba conocer la identidad del responsable de ese crimen, lo que habría desencadenado su captura por parte de los delincuentes.

Las autoridades indicaron que este hecho estaría vinculado a la confrontación entre dos estructuras criminales con presencia en la zona: Los Ranchos y Los Pedreros. Los hallazgos forenses confirmaron que Aroca sufrió una agresión prolongada, lo que reflejó la magnitud y violencia del ataque que acabó con su vida.

Anderson Santiago Pedraza, capturado el 17 de noviembre, fue imputado por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro y porte ilegal de armas en el caso del asesinato de Harold Aroca - crédito Fiscalía

Un testigo, cuya identidad permanece protegida por razones de seguridad, fue clave en el avance del proceso judicial.

Su declaración permitió orientar la investigación y señalar a varios presuntos responsables. “Los conozco muy bien porque esos muchachos yo los vi crecer. Hay unos menores y unos mayores. También sé que ellos le escribieron una nota que decía por sapo”, afirmó el testigo a las autoridades.

El video viral facilitó la identificación de los involucrados. El testigo reconoció a cada una de las personas que aparecen en las imágenes y las relacionó directamente con el crimen.

Haizak Karol Chara, señalado como uno de los presuntos responsables de los actos de tortura y asesinato del adolescente de 16 años, Harold Aroca - crédito Fiscalía

En su declaración, señaló: “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El chino ahorita se está dedicando a vender tusi y a vender bazuca. Reconozco al de la pantaloneta, que es el ‘Negro Chará’”.

Por ahora, las autoridades han detenido y enviado a prisión a dos sospechosos, identificados como Anderson Santiago Pinzón Pedraza y Haizak Karol Chara, conocido como “Chará”.

Fuentes cercanas al proceso, citadas por Noticias Caracol, aseguran que hay cinco criminales más plenamente identificados como presuntos responsables del homicidio de Harold Aroca, cuya vida se apagó en medio de la violencia que afecta a los barrios del sur de Bogotá.

La investigación sigue en curso con la colaboración de equipos de inteligencia y del Gaula. Mientras tanto, Diana García, madre de la víctima, ha hecho público que ha recibido amenazas de muerte por su insistencia en que se haga justicia.

El video, captado el 5 de agosto, es considerado clave para avanzar en la investigación del caso - crédito @olarte_sandro/X

“Siento que mi vida sigue girando, todavía no he caído en la realidad. Solo cierro los ojos y me lo imagino vivo conmigo. Me acabaron mi vida (...) La muerte de mi hijo no va a quedar impune. Le estoy cumpliendo lo que le prometí el día que lo encontramos”, indicó García en declaraciones a City Tv.