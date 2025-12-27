Pirlo y Kris R elevan la tensión en el trap con acusaciones personales y nuevas tiraderas: “Ustedes vienen siendo mis hijos”

Pirlo y Kris R llevaron su rivalidad del estudio a la escena pública con tiraderas cargadas de acusaciones personales - crédito @krisrofficial @pirloconpowerr/ Instagram

Las tiraderas entre artistas del trap colombiano volvieron a encender las redes en diciembre de 2025, con la confrontación directa entre Kris R y Pirlo, que sumó menciones a figuras como Blessd y hasta a parejas de raperos fallecidos.

Los últimos episodios comenzaron tras el ya mediático enfrentamiento entre Pirlo y Blessd, que años atrás trabajaron juntos, pero que ahora protagonizan uno de los intercambios más comentados del género.

Pirlo fue el primero en lanzar una tiradera extensa, titulada El Ficticio, dedicada a “El Bendito”, en la que no solo lo acusó de “haber mantenido relaciones sexuales con una mujer trans”, sino que también le reprochó “haber iniciado una relación sentimental con la expareja del streamer Stiven TC, la creadora de contenido Manuela QM”. La publicación del tema generó una ola de reacciones y dejó en evidencia las fracturas en el círculo del trap colombiano.

El enfrentamiento entre ambos artistas sumó nuevas polémicas con versos que involucran a otros exponentes y ponen en entredicho la autenticidad de Pirlo en el movimiento - crédito @pirloconpowerr/IG

A la respuesta de Blessd, que lanzó Hijo mío sobre un ritmo de Los Money Makers, se sumó la decisión de su equipo de retirar todas las colaboraciones previas con Pirlo, incluyendo el tema Ziploc. Este movimiento se produjo tras la denuncia del mánager de Pirlo, conocido como El Gordo, que acusó a Blessd de “secuestro simple, lesiones personales y amenazas”.

En medio del revuelo, muchos esperaban la reacción de Kris R, que finalmente intervino con el tema El Testigo. En esta canción, Kris R le señaló a Pirlo un “supuesto masivo consumo de drogas”, lo acusó de haberse involucrado con la novia de un influencer conocido como El Queroso, y criticó su capacidad para llenar escenarios.

Algunos fragmentos del tema de Kris R dicen:

Pirlo es la copia de El Dominio, Jon Z y Jamby El Favo’

Se lo chupaste al FERXXO (Feid) y del tema ni te dio porcentaje

Alguien que cuando le dieron una pela ahí mismo fue a denunciar (Al 911)

Salga del closet, Pirlo, diga la verdad, que a usted el chorro y el sople lo hacen dudar de su sexualidad

Tiro, después de un año se siente estanca’o, yo salgo y en ningún la’o te he escucha’o, y los sitios que he hecho yo, en tu puta vida, manito, los has llenao’

A vos en Cali te veían como un chiste, un comediante, te creías malo por fumar y hueler pegante

Este pirobo pa’ hueler hasta el culo lo ofrecía, y el gusano las mujeres de los socios se comía.

El artista lanzó una tiradera donde señala a Pirlo de imitar a otros exponentes, de traicionar amistades y de no llenar escenarios - crédito @mansionurbana/ TikTok

La respuesta de Pirlo, bajo el alias “La Rata”, llegó en menos de un día con el lanzamiento de Merry Christmas 1, donde respondió a las críticas de Kris R y lanzó una acusación directa: “el Diamante del Trap había mantenido una relación sentimental con la pareja del fallecido rapero Métricas Frías”. El tema logró superar el millón de visualizaciones en YouTube en menos de siete horas.

En respuesta, algunos fragmentos de la canción de Pirlo dicen:

Estás loco de ver sangre y zumbar un villancico, pero sangre la que te saco por el culo el Bendito (Blessd)

Estoy guerreando con la cabra, claro. Si vivís con cuernos, soy Kris R, soy cacorro y con mi entrepierno

Usted queria un versus con su padre, ahora sienta la corriente”

Yo no farseo para chantear, mi delivery son de Marte

Usted es horrendo comediante queriendo vender películas de gángster, en eso le llevo mil pasos a’lante

Vo’a matarlos en la calle o en lo lirical, a vos te rompen esas tapas, sí, te encanta el sexo anal

Este ya nos mostró como es que actúa con los guante’, pierde el descarado y soy un pa’ mucho un ignorante. En la reunión de ustedes se llaman; ‘Los comediantes’.

El cantante caleño lanzó 'Merry Christmas 1 [RIP KRIS R]' como respuesta a Kris R y Blessd - crédito @jaiclips_/ TikTok

Pirlo se dirigió a los seguidores tras este cruce, afirmando: “Los fanáticos con todo el respeto, ustedes saben que no le tocó nada a Kris R. Lo mejor que pueden hacer es pasar la página. Por ahí ya está la tiradera del Pirlo en menos de un día, no un mes después. Lo mejor que pueden hacer es no engañarse; tiene que ser muy ficticios para decir que él le metió más que yo. (...) Edúquense, no quiero faltarle al respeto más”.