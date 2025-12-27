Colombia

Petro anunció cambio de comandantes de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada y la FAC: “La prioridad será la seguridad”

El presidente agradeció a los comandantes salientes y destacó su trabajo. Recordó su desempeño en la recuperación del corregimiento de El Plateado en el municipio de Argelia, Cauca

El presidente Petro aseguró que
El presidente Petro aseguró que los nuevos comandantes velarán por la democracia y la seguridad - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro anunció varios cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares del país. Esto, “frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia”, según detalló el primer mandatario en su cuenta de X.

De acuerdo con la información que proporcionó, estos serán los comandantes y segundos comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia:

  • La nueva estructura del Comando General de las Fuerzas Militares estará liderada por el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, acompañado por el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño en calidad de jefe de Estado Mayor Conjunto.
  • Para el Ejército Nacional, el mayor general Royer Gómez Herrera asumirá el comando, mientras que el mayor general Jaime Alonso Galindo ocupará el puesto de segundo comandante.
  • En la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón será el nuevo comandante, asistido por el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi, que también se desempeñará como jefe de Estado Mayor Naval.
  • La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) quedará bajo las órdenes del mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, respaldado por el mayor general Alfonso Lozano Ariza.

El Comando General de las
El Comando General de las Fuerzas Militares estará liderado por el general Hugo Alejandro López Barreto - crédito Senado

La decisión se produce tras una serie de operaciones que el mismo mandatario destacó, incluida la recuperación del corregimiento de El Plateado en el municipio de Argelia, Cauca, donde los uniformados expulsaron a más de un centenar de miembros de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco sin poner en riesgo a los más de 8.000 campesinos residentes.

“Esto ha contribuido en que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico”, indicó.

El mandatario agradeció a los comandantes salientes, quienes dirigieron esta y otras acciones militares. Entre ellos está el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, jefe del Comando General desde el 8 de julio de 2024; el general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante saliente de la Fuerza Aeroespacial desde el 18 de agosto de 2022; y el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, que encabezó el Ejército Nacional desde el 1 de junio de 2024.

El almirante Francisco Cubides dejará
El almirante Francisco Cubides dejará el mando de las Fuerzas Militares - crédito Colprensa

Según el jefe de Estado, durante sus mandatos, los comandantes impulsaron la intensificación en la lucha contra el narcotráfico, buscando que en 2025 se alcance un récord histórico de incautación de cocaína: se espera que la cifra llegue a 1.000 toneladas incautadas, equivalentes a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los mercados ilegales a nivel global. Además, el presidente destacó su liderazgo en la ofensiva contra los carteles del tráfico de estupefacientes, que aumentó en un 27% comparado con 2024. Aunado a ello, lograron la neutralización de más de 4.400 personas ligadas a organizaciones criminales.

El trabajo de los uniformados también incluyó la incautación del mayor volumen de armamento en la última década y el fortalecimiento de la fuerza pública con un incremento de efectivos del 6%. Según el mandatario, estos aumentos corrigieron la tendencia de reducción que se evidenció durante las administraciones del expresidente Iván Duque Márquez (-11%) y del exmandatario Juan Manuel Santos en su último mandato (-4%). Por otro lado, según explicó el presidente, en el ámbito organizativo se establecieron ocho Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra), se creó un Batallón Antidrones, un Batallón de Ingenieros de Ferrocarriles, un Comando unificado para los Gaula y dos nuevas unidades especializadas en la lucha contra el secuestro y la extorsión.

El presidente Petro destacó la
El presidente Petro destacó la compra de equipo aéreo y la creación de distintos batallones - crédito Colprensa

Petro resaltó, además, la adquisición de nuevo equipo aéreo que permitirá proteger al país por las próximas “cuatro o cinco décadas”. “Con la nueva cúpula avanzaremos de la mano de todo el pueblo, para proteger la vida y alcanzar la paz”, concluyó.

