La Autopista al Mar 2 alcanza el 99,5% y entra en la recta final de su ejecución: conectará a Medellín con Urabá

El corredor vial reducirá de forma significativa los tiempos de transporte, mejorará la movilidad regional y reforzará la salida logística del país

Vía Medellín-Urabá. La ANI informó
Vía Medellín-Urabá. La ANI informó que habilitó un tramo provisional sobre el río Tonusco - crédito ANI

La Autopista al Mar 2 entra en su fase definitiva con un avance físico del 99,5%, consolidándose como uno de los proyectos viales más estratégicos para Antioquia y el occidente del país, según El Tiempo.

El corredor, que conecta a Medellín con el Golfo de Urabá, marca un punto de inflexión en la conectividad regional y posiciona al departamento como un eje clave para la logística y el comercio exterior.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la entrada en operación del proyecto permitirá una reducción sustancial en los tiempos de transporte hacia Urabá.

El recorrido en camión entre los principales centros productivos del país y esta subregión pasará de 21 a nueve horas, lo que tendrá un impacto directo en la competitividad de las exportaciones y en la movilidad de mercancías con destino a los puertos del Caribe y el Pacífico, según El Tiempo.

La obra, desarrollada por Autopistas Urabá S.A.S. bajo el modelo de concesión de Cuarta Generación (4G), cuenta con una extensión de 254 kilómetros, distribuidos en seis Unidades Funcionales entre Cañasgordas y Necoclí.

Su ejecución implicó enfrentar una de las geografías más complejas de Colombia, mediante soluciones de alta ingeniería que incluyeron la construcción de 13 túneles y 62 puentes.

La Autopista al Mar 2
La Autopista al Mar 2 alcanza un 99,5 % de ejecución y se consolida como uno de los corredores viales estratégicos para la conexión entre Medellín y el Golfo de Urabá - crédito ANI

Uno de los hitos del proyecto es el Túnel de Fuemia, el más largo del corredor con 2,2 kilómetros. Esta infraestructura cuenta con monitoreo permanente desde el Centro de Control de Operaciones, respaldado por sistemas inteligentes de transporte y una red de fibra óptica que permite supervisar en tiempo real las condiciones de seguridad y circulación.

Los beneficios del proyecto también se reflejan en la movilidad regional. Con la entrada en servicio de la variante de Fuemia, de 15,5 kilómetros, y la doble calzada entre El Tigre y Necoclí, de 45,8 kilómetros, el tiempo de desplazamiento entre Uramita y Dabeiba se reducirá de 45 a 15 minutos, facilitando los recorridos cotidianos y fortaleciendo la integración entre municipios.

Aunque la obra principal está prácticamente finalizada, se confirmó que el proyecto continuará en 2026 con intervenciones complementarias.

Entre ellas se destaca la construcción de un túnel falso en Uramita, cuyas obras comenzarán en diciembre de 2025 y se extenderán por 30 meses. La estructura incorporará sistemas de estabilización de taludes y soluciones hidráulicas avanzadas, y generará empleo para 117 trabajadores.

Dentro de estas acciones también se encuentra la reubicación del peaje Fuemia, trasladado aproximadamente 4,7 kilómetros hacia el municipio de Uramita, como parte del desarrollo de la Variante de Fuemia.

Imagen de la vía que
Imagen de la vía que conecta a Medellín con el Urabá antioqueño. Por la zona solo podrán pasar vehículos de 52 toneladas las 24 horas del día - crédito ANI

Según explicó Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI, la nueva estación contará con seis carriles, incluidos dos habilitados para pago electrónico, y no implicará incrementos en las tarifas, al tratarse de una medida orientada a mejorar la seguridad vial y la eficiencia operativa.

El mecanismo de Obras por Impuestos ha consolidado a Antioquia como uno de los actores más relevantes en el panorama nacional de inversión social, según el balance de gestión presentado por la Gobernación de Antioquia.

Con una cifra que alcanza los 404 000 millones de pesos invertidos en veinticuatro proyectos durante 2025, la administración departamental afirmó su liderazgo en este esquema.

“Desde Antioquia venimos liderando la iniciativa de Obras por Impuestos a nivel nacional”, aseguró José Leonidas Tobón Torreglosa, gerente de Proyectos Especiales de la Gobernación de Antioquia, al medio oficial.

Autopista Mar 2, que conecta
Autopista Mar 2, que conecta a Medellín con el Urabá antioqueño también la construye la empresa China Chec - crédito Ministerio de Transporte

El alcance de estas iniciativas ha sido amplio, pues impactaron áreas clave como educación pública, infancia, salud, infraestructura vial, mitigación del riesgo, agua potable y saneamiento básico, abarcando los cincuenta y cinco municipios antioqueños.

La ejecución de los proyectos se realizó bajo las modalidades de Opción Fiducia y Opción Convenio, involucrando de forma directa al sector privado.

Al respecto, Tobón afirmó: “Esta estrategia les permite a los contribuyentes colocar sus recursos en proyectos que llegan a municipios priorizados del departamento”.

