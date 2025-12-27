Colombia

Ideam mantiene alerta amarilla en el Caribe por vientos y oleaje en plenas vacaciones de fin de año

La entidad advirtió sobre corrientes fuertes y olas elevadas en la costa norte. También recomendó precaución a pescadores, viajeros y habitantes de zonas ribereñas

El Ideam advierte altas temperaturas
El Ideam advierte altas temperaturas pero oleaje y vientos fuertes en el Caribe colombiano que conquista por su calma y belleza natural - crédito Parque Tayrona

La región Caribe de Colombia permanece bajo alerta amarilla por vientos y oleaje, según informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El organismo mantiene una vigilancia especial durante este fin de semana ante la presencia de vientos entre moderados y fuertes, con velocidades promedio que oscilan entre 10 y 20 nudos. La entidad reportó que la medida afecta especialmente a las zonas costeras y marítimas de la región.

De acuerdo con José David Garavito Mahecha, meteorólogo de turno del Ideam, “los vientos tienen un promedio entre los 10 y 20 nudos, con una altura significativa de las olas entre 1 y 2 metros en el litoral caribe colombiano norte”. Colprensa reiteró que el monitoreo se mantiene activo, mientras que la entidad advirtió sobre la persistencia de condiciones marítimas adversas.

El Ideam especificó que la alerta amarilla abarca gran parte del Caribe colombiano, con reportes de vientos que alcanzan hasta 21 nudos y olas cercanas a los 2 metros.

Además el informe detalló que para los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar rige una alerta naranja, pues en esas zonas podrían presentarse vientos de hasta 25 nudos y olas entre 2 y 3 metros.

En cuanto al pronóstico general, el instituto meteorológico prevé cielos entre ligeros y parcialmente nublados, con predominio de tiempo seco en la región.

A pesar de ello, la entidad no descarta la posibilidad de lluvias ligeras e intermitentes, principalmente durante las horas de la tarde y la noche.

Las autoridades recomendaron a las comunidades costeras, pescadores y navegantes extremar precauciones y permanecer atentos a los reportes oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

El Ideam identificó posibilidades de
El Ideam identificó posibilidades de alta marea en el Caribe Colombiano - crédito Ideam

La vigilancia se mantendrá activa durante el fin de semana para prevenir cualquier incidente asociado con el aumento del oleaje y la fuerza del viento

De hecho, en el reporte del 26 de diciembre de 2025, el Ideam afirmó que puede haber “tiempo lluvioso, con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento”,

“A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad. A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales. La marea alcanzará su máximo nivel en el intervalo de tiempo establecido. Se sugiere a los habitantes costeros y bañistas estar atentos a la evolución del fenómeno”, se leyó en el reporte.

Cómo va a ser el último fin de semana del 2025, según el Ideam

El instituto también pronosticó condiciones climáticas mayoritariamente secas para gran parte de Colombia durante el último fin de semana de 2025, aunque advirtió que existen riesgos de lluvias y tormentas eléctricas en diversas regiones, especialmente en la Andina, Pacífica y Amazonía.

El informe advirtió que el periodo comprendido entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre estará caracterizado por temperaturas elevadas en áreas del Caribe y la Orinoquia, así como en los valles interandinos.

A pesar de la previsión de tiempo estable, podrían presentarse lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante las tardes y noches en varios sectores de las regiones Pacífica, Amazonía y Andina, según detalló la entidad.

El Ideam vaticinó climas cálidos
El Ideam vaticinó climas cálidos y secos con posibilidades de lluvias en varias partes del país para fin de año- crédito Ideam

Entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones moderadas a fuertes se encuentran el occidente de Antioquia, oriente y sur de Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, sur de Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Putumayo, sur de Guainía y oriente de Vaupés y Amazonas.

Para el último domingo del año, el Ideam reiteró el pronóstico de condiciones secas sobre la mayoría del país, aunque advirtió que no se descartan lluvias en Antioquia, sur de Santander, norte de Cundinamarca, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, sur de Vaupés y Amazonas, con posible actividad eléctrica.

