Estos son los mejores planes para Navidad y Fin de Año en Medellín, Cali y Cartagena: agéndese

Medellín inicia la temporada decembrina con el Festival de Navidad y más de 120 actividades gratuitas para locales y turistas - crédito Alcaldía de Medellín

La Navidad y el Año Nuevo en ciudades capitales de Colombia como Medellín, Cali y Cartagena, son sinónimo de alegría, luces, música y cultura.

Las ciudades se llenan de actividades para todos los gustos y edades, desde los tradicionales alumbrados hasta conciertos, ferias, talleres y recorridos culturales.

Si quiere aprovechar al máximo la temporada, aquí le presentamos una lista de los mejores planes para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

Medellín

Alumbrados Navideños y Corredor Navideño

Parques del Río

Disfruta de los famosos alumbrados de Medellín en un recorrido lleno de arte, música, comparsas, chirimías y personajes itinerantes. Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 7:00 p. m. a 11:00 p. m. Lugar: Parques del Río.

Domo Inmersivo EPM

Vive una experiencia sensorial con proyecciones y luces en el domo frente al Cubo EPM. Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 6:00 p. m. a 12:00 a. m. Lugar: Plazoleta de La Niebla, Cubo EPM.

Ferias, Mercados y Bazar Navideños

Bazar Primavera

Feria de emprendimientos y marcas locales. Fecha: 19 al 21 de diciembre Hora: 10:00 a. m. a 9:00 p. m. Lugar: Avenida Jardín, Laureles.

Claq Pop Up – Festival de Mar

Conciertos, Shows y Espectáculos

El Show de Rudolf, Medellín y la luz del corazón

Espectáculo infantil y familiar. Fecha: Varias funciones del 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 5:00 p. m. o 6:30 p. m. Lugar: Teatro El Tesoro

Desfiles y Tradiciones

Desfile de Mitos y Leyendas

Un clásico de la cultura paisa. Fecha: 8 de diciembre Hora: 7:00 p. m. a 10:00 p. m. Recorrido: Teatro Pablo Tobón Uribe – Avenida La Playa – Parque de las Luces

Caravanas Navideñas

Recorridos por diferentes barrios con música, luces y alegría. Fechas: 4 al 8 de diciembre y 16 al 23 de diciembre Consulta rutas y horarios en la programación oficial.

Para este año la temática tendrá que ver con el aniversario de la ciudad y de EPM - Crédito EPM

Museos y Cultura

Museo de Antioquia

Entrada libre para residentes de Medellín, talleres y recorridos especiales. Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 10:00 a. m. a 5:30 p. m.

Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM)

Exposiciones, talleres, conciertos y actividades para toda la familia. Fecha: Programación diaria Hora: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (consultar eventos especiales)

Parque Explora y Planetario

Acceso libre para residentes de Medellín (cupos limitados). Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: Martes a viernes 8:30 a. m. a 5:30 p. m. / Sábados, domingos y festivos 10:00 a. m. a 6:30 p. m.---

Actividades para Niños y Familias

Abraza la Navidad con Tito

Actividades infantiles, talleres y shows. Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 12:00 m. a 9:00 p. m. Lugar: Centro Comercial Los Molinos

Fiestas mágicas en Oviedo

Shows y actividades para toda la familia. Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 6:30 p. m. Lugar: Centro Comercial Oviedo.

Tardes de Bolero, Tango y Crossover

Salón Málaga

Disfruta de tardes de bolero, tango y música crossover en un lugar tradicional de la ciudad. Fecha: Varias fechas de diciembre Hora: 4:00 p. m. Lugar: Carrera 51 #45-80---

Planes para Año Nuevo

Corredor Navideño y Alumbrados

Disfruta los alumbrados hasta el 31 de diciembre en Parques del Río.

Eventos en Centros Comerciales

Shows y actividades especiales en Los Molinos, Oviedo y El Tesoro hasta el 31 de diciembre.

Recomendaciones

Consulta la programación oficial para confirmar fechas y horarios.

Muchos eventos son de entrada libre, pero algunos requieren inscripción previa o tienen cupos limitados.

Usa el transporte público para facilitar tu movilidad, especialmente en eventos masivos.

Cartagena

La temporada decembrina en Cartagena de Indias es un espacio de encuentro familiar y promoción cultural, impulsado por la Alcaldía y entidades locales.

El concepto de la Navidad tradicional se apoderó de los principales parques de Cartagena - crédito suministrado a Infobae Colombia

La agenda busca fortalecer la identidad cultural, dinamizar la economía creativa y garantizar espacios gratuitos y seguros. Las principales actividades son:

Novenas en el Parque Espíritu del Manglar (16 al 24 de diciembre, 18:00): Presentaciones musicales Actividades artísticas Entrega de obsequios para niñas y niños Programación dirigida a la familia Agenda navideña en el Parque Espíritu del Manglar (15:00 a 21:00): Actividades recreativas y culturales Presentaciones como “Raíces del agua”, “Afrourbanízate”, “Cuerpos que hablan”, entre otros Vacacional Recreativo Ambiental de EPA Cartagena para el público infantil Mercadito Navideño en la Plaza de los Coches (17 al 25 de diciembre, 16:00 a 22:00; el 24 hasta las 20:00): Stands de gastronomía, repostería, artesanías, accesorios, velas y textiles Activaciones infantiles Novena diaria Shows navideños, danza y música en vivo Presentación del Primer Coro Distrital de Cartagena y artistas invitados XXXVIII Festival del Pastel Cartagenero (17 al 26 de diciembre, Plazoleta de la India Catalina): Venta y degustación de pasteles cartageneros Música en vivo y conversatorios sobre cultura local Votación del público a la mejor mesa Exposición y venta de artesanías Pintura en vivo y coctelería local.}

Festival del Pastel Cartagenero, en Cartagena, para el fin de año - crédito Alcaldía de Cartagena

Cali celebra con la feria de Cali

La ciudad de Cali durante el mes de diciembre del 2025 ha presentado más de 60 actividades para celebrar la Navidad y el Año Nuevo, según la Alcaldía de Cali.

La agenda comenzó el 28 de noviembre, cuando el Parque La Retreta acogió el lanzamiento oficial de ‘La Sucursal de la Navidad’ y el Concurso de Orquestas.

Las festividades se intensifican a partir del 25 de diciembre, día que marca el inicio de la tradicional Feria de Cali. El Salsódromo, la Feria Rural y Comunera, las Tascas Club Colombia y el Festival Alternativo Brisas Caleñas, entre otros, forman parte de un repertorio que se extiende hasta el 30 de diciembre de 2025.

Navidad en Cali tiene todo un programa llamado "Sucursal de la Navidad" - crédito Alcaldía de Cali

A continuación, se presenta un resumen de algunas de las principales actividades navideñas y de fin de año en Cali:

25 de diciembre: Salsódromo, Feria Rural y Comunera, Tascas Club Colombia y Festival Alternativo Brisas Caleñas.

26 al 30 de diciembre: Fiestas de mi pueblo, Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, Feria Rural y Comunera, Casetas Feria de Cali, Festival Legado, Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, Super Concierto, Swing de la Filarmónica, Carnaval de Cali Viejo, Calle de la Feria y Living Cantina.

La programación oficial puede consultarse a través de los canales institucionales de la Alcaldía de Cali, que recomienda verificar los horarios y condiciones de ingreso para cada evento.