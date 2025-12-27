Estos son los mejores planes para Navidad y Fin de Año en Medellín, Cali y Cartagena: agéndese

La Navidad y el Año Nuevo en ciudades capitales de Colombia como Medellín, Cali y Cartagena, son sinónimo de alegría, luces, música y cultura.
Las ciudades se llenan de actividades para todos los gustos y edades, desde los tradicionales alumbrados hasta conciertos, ferias, talleres y recorridos culturales.
Si quiere aprovechar al máximo la temporada, aquí le presentamos una lista de los mejores planes para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.
Medellín
Alumbrados Navideños y Corredor Navideño
- Parques del Río
Disfruta de los famosos alumbrados de Medellín en un recorrido lleno de arte, música, comparsas, chirimías y personajes itinerantes. Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 7:00 p. m. a 11:00 p. m. Lugar: Parques del Río.
- Domo Inmersivo EPM
Vive una experiencia sensorial con proyecciones y luces en el domo frente al Cubo EPM. Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 6:00 p. m. a 12:00 a. m. Lugar: Plazoleta de La Niebla, Cubo EPM.
Ferias, Mercados y Bazar Navideños
- Bazar Primavera
Feria de emprendimientos y marcas locales. Fecha: 19 al 21 de diciembre Hora: 10:00 a. m. a 9:00 p. m. Lugar: Avenida Jardín, Laureles.
- Claq Pop Up – Festival de Mar
Conciertos, Shows y Espectáculos
- El Show de Rudolf, Medellín y la luz del corazón
Espectáculo infantil y familiar. Fecha: Varias funciones del 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 5:00 p. m. o 6:30 p. m. Lugar: Teatro El Tesoro
Desfiles y Tradiciones
- Desfile de Mitos y Leyendas
Un clásico de la cultura paisa. Fecha: 8 de diciembre Hora: 7:00 p. m. a 10:00 p. m. Recorrido: Teatro Pablo Tobón Uribe – Avenida La Playa – Parque de las Luces
- Caravanas Navideñas
Recorridos por diferentes barrios con música, luces y alegría. Fechas: 4 al 8 de diciembre y 16 al 23 de diciembre Consulta rutas y horarios en la programación oficial.
Museos y Cultura
- Museo de Antioquia
Entrada libre para residentes de Medellín, talleres y recorridos especiales. Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 10:00 a. m. a 5:30 p. m.
- Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM)
Exposiciones, talleres, conciertos y actividades para toda la familia. Fecha: Programación diaria Hora: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (consultar eventos especiales)
- Parque Explora y Planetario
Acceso libre para residentes de Medellín (cupos limitados). Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: Martes a viernes 8:30 a. m. a 5:30 p. m. / Sábados, domingos y festivos 10:00 a. m. a 6:30 p. m.---
Actividades para Niños y Familias
- Abraza la Navidad con Tito
Actividades infantiles, talleres y shows. Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 12:00 m. a 9:00 p. m. Lugar: Centro Comercial Los Molinos
- Fiestas mágicas en Oviedo
Shows y actividades para toda la familia. Fecha: 28 de noviembre al 31 de diciembre Hora: 6:30 p. m. Lugar: Centro Comercial Oviedo.
Tardes de Bolero, Tango y Crossover
- Salón Málaga
Disfruta de tardes de bolero, tango y música crossover en un lugar tradicional de la ciudad. Fecha: Varias fechas de diciembre Hora: 4:00 p. m. Lugar: Carrera 51 #45-80---
Planes para Año Nuevo
- Corredor Navideño y Alumbrados
Disfruta los alumbrados hasta el 31 de diciembre en Parques del Río.
- Eventos en Centros Comerciales
Shows y actividades especiales en Los Molinos, Oviedo y El Tesoro hasta el 31 de diciembre.
Recomendaciones
- Consulta la programación oficial para confirmar fechas y horarios.
- Muchos eventos son de entrada libre, pero algunos requieren inscripción previa o tienen cupos limitados.
- Usa el transporte público para facilitar tu movilidad, especialmente en eventos masivos.
Cartagena
La temporada decembrina en Cartagena de Indias es un espacio de encuentro familiar y promoción cultural, impulsado por la Alcaldía y entidades locales.
La agenda busca fortalecer la identidad cultural, dinamizar la economía creativa y garantizar espacios gratuitos y seguros. Las principales actividades son:
- Novenas en el Parque Espíritu del Manglar (16 al 24 de diciembre, 18:00):
- Presentaciones musicales
- Actividades artísticas
- Entrega de obsequios para niñas y niños
- Programación dirigida a la familia
- Agenda navideña en el Parque Espíritu del Manglar (15:00 a 21:00):
- Actividades recreativas y culturales
- Presentaciones como “Raíces del agua”, “Afrourbanízate”, “Cuerpos que hablan”, entre otros
- Vacacional Recreativo Ambiental de EPA Cartagena para el público infantil
- Mercadito Navideño en la Plaza de los Coches (17 al 25 de diciembre, 16:00 a 22:00; el 24 hasta las 20:00):
- Stands de gastronomía, repostería, artesanías, accesorios, velas y textiles
- Activaciones infantiles
- Novena diaria
- Shows navideños, danza y música en vivo
- Presentación del Primer Coro Distrital de Cartagena y artistas invitados
- XXXVIII Festival del Pastel Cartagenero (17 al 26 de diciembre, Plazoleta de la India Catalina):
- Venta y degustación de pasteles cartageneros
- Música en vivo y conversatorios sobre cultura local
- Votación del público a la mejor mesa
- Exposición y venta de artesanías
- Pintura en vivo y coctelería local.}
Cali celebra con la feria de Cali
La ciudad de Cali durante el mes de diciembre del 2025 ha presentado más de 60 actividades para celebrar la Navidad y el Año Nuevo, según la Alcaldía de Cali.
La agenda comenzó el 28 de noviembre, cuando el Parque La Retreta acogió el lanzamiento oficial de ‘La Sucursal de la Navidad’ y el Concurso de Orquestas.
Las festividades se intensifican a partir del 25 de diciembre, día que marca el inicio de la tradicional Feria de Cali. El Salsódromo, la Feria Rural y Comunera, las Tascas Club Colombia y el Festival Alternativo Brisas Caleñas, entre otros, forman parte de un repertorio que se extiende hasta el 30 de diciembre de 2025.
A continuación, se presenta un resumen de algunas de las principales actividades navideñas y de fin de año en Cali:
- 25 de diciembre: Salsódromo, Feria Rural y Comunera, Tascas Club Colombia y Festival Alternativo Brisas Caleñas.
- 26 al 30 de diciembre: Fiestas de mi pueblo, Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, Feria Rural y Comunera, Casetas Feria de Cali, Festival Legado, Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, Super Concierto, Swing de la Filarmónica, Carnaval de Cali Viejo, Calle de la Feria y Living Cantina.
La programación oficial puede consultarse a través de los canales institucionales de la Alcaldía de Cali, que recomienda verificar los horarios y condiciones de ingreso para cada evento.