Colombia

En video quedó registrado el impactante ataque a la casa del concejal de Chachagüí, Nariño, Esteban Martínez: Cambio Radical se pronunció

La colectividad política señaló que las alertas ignoradas ponen en duda la eficacia de los organismos de protección en Colombia

Guardar
La agresión ocurrida en la madrugada del viernes impulsó llamados de alerta de su partido y volvió a poner sobre la mesa la falta de medidas efectivas de protección a funcionarios locales en Colombia - crédito Cambio Radical

Un ataque armado contra la vivienda de Esteban Martínez, concejal del partido Cambio Radical en el municipio de Chachagüí, departamento de Nariño, ha generado preocupación por la seguridad de los líderes políticos locales en Colombia.

En la madrugada del viernes 26 de diciembre, un hombre no identificado disparó en varias ocasiones contra la residencia del edil, según confirmó el propio partido político, en medio de un contexto de amenazas previas y llamados de atención sin respuesta efectiva de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por Cambio Radical, alrededor de las 2:09 a. m., una persona enmascarada y vestida completamente de negro se acercó a la vivienda y efectuó al menos seis disparos antes de retirarse de inmediato.

El partido calificó el hecho como un atentado directo contra la vida de Martínez y la de su familia.

Desde la colectividad política se expuso que Martínez ha denunciado amenazas constantes durante cerca de dos años sin recibir protección, según publicó Cambio Radical en su cuenta oficial de X.

La acusación de Cambio Radical
La acusación de Cambio Radical tras atentado contra concejal de Chachagüí, Nariño, Esteban Martínez: “La UNP y el Gobierno han hecho caso omiso” - crédito captura de pantalla / X

En ese mismo mensaje, la agrupación afirmó: “Nuestro concejal de Chachagüí, Nariño, Esteban Martínez, lleva casi dos años denunciando múltiples amenazas contra su vida y la de su familia. La UNP y el Gobierno han hecho caso omiso y no le han brindado ninguna protección”.

El País de Cali ahondó en que esta falta de respuesta institucional figura entre las principales preocupaciones del partido, que había solicitado acompañamiento y medidas de resguardo en repetidas ocasiones.

La crítica hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Gobierno nacional fue reiterada. A través de su cuenta en X, Cambio Radical preguntó: “¿Qué está esperando la UNP?”.

Además, en su comunicado oficial, la colectividad responsabilizó tanto al Ejecutivo que lidera Gustavo Petro como a la UNP, por no haber dispuesto medidas de seguridad para el concejal, subrayando que la situación de riesgo venía siendo advertida con antelación.

Luego del ataque, Cambio Radical reiteró la exigencia de protección inmediata para Martínez y su familia, advirtiendo a las autoridades nacionales sobre su responsabilidad ante cualquier nueva agresión sufrida por el concejal o su entorno.

La superintendente delegada de la SIC denuncia amenazas tras investigaciones sobre contratos en la UNP

La superintendente delegada para la inspección de mercados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, denunció amenazas e intentos de desprestigio tras las acciones de control y vigilancia que la entidad adelanta sobre contratos de vehículos blindados en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La funcionaria de la SIC advierte sobre ataques coordinados para influir en sus decisiones en las investigaciones sobre colusión en contratos de vehículos blindados para la UNP, y asegura que no cederá ante las intimidaciones. - crédito @cielo_rusinque/X

En un video divulgado en redes sociales, Rusinque aseguró que esta campaña tiene como objetivo debilitar la capacidad de decisión de la SIC y obstaculizar investigaciones que involucran billones de pesos destinados a la protección de personas en riesgo.

Entre los episodios detallados, Rusinque relató que meses atrás sufrió un intento de vulneración de su esquema de seguridad, al ser seguida por personas armadas en motocicletas de alta cilindrada cerca de su residencia.

Según sus declaraciones, estos hechos constituyen una amenaza directa a la seguridad personal y buscan cooptar o neutralizar a las instituciones encargadas de la supervisión del mercado, lo que podría favorecer la corrupción y la impunidad.

La funcionaria señaló que, además de los riesgos físicos, existe una estrategia jurídica y mediática diseñada para deslegitimar su trabajo y dar la impresión de que la SIC actúa fuera del marco legal.

En ese sentido, denunció la publicación de informaciones como la aparecida en la revista Cambio, donde se cuestiona la legalidad de las acciones de la Superintendencia y se enfatizan los planteamientos de los investigados, dejando de lado los argumentos jurídicos que respaldan a la entidad. Rusinque rechazó las afirmaciones sobre la supuesta falta de competencias de la SIC:

¿Las investigaciones sobre los contratos
¿Las investigaciones sobre los contratos de vehículos blindados de la UNP están bajo escrutinio por posibles irregularidades y colusión. - crédito UNP

“No estamos ante un debate de opiniones, sino ante hechos normativos y judiciales verificables”, manifestó, y recordó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado y otras instancias han confirmado la legalidad de las inspecciones y visitas administrativas amparadas por la Constitución, la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011.

Rusinque afirmó que incluso un exsuperintendente, Pablo Felipe Robledo, ha avalado jurídicamente las facultades de la SIC respecto a estos procesos, más allá de diferencias políticas.

Adicionalmente, indicó que la presión solo busca convertir a la Superintendencia en una entidad sin peso real, en tanto que “un plan sistemáticamente orquestado por estructuras de poder” intenta frenar decisiones clave en investigaciones sobre recursos públicos asignados a personas bajo amenaza.

Temas Relacionados

Esteban MartínezCambio RadicalAtaque a líderes políticosChachagüíUnidad Nacional de ProtecciónNariñoAmenazas a concejalesColombia-Noticias

Más Noticias

Operativo policial en Bogotá frustró hurto de vehículo: hay tres capturados

La rápida reacción de las autoridades permitió ubicar e interceptar el automotor robado. Los detenidos presentan antecedentes por el mismo delito y por tráfico de estupefacientes

Operativo policial en Bogotá frustró

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Repase como se ha movido la bolsa de jugadores en la Liga BetPlay para el 2026, los nombres que llegan a reforzar los planteles y todas las noticias relacionadas con las transferencias

Mercado de fichajes - EN

Un mensaje de Blessd a Manuela QM intensifica las especulaciones sobre crisis de la pareja y señalan a Karina García: “Todo es mi culpa”

El cantante reaccionó públicamente a un video de su pareja, reconociendo sus errores, lo que desató especulaciones sobre el estado de la relación

Un mensaje de Blessd a

Invima emite alerta sanitaria por la comercialización ilegal de leche en polvo falsificada en Colombia

La autoridad sanitaria advirtió sobre lotes que no cuentan con garantías de calidad ni registro vigente y pidió suspender su consumo inmediato

Invima emite alerta sanitaria por

Admiten tutela de Paloma Valencia contra estado de emergencia económica; aunque con rechazo a suspensión del decreto

La acción de tutela presentada por Paloma Valencia y Gabriel Vallejo contra el decreto de emergencia económica fue admitida para estudio por un juez de la República

Admiten tutela de Paloma Valencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así es como la Amazonía

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

ENTRETENIMIENTO

Un mensaje de Blessd a

Un mensaje de Blessd a Manuela QM intensifica las especulaciones sobre crisis de la pareja y señalan a Karina García: “Todo es mi culpa”

Paola Jara y Jessi Uribe celebran el primer mes de Emilia con un regalo especial: “De todo un poquito”

J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

Conoce cuáles fueron las 10 películas más vistas en Netflix Colombia en la semana de navidad

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Barrida en Millonarios para el 2026: estos son los seis jugadores que el club bogotano busca liberar o dar a préstamo para el próximo año

Así fue el camino de la selección Colombia al Mundial de 2026: inicio prometedor, crisis de resultados y resurrección

Polémica determinación de la Dimayor habría sido aprobada “por unanimidad”: uno de los ‘grandes’ habría estado detrás de la propuesta

Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal