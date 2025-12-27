ELN alista ataques con drones contra tropas en el Catatumbo y Ejército activa alertas por riesgo operativo

- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes sociales

La situación de seguridad en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, continúa marcada por enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales y la presencia reforzada de la Fuerza Pública.

De acuerdo con información conocida por la Revista Semana, la inteligencia del Ejército Nacional emitió alertas sobre posibles ataques del ELN mediante drones cargados con explosivos contra pelotones que buscan contener la confrontación con disidencias de las Farc en esa región fronteriza.

Según los reportes, los dispositivos aéreos serían ensamblados fuera del territorio nacional y luego ingresados para ser utilizados como artefactos explosivos dirigidos.

La advertencia llevó a que las unidades desplegadas adopten medidas de prevención y refuercen protocolos de seguridad en las zonas donde se desarrollan operaciones de control territorial.

Un oficial citado por ese medio de comunicación explicó que, pese a anuncios previos de esa guerrilla sobre la no realización de ataques contra la Fuerza Pública, las autoridades militares mantienen la alerta ante la posibilidad de acciones destinadas a frenar el avance de las tropas. “Esa guerrilla anunció que no atacaría a la Fuerza Pública en las regiones de Colombia desde donde delinquen, pero la alerta que hay es que están tratando de afectar a nuestras tropas para que no avancen en el control territorial y de esta manera se puedan frenar los enfrentamientos”, señaló el uniformado.

Las fuentes consultadas indicaron que la presencia de drones con capacidad explosiva representa un riesgo adicional para los operativos, dado el uso reciente de este tipo de tecnología por organizaciones armadas ilegales en distintos puntos del país. En el Catatumbo, la complejidad del terreno y la cercanía con la frontera incrementan las dificultades para anticipar este tipo de ataques.

En medio de este panorama, las tropas del Ejército permanecen en máxima alerta y evalúan cada desplazamiento y maniobra, mientras se fortalecen las labores de inteligencia para identificar puntos de lanzamiento y posibles rutas de ingreso de los artefactos. La confrontación entre el ELN y las disidencias se mantiene como uno de los principales factores de inestabilidad en la zona, donde ambos grupos buscan el control de corredores estratégicos y economías ilegales.

La escalada de violencia también ha tenido impactos directos sobre la población civil. Más de 250 familias han sido desplazadas en los últimos días para protegerse de los combates y de las explosiones registradas en áreas rurales del Catatumbo. Los movimientos forzados se han concentrado en municipios cercanos a los focos de confrontación, lo que ha generado presión sobre las autoridades locales.

Dentro del ELN, las autoridades advierten que existen divisiones internas. Algunos bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no siguen las directrices del Comando Central, situación que añade incertidumbre sobre el cumplimiento de eventuales anuncios o compromisos realizados por la organización armada. Estas fracturas, según los análisis oficiales, inciden en la dinámica del conflicto en la región.

Desde el ámbito local, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, se refirió a la coyuntura de seguridad y a los efectos humanitarios que se presentan en el departamento. En declaraciones recogidas por la Revista Semana, el mandatario recordó un episodio previo de desplazamiento masivo y manifestó preocupaciones por la persistencia de la violencia.

“Queremos recordar que hace un año, exactamente el 17 de enero, cumplimos un año de haber tenido ese desplazamiento masivo y, pues, hoy no se ha logrado controlar la situación por parte del Gobierno nacional, y esperamos que no vayamos a volver a vivir en la ciudad de Cúcuta lo mismo que vivimos hace un año, ya que se desbordaron las capacidades de la ciudad”, afirmó.

El alcalde también informó sobre la llegada de 43 personas desplazadas a la capital nortesantandereana en los últimos días. De acuerdo con su reporte, estas personas fueron acogidas por familiares y conocidos, sin que fuera necesario habilitar albergues temporales u otros mecanismos de atención inmediata. “Son 43 personas las que han llegado durante estos días; se han reubicado en familiares y conocidos de ellos mismos. No había necesidad de acudir a albergues o a algún mecanismo de atención”, precisó.

Mientras continúan los operativos militares y las labores de inteligencia, las autoridades mantienen el seguimiento a las amenazas detectadas, al tiempo que se coordinan acciones con entidades civiles para atender a las comunidades afectadas por los desplazamientos y los riesgos derivados de la confrontación armada en el Catatumbo.