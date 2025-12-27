J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

J Balvin y Bizarrap unieron fuerzas en una sesión con la que ambos artistas sorprenden en el cierre de 2025 - crédito Bizarrap/YouTube

El cierre de 2025 en la música urbana latina queda marcado por el anuncio de una colaboración que redefine vínculos en la industria: Bizarrap y J Balvin, referentes de la escena argentina y colombiana respectivamente, anunciaron la publicación de la BZRP Music Session #62, generando todo tipo de reacciones y especulaciones en redes sociales sobre la dirección artística, el mensaje y el posible impacto de esta alianza dentro del género.

Este junte toma particular relevancia no solo por reunir a dos exponentes internacionales, sino por el trasfondo que arrastra: J Balvin y Bizarrap vivieron un periodo de distanciamiento tras el episodio de la BZRP Music Session #49, en la que el productor argentino colaboró con Residente y produjo lo que terminó siendo una tiradera contra Balvin, como respuesta al llamado que hizo el colombiano en 2021 a boicotear los Latin Grammy, al considerar que el evento no reconocía adecuadamente a la música urbana, luego del premio que recibió como “Mejor Artista Afrolatino”.

Ante esto, la reacción de Residente fue contundente y se consolidó en la sesión con Bizarrap, donde en la letra calificó a J Balvin como “copia de reguetonero”, le acusó de apropiación cultural y aludió a controversias como el videoclip de Perra. Dicha sesión terminó siendo una de las más populares entre las grabadas por Bizarrap.

Residente se despachó en esta canción contra J Balvin y hasta habló sobre el padre del colombiano | Video: Youtube

Semanas atrás, Balvin le confesó a Ibai Llanos durante una entrevista que no fue una situación fácil de afrontar, debido a que en esa época estaba obsesionado con el éxito, la expectativa, algo que influyó en su conflicto con Residente.

“Cuando tuve todas estas situaciones, la situación con Residente o situaciones complicadas mediáticamente, con canciones y cosas que nunca pensé que me iban a suceder, fue muy frustrante porque nunca pensé que me iba a ver en problemas, ni en tiraderas, ni en cosas mediáticas, ni vueltas de esas”, afirmó. “Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente, a pesar de lo que haya pasado, pero eso es parte de la madurez.Y posiblemente después veo atrás y digo: ‘De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas y para darme cuenta que no soy intocable’. Quizás en algún momento me sentí así”, reconoció.

Guiño a Omar Geles y desamor en el junte de Balvin y Bizarrap

El fallecido Omar Geles recibió un tributo en la sesión de Bizarrap con J Balvin, notablemente inspirada en el vallenato romántico - crédito @omargeles/Instagram

La colaboración entre Balvin y Bizarrap inicia con una introducción de vallenato, que da paso al reguetonero mientras le canta a un amor pasado, que no ha superado y donde lamenta que “Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó”.

Poco a poco la pista de Bizarrap va cobrando fuerza para proponer un híbrido entre merengue, tintes electrónicos muy similares a los de la aclamada sesión del argentino con Quevedo, pero con una dinámica marcada por el vallenato que influye en la interpretación vocal de Balvin, así como en la misma letra. De igual modo, no se aleja mucho de lo que mostró el paisa en su colaboración con Gilberto Santa Rosa meses atrás en Misterio.

De ahí que no sea casualidad que en uno de los versos Balvin cante: “Voy a beber escuchando Omar Geles”, como una referencia al emblemático lider de Los Diablitos y responsable de impulsar el vallenato romántico como un subgénero de éxito en Latinoamérica.

Contrario a lo que esperaban buena parte de sus fans, no hubo una tiradera contra Residente. No obstante, en la estrofa “Me falta memoria y me sobran recuerdos, Te debería odiar, pero no me dan ganas” parece dejar algo abierto a la interpretación sobre dicha polémica.

Independiente de esto, Balvin subió minutos después del lanzamiento un mensaje con el que advierte que 2026 no estará muy lejos de esa línea en lo musical. “Music Session #62 Ya disponible. Esto es solo una probadita del 2026″, expresó el artista en su cuenta de X.

J Balvin advirtió que su colaboración con Bizarrap es un primer aviso de lo que se viene en 2026 - crédito @JBALVIN/X

La letra completa de BZRP Music Session #62, a continuación

Cuando pensé que por fin ya te olvidé

Me apareció tu foto

Se me aguaron los ojos

Me cambió la mirada

Y a fin de cuentas

Puede ser la razón por la que sigo solo

Porque después de todo

No he olvidado nada

Y a la que me olvidó

Se le olvidó

Que me olvidó

Y a la que me olvidó

Se le olvidó

Que me olvidó

Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos

No te puedo ver, pero estás como el viento

Que se lleva todo

Y tú como si nada

Miento si digo que ya no tengo sentimientos

Me falta memoria y me sobran recuerdos

Te debería odiar

Pero no me dan ganas

Y a la que me olvidó

Se le olvidó

Que me olvidó

Y a la que me olvidó

Se le olvidó

Que me olvidó

Quiero que por lo menos

Me recuerdes como algo bueno

Que no olvides la forma en que lo hacemos

Si lo digo va a sonar algo obsceno

Pero ma, si quieres nos vemos

Y el problema lo resolvemos

Y si no es en esta vida, ojalá en otra nos encontremos

Y si no, voy a dejar que en otro rumbo vueles

Voy a beber escuchando Omar Geles

Voy a bajar las fotos que un día subí a las redes

Mira que mal me tienes

Me matas con esto que...

Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos

No te puedo ver, pero estás como el viento

Que se lleva todo

Y tú como si nada

Miento si digo que ya no tengo sentimientos

Me falta memoria y me sobran recuerdos

Te debería odiar

Pero no me dan ganas

Y a la que me olvidó

Se le olvidó

Que me olvidó

Y a la que me olvidó

Se le olvidó

Que me olvidó