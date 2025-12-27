J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

El cierre de 2025 en la música urbana latina queda marcado por el anuncio de una colaboración que redefine vínculos en la industria: Bizarrap y J Balvin, referentes de la escena argentina y colombiana respectivamente, anunciaron la publicación de la BZRP Music Session #62, generando todo tipo de reacciones y especulaciones en redes sociales sobre la dirección artística, el mensaje y el posible impacto de esta alianza dentro del género.
Este junte toma particular relevancia no solo por reunir a dos exponentes internacionales, sino por el trasfondo que arrastra: J Balvin y Bizarrap vivieron un periodo de distanciamiento tras el episodio de la BZRP Music Session #49, en la que el productor argentino colaboró con Residente y produjo lo que terminó siendo una tiradera contra Balvin, como respuesta al llamado que hizo el colombiano en 2021 a boicotear los Latin Grammy, al considerar que el evento no reconocía adecuadamente a la música urbana, luego del premio que recibió como “Mejor Artista Afrolatino”.
Ante esto, la reacción de Residente fue contundente y se consolidó en la sesión con Bizarrap, donde en la letra calificó a J Balvin como “copia de reguetonero”, le acusó de apropiación cultural y aludió a controversias como el videoclip de Perra. Dicha sesión terminó siendo una de las más populares entre las grabadas por Bizarrap.
Semanas atrás, Balvin le confesó a Ibai Llanos durante una entrevista que no fue una situación fácil de afrontar, debido a que en esa época estaba obsesionado con el éxito, la expectativa, algo que influyó en su conflicto con Residente.
“Cuando tuve todas estas situaciones, la situación con Residente o situaciones complicadas mediáticamente, con canciones y cosas que nunca pensé que me iban a suceder, fue muy frustrante porque nunca pensé que me iba a ver en problemas, ni en tiraderas, ni en cosas mediáticas, ni vueltas de esas”, afirmó. “Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente, a pesar de lo que haya pasado, pero eso es parte de la madurez.Y posiblemente después veo atrás y digo: ‘De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas y para darme cuenta que no soy intocable’. Quizás en algún momento me sentí así”, reconoció.
Guiño a Omar Geles y desamor en el junte de Balvin y Bizarrap
La colaboración entre Balvin y Bizarrap inicia con una introducción de vallenato, que da paso al reguetonero mientras le canta a un amor pasado, que no ha superado y donde lamenta que “Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó”.
Poco a poco la pista de Bizarrap va cobrando fuerza para proponer un híbrido entre merengue, tintes electrónicos muy similares a los de la aclamada sesión del argentino con Quevedo, pero con una dinámica marcada por el vallenato que influye en la interpretación vocal de Balvin, así como en la misma letra. De igual modo, no se aleja mucho de lo que mostró el paisa en su colaboración con Gilberto Santa Rosa meses atrás en Misterio.
De ahí que no sea casualidad que en uno de los versos Balvin cante: “Voy a beber escuchando Omar Geles”, como una referencia al emblemático lider de Los Diablitos y responsable de impulsar el vallenato romántico como un subgénero de éxito en Latinoamérica.
Contrario a lo que esperaban buena parte de sus fans, no hubo una tiradera contra Residente. No obstante, en la estrofa “Me falta memoria y me sobran recuerdos, Te debería odiar, pero no me dan ganas” parece dejar algo abierto a la interpretación sobre dicha polémica.
Independiente de esto, Balvin subió minutos después del lanzamiento un mensaje con el que advierte que 2026 no estará muy lejos de esa línea en lo musical. “Music Session #62 Ya disponible. Esto es solo una probadita del 2026″, expresó el artista en su cuenta de X.
La letra completa de BZRP Music Session #62, a continuación
Cuando pensé que por fin ya te olvidé
Me apareció tu foto
Se me aguaron los ojos
Me cambió la mirada
Y a fin de cuentas
Puede ser la razón por la que sigo solo
Porque después de todo
No he olvidado nada
Y a la que me olvidó
Se le olvidó
Que me olvidó
Y a la que me olvidó
Se le olvidó
Que me olvidó
Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos
No te puedo ver, pero estás como el viento
Que se lleva todo
Y tú como si nada
Miento si digo que ya no tengo sentimientos
Me falta memoria y me sobran recuerdos
Te debería odiar
Pero no me dan ganas
Y a la que me olvidó
Se le olvidó
Que me olvidó
Y a la que me olvidó
Se le olvidó
Que me olvidó
Quiero que por lo menos
Me recuerdes como algo bueno
Que no olvides la forma en que lo hacemos
Si lo digo va a sonar algo obsceno
Pero ma, si quieres nos vemos
Y el problema lo resolvemos
Y si no es en esta vida, ojalá en otra nos encontremos
Y si no, voy a dejar que en otro rumbo vueles
Voy a beber escuchando Omar Geles
Voy a bajar las fotos que un día subí a las redes
Mira que mal me tienes
Me matas con esto que...
Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos
No te puedo ver, pero estás como el viento
Que se lleva todo
Y tú como si nada
Miento si digo que ya no tengo sentimientos
Me falta memoria y me sobran recuerdos
Te debería odiar
Pero no me dan ganas
Y a la que me olvidó
Se le olvidó
Que me olvidó
Y a la que me olvidó
Se le olvidó
Que me olvidó