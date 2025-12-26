Vicepresidenta Francia Márquez pide garantías de seguridad y apoyo humanitario para comunidades del Catatumbo

La vicepresidenta reiteró su preocupación por las familias desplazadas y pidió mayor presencia institucional en la zona. - crédito AP /Luisa González

La vicepresidenta Francia Márquez, pidió garantías de seguridad y apoyo humanitario inmediato para las comunidades del Catatumbo, tras el desplazamiento forzado de más de 250 personas debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC.

Desde sus redes sociales, Francia Márquez expresó preocupación por la situación de las comunidades que han debido dejar sus hogares en el Catatumbo. La vicepresidenta afirmó: “Mi clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Márquez insistió en la necesidad de que las instituciones garanticen la protección de los derechos de los habitantes de la región. La funcionaria señaló que la crisis humanitaria requiere soluciones estructurales y presencia activa del Estado, para que las personas puedan vivir en paz y ejercer sus derechos en sus territorios.

La vicepresidenta solicitó acción inmediata por parte de las autoridades nacionales y la comunidad internacional. “Hago un llamado a las autoridades competentes y a la comunidad internacional para que se brinde apoyo humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas por el desplazamiento que se ha presentado de nuevo en esta zona del país, a raíz de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, y para que se adopten medidas reales y efectivas para prevenir esta situación”, escribió Márquez en su cuenta de X.

Este llamado busca que el Estado y los organismos internacionales garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno seguro de las familias desplazadas y la permanencia en sus tierras. Para la vicepresidenta, la atención debe ser prioritaria y debe incluir asistencia en salud, alimentación y protección, así como el despliegue de instituciones en la zona.

Márquez solicitó acciones urgentes para proteger a la población afectada por la violencia. - crédito @FranciaMarquezM/X

Compromiso del Gobierno con la región

Francia Márquez reiteró el compromiso del Gobierno nacional con las comunidades del Catatumbo y con la búsqueda de la paz en la región. Sostuvo que la solución de fondo solo será posible con el respeto, la protección y la presencia institucional permanente.

“Sabemos que la paz y la justicia social en el Catatumbo solo serán posibles con respeto, protección y presencia institucional que responda a las necesidades reales de su gente y en eso estamos comprometidos como Gobierno nacional”, manifestó la vicepresidenta.

Este mensaje apunta a la necesidad de que el Estado colombiano despliegue recursos y personal para atender integralmente a los habitantes de la región, de modo que no solo se aborde la emergencia actual, sino que se avance hacia una solución duradera.

Francia Márquez expresó la urgencia de atender la crisis humanitaria que enfrentan comunidades del nororiente colombiano. - crédito @FranciaMarquezM/X

El contexto del desplazamiento en Catatumbo

La reacción de Francia Márquez se produjo tras la alerta de desplazamiento registrada en la región. De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y autoridades locales, más de 250 personas provenientes principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña. En Cúcuta, se reportó la llegada de 54 núcleos familiares, cerca de 200 personas, mientras que a Ocaña arribaron 11 familias, unas 50 personas.

Según el NRC, al menos 6.000 personas están en riesgo de confinamiento y desplazamiento por los choques entre los grupos armados ilegales. El corregimiento de Pachelly, en Tibú, concentra gran parte del riesgo, como consecuencia de la presencia y acciones de los grupos armados organizados.

Habitantes de la región han debido abandonar sus hogares debido a los recientes enfrentamientos armados. - crédito Verdad Abierta

La urgencia de la respuesta humanitaria

El llamado de Márquez coincide con la activación de la respuesta humanitaria de emergencia por parte del NRC, que advirtió sobre la necesidad de techo seguro, alimentos, agua potable y protección para las familias desplazadas. El organismo pidió, además, que el Estado garantice atención inmediata y que los grupos armados respeten a la población civil.

Las organizaciones humanitarias y la Defensoría del Pueblo también han pedido el cese de los combates y la habilitación de corredores para el ingreso de equipos médicos y de ayuda. La Defensoría informó que en el corregimiento de La Gabarra, parte de la población permanece refugiada en una escuela, incluyendo familias con menores de edad, ante la intensificación de los enfrentamientos y el uso de artefactos explosivos.