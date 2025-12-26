Uribe confirmó su apoyo a Paloma Valencia como candidata presidencial en el 2026: “Derrotaremos al neocomunismo de Petro y Cepeda”

Álvaro Uribe reafirma su respaldo a Paloma Valencia y resalta la estrategia del Centro Democrático para fortalecer la oposición frente al gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa - Pedraza Producciones - Presidencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ratificó su respaldo total a la senadora Paloma Valencia en su aspiración presidencial, posicionando al Centro Democrático en un momento estratégico de cara a las elecciones de 2026.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Uribe señaló que la coalición opositora seguirá recorriendo el país para enfrentarse al gobierno de Gustavo Petro, a quien calificó de responsable de un “desastre” que conduce al país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nuestras tesis siempre derrotaron al neocomunismo de Petro y Cepeda. No dejamos el país perfecto, pero mejoró. Mejoró en seguridad para todos. Mejoró en recuperación de la confianza y el desempeño económico. Redujo la pobreza sustancialmente. Redujimos el Estado para poder ampliar las coberturas sociales. Pero lo único que tienen es la infamia. Seguiremos recorriendo el país para ganarle con Paloma Valencia a este desastre al cual conducen a Colombia”, afirmó el líder del uribismo.

Álvaro Uribe reafirma su respaldo a Paloma Valencia y resalta la estrategia del Centro Democrático para fortalecer la oposición frente al gobierno de Gustavo Petro - crédito red social X

El respaldo explícito de Uribe a Valencia subraya la intención del Centro Democrático de consolidar su unidad interna y presentar un frente sólido frente al oficialismo.

La senadora, que aún define su participación en la Gran Consulta por Colombia, se ha mostrado abierta al mecanismo de consulta interpartidista, aunque condiciona su adhesión a que haya representación real para todos los sectores democráticos de la centroderecha.

“Me siento muy cómoda con todos ellos y no descarto ir a esa consulta. Pero lo estamos evaluando. El tiempo es el que me tiene mortificada”, explicó Valencia en diálogo con Semana.

La senadora añadió que mantiene un “diálogo permanente con los líderes y miembros de mi partido buscando una decisión consensuada que los motive colectivamente”, priorizando un mensaje unificado como eje de campaña.

El liderazgo de Valencia se ha nutrido del legado de seguridad y crecimiento económico de la administración de Uribe. La senadora recordó los avances en seguridad durante su gobierno:

“En el gobierno del presidente Uribe se reduce el terrorismo setenta por ciento, se reduce el homicidio cuarenta y seis por ciento, o sea, lo baja a la mitad”. Con estas cifras, busca fortalecer la narrativa de recuperación y advertir sobre un posible retroceso en los indicadores actuales de criminalidad, que considera preocupantes para el país.

Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, decidió participar en la Gran Consulta interpartidista de centro-derecha del 8 de marzo - crédito @PalomaValenciaL/X

Analistas destacan que la estrategia de la centroderecha se centra en consolidar una plataforma cohesiva frente a Gustavo Petro y sus aliados, proyectando la contienda como un enfrentamiento entre quienes defienden la democracia y quienes buscan destruirla. Valencia sostiene que la lucha no es simplemente entre derecha e izquierda, sino entre “quienes somos demócratas y quienes quieren destruir la democracia”.

La senadora ha insistido en que la transparencia y la representatividad serán claves para la eventual participación en la consulta interpartidista.

Aseguró que las firmas responsables de la encuesta que podría definir su candidatura no tienen vínculos en Colombia y que su candidatura es “de todos”, subrayando que un gobierno que llegue con ella debe incluir a todas las vertientes democráticas del país.

Además, Valencia abrió la posibilidad de integrar a figuras como María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño en su equipo de campaña, buscando unificar las distintas corrientes internas del partido bajo un proyecto común. “La gente de Miguel no necesita que la inviten porque tienen un lugar ganado”, afirmó, dejando claro que la intención es consolidar un frente unido que represente a toda la centroderecha.

- crédito Juan Carlos Sierra/Redes sociales

Mientras tanto, la dirección del Centro Democrático y su bancada parlamentaria sostienen reuniones continuas para fijar la posición oficial del partido respecto a la Gran Consulta por Colombia. Según fuentes de Semana, se espera un desenlace inminente que podría definir al candidato único de la centroderecha, reforzando la unidad de la oposición desde la primera vuelta presidencial.

Con la definición sobre la participación de Paloma Valencia en la consulta acercándose, el Centro Democrático se encuentra en un punto de inflexión que podría reconfigurar la centroderecha, consolidar su mensaje de oposición y marcar el inicio de una campaña centrada en contrastar directamente los logros del uribismo con lo que consideran retrocesos del gobierno actual.