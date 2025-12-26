Colombia

Santiago Botero afirmó que la última encuesta presidencial es falsa: “Ignorancia o mala fe”

El precandidato indicó que ese tipo de informes no exponen la realidad del país

Guardar
Botero afirmó que los resultados
Botero afirmó que los resultados de la encuesta de Polymarket no exponen la realidad del país - crédito Redes Sociales

En la encuesta presidencial de Polymarket se afirma que en caso de que las elecciones en Colombia se registraran en este momento, los candidatos que avanzarían a la segunda vuelta serían Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

La encuesta expone que hay un escenario parejo para las elecciones presidenciales, que tienen a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella igualados con un 36% de probabilidades cada uno de ganar la contienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los datos de Polymarket, esto sugiere que ambos candidatos pasarían a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio de 2026, que se llevará a cabo si ningún aspirante supera la mitad más uno de los votos en la primera vuelta del 31 de mayo.

En el tercer lugar se ubica Sergio Fajardo, con un 14% de probabilidades, Roy Barreras aparece en cuarto lugar, con un 6,9% y los demás aspirantes aparecen relegados en el listado, lo que ha provocado que algunos de ellos mencionen la posibilidad de unirse en un frente amplio.

Iván Cepeda y Abelardo de
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la carrera por la presidencia de la república de Colombia para el 2026 - crédito redes sociales

Santiago Botero afirmó que se trata de una encuesta falsa

En su cuenta de X, el precandidato presidencial Santiago Botero arremetió contra las figuras que afirman que la encuesta mencionada expone la actualidad política del país.

No les quiero dañar la Navidad a estos dos oportunistas!!! Pero Decir que Polymarket mide encuestas en Colombia es falso”, es el inicio de una publicación en la que Botero citó un informe sobre la técnica de investigación.

Para argumentar su postura, Botero indicó que Polymarket no pregunta a votantes, no expone una muestra representativa, no cumple con la ley electoral y no mide la intención de voto real, por lo que, en su concepto, se trata de una encuesta falsa.

“Es una plataforma de apuestas con cripto, no una encuesta. Confundir apuestas con opinión pública es ignorancia o mala fe”, puntualizó Botero en la publicación.

Botero le restó importancia a
Botero le restó importancia a la encuesta de Polymarket - crédito @Santibotero2026/X

Ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda se han referido a la encuesta mencionada. Por su parte, el jurista se han encargado de enviar buenos deseos a los colombianos en la época decembrina.

“Que estos días estén llenos de fe, esperanza y unión en cada hogar. Que Colombia recupere el lugar de grandeza que merece y que, unidos, sigamos avanzando con firmeza y amor por la patria”, es una de las últimas publicaciones del abogado en X.

Iván Cepeda denunció en la víspera de Navidad una presunta campaña sucia en su contra: “Escándalos que van a estallar para presentarme como una persona involucrada en hechos de abuso de poder o tráfico de influencias. Esos intentos son campañas calumniosas de mis opositores”, fue parte del mensaje que envió el candidato a sus seguidores.

Colombia se prepara para elegir
Colombia se prepara para elegir al reemplazante de Gustavo Petro en la Casa de Nariño - crédito Reuters

A pesar del enojo de Botero, cabe mencionar que los resultados de Polymarket coinciden con los expuestos por Invamer en la última semana de noviembre, en los que se mencionó a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo como los candidatos que tienen más opciones de avanzar a la segunda vuelta electoral.

Invamer también presentó escenarios hipotéticos, en los que resaltó que Iván Cepeda derrotaría a Abelardo de la Espriella en caso de competir en la segunda vuelta; sin embargo, el resultado cambiaría si su contrincante fuera Sergio Fajardo.

Cabe recordar que en el informe se mencionan a todas las figuras “presidenciables”, entre ellos: Juan Manuel Galán, Claudia López, David Luna, Germán Vargas Lleras, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Santiago Botero, Roy Barreras y los demás nombres que han sido presentados como precandidatos.

Temas Relacionados

EncuestasIván CepedaAbelardo de la EspriellaSantiago BoteroEleccionesColombia-Noticias

Más Noticias

Isabel Cristina Estrada relató su experiencia de embarazo y parto a los 45 años: “Fue una bendición”

En una entrevista, la actriz compartió detalles sobre el autocuidado y la preparación física que priorizó antes y después del nacimiento, así como la importancia que le concedió a la conexión con su hijo y el bienestar emocional

Isabel Cristina Estrada relató su

El Ejército Nacional presentó el balance de 2025: la mayor incautación de armamento en la última década entre los resultados

Las acciones ejecutadas incluyeron incautaciones de estupefacientes, liberación de personas secuestradas, jornadas humanitarias, obras de infraestructura y combate a organizaciones armadas ilegales

El Ejército Nacional presentó el

Qué serie ver esta noche en Prime Video Colombia

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Prime Video, que busca seguir gustando a los usuarios

Qué serie ver esta noche

Atlético Nacional estaría cerca de sumar un campeón de Copa Libertadores con River Plate

El cuadro Verdolaga busca nuevas caras para 2026 y ya habría alcanzado principio de acuerdo con el veterano futbolista

Atlético Nacional estaría cerca de

Las mejores películas en Netflix en Colombia hoy

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Las mejores películas en Netflix
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Prime Video Colombia

Las mejores películas en Netflix en Colombia hoy

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Un ciudadano del común en el Área 51, así fue la caótica experiencia del colombiano

Cony Camelo reveló que recibió amenazas de muerte tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’: “La gente cree que la televisión es real”

Deportes

Atlético Nacional estaría cerca de

Atlético Nacional estaría cerca de sumar un campeón de Copa Libertadores con River Plate

Falcao se aleja del retiro: el ‘Tigre’ tendría tres opciones para seguir vigente

Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en el 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”