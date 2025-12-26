Santiago Botero afirmó que la última encuesta presidencial es falsa: “Ignorancia o mala fe”

Botero afirmó que los resultados de la encuesta de Polymarket no exponen la realidad del país - crédito Redes Sociales

En la encuesta presidencial de Polymarket se afirma que en caso de que las elecciones en Colombia se registraran en este momento, los candidatos que avanzarían a la segunda vuelta serían Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

La encuesta expone que hay un escenario parejo para las elecciones presidenciales, que tienen a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella igualados con un 36% de probabilidades cada uno de ganar la contienda.

De acuerdo con los datos de Polymarket, esto sugiere que ambos candidatos pasarían a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio de 2026, que se llevará a cabo si ningún aspirante supera la mitad más uno de los votos en la primera vuelta del 31 de mayo.

En el tercer lugar se ubica Sergio Fajardo, con un 14% de probabilidades, Roy Barreras aparece en cuarto lugar, con un 6,9% y los demás aspirantes aparecen relegados en el listado, lo que ha provocado que algunos de ellos mencionen la posibilidad de unirse en un frente amplio.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la carrera por la presidencia de la república de Colombia para el 2026

Santiago Botero afirmó que se trata de una encuesta falsa

En su cuenta de X, el precandidato presidencial Santiago Botero arremetió contra las figuras que afirman que la encuesta mencionada expone la actualidad política del país.

“No les quiero dañar la Navidad a estos dos oportunistas!!! Pero Decir que Polymarket mide encuestas en Colombia es falso”, es el inicio de una publicación en la que Botero citó un informe sobre la técnica de investigación.

Para argumentar su postura, Botero indicó que Polymarket no pregunta a votantes, no expone una muestra representativa, no cumple con la ley electoral y no mide la intención de voto real, por lo que, en su concepto, se trata de una encuesta falsa.

“Es una plataforma de apuestas con cripto, no una encuesta. Confundir apuestas con opinión pública es ignorancia o mala fe”, puntualizó Botero en la publicación.

Botero le restó importancia a la encuesta de Polymarket

Ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda se han referido a la encuesta mencionada. Por su parte, el jurista se han encargado de enviar buenos deseos a los colombianos en la época decembrina.

“Que estos días estén llenos de fe, esperanza y unión en cada hogar. Que Colombia recupere el lugar de grandeza que merece y que, unidos, sigamos avanzando con firmeza y amor por la patria”, es una de las últimas publicaciones del abogado en X.

Iván Cepeda denunció en la víspera de Navidad una presunta campaña sucia en su contra: “Escándalos que van a estallar para presentarme como una persona involucrada en hechos de abuso de poder o tráfico de influencias. Esos intentos son campañas calumniosas de mis opositores”, fue parte del mensaje que envió el candidato a sus seguidores.

Colombia se prepara para elegir al reemplazante de Gustavo Petro en la Casa de Nariño

A pesar del enojo de Botero, cabe mencionar que los resultados de Polymarket coinciden con los expuestos por Invamer en la última semana de noviembre, en los que se mencionó a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo como los candidatos que tienen más opciones de avanzar a la segunda vuelta electoral.

Invamer también presentó escenarios hipotéticos, en los que resaltó que Iván Cepeda derrotaría a Abelardo de la Espriella en caso de competir en la segunda vuelta; sin embargo, el resultado cambiaría si su contrincante fuera Sergio Fajardo.

Cabe recordar que en el informe se mencionan a todas las figuras “presidenciables”, entre ellos: Juan Manuel Galán, Claudia López, David Luna, Germán Vargas Lleras, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Santiago Botero, Roy Barreras y los demás nombres que han sido presentados como precandidatos.