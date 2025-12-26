Colombia

La ‘influencer’ Kika Nieto confirmó el final de su relación y reveló detalles de la ruptura: “Todavía no lo tengo resuelto”

La creadora de contenido y presentadora de RCN reveló en redes sociales que su relación con el empresario Diego Felipe Barajas llegó a su fin

Guardar
La creadora de contenido habló
La creadora de contenido habló de su ruptura con Diego Barajas - crédito Kika Nieto / Facebook

Erika Nieto conocida en redes como Kika Nieto, ha sido viral recientemente en redes sociales por un video con el que confirma el final de su relación con el empresario Diego Felipe Barajas, esto después de casi dos años de noviazgo.

La también presentadora del programa Mujeres sin filtro del Canal RCN habló del tema después de que sus seguidores notaran que había eliminado las imágenes junto a Barajas de las redes sociales, lo que elevó los rumores sobre el fin de la relación de la que en su mayoría mantuvieron alejada del ojo público.

Fue a mediados del 2024 que Kika empezó a publicar imágenes junto a Diego, confirmando así su relación. Sin embargo, se especula que la pareja ya llevaba varios meses juntos antes hacerlo oficial en sus redes sociales, meses después de haber confirmado su divorcio con el también creador de contenido Santi Maye.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante los cuestionamientos de sus millones de seguidores sobre la razón por la que eliminó las fotografías junto a Diego Barajas, Nieto apareció en un video en donde confirmó la distancia que ahora mantienen y las razones de esta. “La verdad todavía no me siento preparada para exponer algo que todavía no tengo resuelto en mi vida… y Estoy hablando de que mi relación terminó”, reveló Kika.

En el mensaje, compartió en redes sociales, confesó que la ruptura ha sido complicada de llevar, debido a algunas dudas que tiene sobre el proceso. “Han sido días muy difíciles, obviamente muy dolorosos y de muchos cuestionamientos y dudas, de las que muchas no he logrado resolver, por eso como que me he cohibido de hablarlo en internet”, añadió.

La creadora de contenido confirmó el fin de su relación con el empresario Diego Barajas - crédito @annytips_/ TikTok

Kika, también recordada por su paso por MasterChef Celebrity, también abordó las especulaciones que surgieron a raíz de la eliminación de las fotos juntos de ambos perfiles. “Bueno, lo que muchas personas ya lo dedujeron, pues porque tanto él como yo ya no tenemos esas fotos juntos... Pero por ahora no voy a ahondar mucho en el tema”, confesó la creadora de contenido.

En redes sociales, los internautas no tardaron en reaccionar a las palabras de Nieto con mensajes como: “Esa ruptura le dolió más que la otra”, “Se veía venir”, “qué fuerte, porque se veían muy felices”, “no tiene que dar explicaciones”, “me duele más esta separación”, dicen algunos comentarios.

La presentadora de 'Mujeres sin
La presentadora de 'Mujeres sin filtro' abordó el tema luego de que sus seguidores notaran la eliminación de imágenes junto a Barajas en sus redes sociales - crédito Kika Nieto Facebook

Kika Nieto había iniciado una nueva etapa en su vida sentimental tras finalizar su matrimonio con Santiago Macías, conocido como Santimaye, a fines de 2023. Luego de un proceso de sanación y acompañamiento espiritual, la influencer confirmó en 2025 que mantiene una relación con Diego Barajas, un profesional en Negocios y Marketing con amplia experiencia empresarial y fundador de la firma Aurum, dedicada a la minería de oro de mediana escala.

La relación entre Kika y Diego llamó la atención tanto por el perfil público de la creadora, como por el hecho de que ambos comparten proyectos laborales, entre ellos una marca de juegos de mesa. Nieto describió su vínculo con Barajas como “nutritivo y retador”, con desafíos tanto en el plano profesional como en el personal. En redes sociales, Kika solía compartir momentos junto a Diego y su familia. En diciembre de 2025, publicó una fotografía acompañada del mensaje: “Definición de ‘me gané la lotería’. ¡Feliz Navidad para ti! Pingüi lindo”, reflejando la solidez y felicidad que vivían en ese momento e imagen que ya fue eliminada.

Seguidores de Kika reaccionaron en
Seguidores de Kika reaccionaron en redes sociales con mensajes de apoyo y comentarios sobre la ruptura - crédito Kika Nieto / Facebook

El apodo cariñoso de “Mr. President” para Diego, que Kika empleaba en sus publicaciones, hacía referencia a su rol ejecutivo y a la admiración que sentía por su entonces pareja. En diversas entrevistas, la creadora resaltó la importancia de tener una relación que impulsara su crecimiento personal y profesional. Tras el fin de la relación, Kika Nieto continúa trabajando en nuevos proyectos y compartiendo con sus seguidores detalles de su vida cotidiana.

Temas Relacionados

Kika NietoNovio de Kika NietoKika Nieto terminó su relaciónDiego BarajasKika Nieto Diego BarajasColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Debate a la emergencia económica en el Congreso ya tiene fecha: Ariel Ávila reveló detalles

“La pregunta es si esa situación realmente es excepcional y merece un decreto de emergencia económica”, destacó el senador de la Alianza Verde

Debate a la emergencia económica

Así puede calcular cuánto le deben pagar por la jornada nocturna desde las 7:00 de la noche con el nuevo recargo del 35%

El viceministro de Trabajo Iván Jaramillo, explicó con una breve fórmula cómo hacer el cálculo del incremento

Así puede calcular cuánto le

Exdirector regional de la Fiscalía fue acusado de fraude: aseguró que era padre soltero para evitar perder su puesto

Esto habría inducido a error al equipo del área administrativa de la Fiscalía General de la Nación, que apartó su cargo del proceso selectivo y le permitió obtener una ventaja a la que no tenía derecho

Exdirector regional de la Fiscalía

Mercenario colombiano desapareció en el Congo, África: el helicóptero en el que estaba cayó a un cuerpo de agua

El caso pone en evidencia la fuerza de los apoyos digitales y la presión social internacional cando las instituciones no brindan certezas

Mercenario colombiano desapareció en el

Asonada en medio de una operación por un caso de violencia intrafamiliar dejó un muerto y un policía herido

Durante la intervención de la patrulla de Policía, otra persona involucrada fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía Local del municipio, señalada por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada

Asonada en medio de una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Altafulla habría regresado con su

Altafulla habría regresado con su exnovia Rochy tras su ruptura con Karina García: videos lo confirmarían

Ryan Castro sorprendió con el lujoso reloj que recibió en Navidad: costaría cientos de millones de pesos

Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la ‘BZRP Music Session #62′

Estas fueron las peleas más virales de los famosos colombianos en el 2025: ‘La casa de los famosos Colombia’ el ring preferido

En video: Arturo Vidal apareció en el Salsódromo y disfrutó del primer día de la Feria de Cali bajo la lluvia

Deportes

Estas serán las competencias deportivas

Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en el 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre