La ‘influencer’ Kika Nieto confirmó el final de su relación y reveló detalles de la ruptura: “Todavía no lo tengo resuelto”

Erika Nieto conocida en redes como Kika Nieto, ha sido viral recientemente en redes sociales por un video con el que confirma el final de su relación con el empresario Diego Felipe Barajas, esto después de casi dos años de noviazgo.

La también presentadora del programa Mujeres sin filtro del Canal RCN habló del tema después de que sus seguidores notaran que había eliminado las imágenes junto a Barajas de las redes sociales, lo que elevó los rumores sobre el fin de la relación de la que en su mayoría mantuvieron alejada del ojo público.

Fue a mediados del 2024 que Kika empezó a publicar imágenes junto a Diego, confirmando así su relación. Sin embargo, se especula que la pareja ya llevaba varios meses juntos antes hacerlo oficial en sus redes sociales, meses después de haber confirmado su divorcio con el también creador de contenido Santi Maye.

Ante los cuestionamientos de sus millones de seguidores sobre la razón por la que eliminó las fotografías junto a Diego Barajas, Nieto apareció en un video en donde confirmó la distancia que ahora mantienen y las razones de esta. “La verdad todavía no me siento preparada para exponer algo que todavía no tengo resuelto en mi vida… y Estoy hablando de que mi relación terminó”, reveló Kika.

En el mensaje, compartió en redes sociales, confesó que la ruptura ha sido complicada de llevar, debido a algunas dudas que tiene sobre el proceso. “Han sido días muy difíciles, obviamente muy dolorosos y de muchos cuestionamientos y dudas, de las que muchas no he logrado resolver, por eso como que me he cohibido de hablarlo en internet”, añadió.

Kika, también recordada por su paso por MasterChef Celebrity, también abordó las especulaciones que surgieron a raíz de la eliminación de las fotos juntos de ambos perfiles. “Bueno, lo que muchas personas ya lo dedujeron, pues porque tanto él como yo ya no tenemos esas fotos juntos... Pero por ahora no voy a ahondar mucho en el tema”, confesó la creadora de contenido.

En redes sociales, los internautas no tardaron en reaccionar a las palabras de Nieto con mensajes como: “Esa ruptura le dolió más que la otra”, “Se veía venir”, “qué fuerte, porque se veían muy felices”, “no tiene que dar explicaciones”, “me duele más esta separación”, dicen algunos comentarios.

Kika Nieto había iniciado una nueva etapa en su vida sentimental tras finalizar su matrimonio con Santiago Macías, conocido como Santimaye, a fines de 2023. Luego de un proceso de sanación y acompañamiento espiritual, la influencer confirmó en 2025 que mantiene una relación con Diego Barajas, un profesional en Negocios y Marketing con amplia experiencia empresarial y fundador de la firma Aurum, dedicada a la minería de oro de mediana escala.

La relación entre Kika y Diego llamó la atención tanto por el perfil público de la creadora, como por el hecho de que ambos comparten proyectos laborales, entre ellos una marca de juegos de mesa. Nieto describió su vínculo con Barajas como “nutritivo y retador”, con desafíos tanto en el plano profesional como en el personal. En redes sociales, Kika solía compartir momentos junto a Diego y su familia. En diciembre de 2025, publicó una fotografía acompañada del mensaje: “Definición de ‘me gané la lotería’. ¡Feliz Navidad para ti! Pingüi lindo”, reflejando la solidez y felicidad que vivían en ese momento e imagen que ya fue eliminada.

El apodo cariñoso de “Mr. President” para Diego, que Kika empleaba en sus publicaciones, hacía referencia a su rol ejecutivo y a la admiración que sentía por su entonces pareja. En diversas entrevistas, la creadora resaltó la importancia de tener una relación que impulsara su crecimiento personal y profesional. Tras el fin de la relación, Kika Nieto continúa trabajando en nuevos proyectos y compartiendo con sus seguidores detalles de su vida cotidiana.