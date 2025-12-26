Exdirector regional de la Fiscalía fue acusado de fraude: aseguró que era padre soltero para evitar perder su puesto

Exdirector de la Seccional Atlántico William Fernando Orlando Jaiquel, imputado por fraude procesal - crédito redes sociales

La Fiscalía General de la Nación ha imputado el delito de fraude procesal al exdirector de la Seccional Atlántico William Fernando Orlando Jaiquel, acusado de manipular información para excluir su cargo del concurso de méritos realizado en la entidad durante 2024.

Las actuaciones señaladas se centran en el uso de una declaración jurada, con la cual el entonces funcionario habría presentado que era padre cabeza de familia, buscando así acogerse de forma indebida a una acción afirmativa reservada para quienes cumplen con esa condición y, en consecuencia, impedir que su puesto como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado fuese incluido en la convocatoria pública.

La investigación, liderada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, sostiene que William Fernando Orlando Jaiquel no reunía la condición familiar que alegó poseer, presentando información discordante con la realidad.

Esto habría inducido a error al equipo del área administrativa de la Fiscalía General de la Nación, que procedió a apartar su cargo del proceso selectivo y le permitió obtener una ventaja a la que no tenía derecho.

La gravedad del hecho está determinada no solo por la naturaleza de la falta, sino también por la posición de dirección y confianza que desempeñaba el exdirector de la Seccional Atlántico, así como por su experiencia en el ámbito judicial.

Durante la diligencia correspondiente, el procesado optó por no aceptar los cargos que se le imputaron.

Este proceso, clasificado de interés general, recalca la importancia de la integridad y el cumplimiento de las normativas en los cargos de dirección dentro de la administración pública, sobre todo en lo referente al uso de acciones afirmativas y garantías reservadas a quienes realmente cumplen los requisitos legales en entidades como la Fiscalía General de la Nación.

Relevo en la Fiscalía de la seccional Atlántico

En un movimiento que redefine el liderazgo de la Fiscalía Seccional Atlántico, el fiscal Daniel Gómez Acuña, con una sólida trayectoria en investigaciones penales y criminología, asumió la dirección regional en Barranquilla la próxima semana.

Este relevo responde a la estrategia institucional de centrar esfuerzos en los delitos que amenazan la vida, una prioridad que la nueva dirección deberá abordar con urgencia dado el panorama actual de la región, según informó Emisora Atlántico.

A lo largo de quince años en la Fiscalía General de la Nación, Gómez Acuña ha forjado su reputación como uno de los fiscales más experimentados del país. Su desempeño reciente como coordinador de la Unidad de Vida en el nivel central subraya su especialización en investigaciones de alto impacto.

Fue el encargado de liderar la indagación del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, imputando en enero de 2023 cargos al ciudadano estadounidense John Nelson Poulos, un caso que captó la atención nacional y consolidó su perfil dentro del organismo judicial.

La noticia de su designación llega acompañada de su compromiso de priorizar los casos más graves, en particular los delitos contra la vida.

A lo largo de quince años en la Fiscalía General de la Nación, Gómez Acuña ha forjado su reputación como uno de los fiscales más experimentados del país - crédito Colprensa

Con la salida del actual director, William Fernando Orlando Jaiquel, se cierra un ciclo de un año y siete meses al frente de la seccional Atlántico.

Según detalló Emisora Atlántico, Jaiquel reasumirá funciones en la Unidad de Medio Ambiente, donde desempeñará el cargo de fiscal especializado. Este ajuste administrativo representa no solo un cambio de nombres, sino también un giro en el enfoque operativo de la Fiscalía en la región.

Al asumir la conducción, Gómez Acuña también recibe el reto de consolidar la articulación entre las distintas unidades investigativas y maximizar la eficacia en la resolución de expedientes prioritarios. La expectativa institucional se orienta a que su gestión impulse una transformación sustancial del trabajo investigativo en el Atlántico.