Ejército impidió un atentado terrorista en Facatativá, Cundinamarca: incauto 15 kilos de Anfo listo para fabricar explosivos

Ejército incauto explosivos en Facatativá - crédito redes sociales

La incautación de más de 15 kilogramos de explosivos en el barrio Cartagenita evitó potenciales daños a la población de Facatativá, en Cundinamarca, donde soldados del Ejército, integrados en la Quinta División, localizaron un depósito clandestino utilizado para ocultar material destinado a un atentado terrorista.

Desde el Ejército Nacional, así lo confirmaron a Infobae Colombia: “Gracias a la pericia de nuestros Soldados de la @Ejercito_Div5 y a las permanentes labores de inteligencia, fue frustrado de manera oportuna un atentado en el casco urbano de Facatativá – #Cundinamarca. En el barrio Cartagenita fue ubicado un depósito ilegal en cuyo interior se ocultaban 15 kilogramos de explosivos tipo ANFO, una batería, 20 metros de cable dúplex y más de 100 envases elaborados en PVC, material que sería utilizado para la comisión de acciones criminales".

Según el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, el hallazgo se logró a partir de operaciones coordinadas de inteligencia y patrullaje en el área, lo que permitió actuar antes de que los artefactos fueran empleados, minimizando así el riesgo de un desastre en plena zona urbana.

La proximidad de este material a viviendas y comercios incrementaba su peligrosidad, puesto que habría causado, en caso de detonación, un grave impacto tanto en vidas humanas como en infraestructura civil, según declaraciones del almirante Cubides a Blu Radio.

Una vez asegurados los explosivos y demás implementos, estos fueron entregados a las autoridades competentes para su análisis y custodia.

Las investigaciones actualmente buscan determinar la estructura criminal responsable del depósito y el objetivo puntual del plan terrorista. Para el municipio de Facatativá, este operativo representa un alivio temporal ante la amenaza de violencia que, de haberse concretado, habría tenido consecuencias irreversibles para la comunidad local.

Militares han desactivado explosivos en la zona - crédito Ejército Nacional

Balance operacional 2025 del Ejército Nacional

La revisión del balance operacional 2025 del Ejército Nacional presenta una síntesis anual de acciones militares y cambios internos enfocados en aumentar la seguridad y el control territorial en Colombia, bajo el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

El informe detalla seis operaciones principales orientadas a enfrentar grupos armados ilegales y recuperar zonas estratégicas, con énfasis en la reducción de la capacidad operativa y financiera de organizaciones como el Frente Carlos Patiño, el GAO-r Jaime Martínez, el ELN y el Clan del Golfo.

Entre las operaciones destacadas, Catatumbo sobresale por la combinación de acciones humanitarias y ofensivas, con evacuaciones, atención a desplazados, distribución de ayuda y neutralización de miembros de grupos armados, así como incautaciones importantes de armamento y drogas.

Perseo permitió recuperar El Plateado y debilitar al Frente Carlos Patiño, logrando la captura y sometimiento de líderes, junto con la incautación de armamento y destrucción de explosivos. Cordillera intervino el departamento de Nariño, restableciendo el control de áreas estratégicas y capturando integrantes de grupos ilegales, además de incautar drogas y armas.

Otras intervenciones, como Escudo del Norte y Ezequiel, reforzaron el control en regiones específicas y protegieron el centro del país del avance de disidencias, mientras que en el sur de Bolívar se activaron nuevas unidades y se realizaron numerosas capturas, incautaciones de drogas y acciones contra la minería ilegal.

La reorganización operacional incluyó la creación de Fuerzas de Despliegue Rápido y unidades especializadas, como un batallón de aeronaves no tripuladas y otro de ingenieros ferroviarios, ampliando capacidades de inteligencia y movilidad.

Aumentaron las medidas contra el secuestro y la extorsión con dos nuevos grupos Gaula Militar, sumando 28 en total, y se registró un incremento notable en capturas y rescates en estos delitos.

En el combate a las economías ilícitas, el Ejército reportó incautaciones récord de armamento y municiones, neutralización de minas y decomiso de explosivos, con el argumento de que esto evitó su empleo contra la población y la infraestructura.

Destaca también el papel de los ingenieros militares en la instalación y mantenimiento de puentes y vías, además de avances en desminado humanitario que permitieron declarar varios municipios libres de minas.

Las acciones de apoyo a la población incluyeron miles de actividades y entregas de ayuda, proyectos productivos, jornadas de desarrollo y capacitación, así como donaciones de tecnología para prevenir el reclutamiento infantil.

El Ejército modernizó sus sistemas de incorporación, facilitando el ingreso de nuevos soldados y ampliando la inclusión femenina, con cifras históricas de mujeres en distintas áreas y grados de mando.

El año concluyó con la incorporación de nuevos soldados profesionales y un reconocimiento institucional a los integrantes caídos en servicio, subrayando su papel en la seguridad nacional y la defensa de la vida en Colombia.