El puente de Venecia alcanzó un 87% de avance y será habilitado en diciembre de 2026: así avanzan las obras en la avenida 68

La obra, pieza clave del grupo 1 de la avenida 68, conectará el sur y el centro de Bogotá y beneficiará a millones de habitantes - crédito IDU

El avance de las grandes obras de infraestructura en Bogotá marca el ritmo de los proyecto del IDU en la ciudad. Entre los proyectos más destacados, el nuevo puente de Venecia y la troncal de la avenida 68 se posicionan como hitos clave en la mejora de la movilidad, la conectividad y el espacio público para millones de capitalinos.

Puente de Venecia: avance acelerado y habilitación en diciembre de 2026

El puente de Venecia, pieza central del grupo 1 de las obras de la avenida 68, alcanzó un 87% de ejecución, según el más reciente seguimiento realizado por el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano. “Cuando llegamos (enero de 2024) el puente de Venecia estaba en el 12% y ya estamos superando el 87% de avance de obra. En poco menos de un mes vamos a tener todo el tablero del puente terminado”, afirmó Molano, destacando la aceleración significativa del cronograma en los últimos dos años.

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El nuevo puente, ubicado en el sur de la ciudad sobre la autopista Sur, es considerado un hito estratégico por su impacto en la movilidad desde Soacha hacia el centro de Bogotá. En mayo, se realizan fundidas de mezcla asfáltica en los carriles mixtos paralelos al puente, en el costado sur de la autopista Sur, con el objetivo de habilitar estos carriles en julio como primer alivio para el sector. La meta, según el IDU, es poner en funcionamiento la totalidad del puente en diciembre de 2026.

El puente de Venecia en Bogotá registra un avance del 87%, acelerando la ejecución según el IDU y prevé estar habilitado en diciembre de 2026 - crédito IDU

Características técnicas del puente de Venecia

El diseño contempla dos ramales curvos y uno recto, organizados para optimizar el flujo de vehículos particulares y buses de Transmilenio en esta intersección:

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Ramal izquierdo (sentido norte-occidente): un carril para Transmilenio y uno mixto con sobreancho para facilitar el sobrepaso.

Ramal derecho (sentido occidente-norte): un carril mixto y un carril para Transmilenio, mejorando la conexión entre corredores principales.

Puente recto (sentido occidente-oriente): dos carriles para tráfico mixto, mientras que los buses de Transmilenio circularán por debajo de la estructura.

Este avance es parte de la transformación integral de la avenida 68, que incluye 2,83 kilómetros de vía con cuatro carriles por sentido (uno exclusivo para Transmilenio y otros mixtos), más de 63.400 m² de espacio público, 23.600 m² de zonas verdes y 1,83 kilómetros de ciclorruta. Además, el grupo 1 contempla tres pasos deprimidos peatonales para el acceso seguro a la estación Primero de Mayo y tres estaciones del sistema Transmilenio.

El nuevo puente de Venecia optimizará el flujo de TransMilenio y tráfico mixto entre Soacha y el centro de Bogotá - crédito IDU

Avenida 68: un corredor estratégico que supera el 80% de ejecución

La avenida 68, una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la administración distrital, avanzó del 42,57% en enero de 2024 al 80,73% en mayo de 2026. Con una extensión de 17,07 kilómetros y dividida en nueve grupos de intervención, la obra se consolida como el nuevo eje de conectividad entre el sur, occidente y norte de la ciudad.

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Según Molano, “por fin el corredor de la avenida 68 llega al 80% de obra, ¡seguimos avanzando!”. Desde el tramo de la avenida de Las Américas con av. 68, donde se construye el deprimido exclusivo para buses de TransMilenio (con más del 93 % de avance).

El director del IDU aseguró que : “Este año, la instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, es que ya tengamos Transmilenio conectando la av. Las Américas con la av. 68 hasta llegar al grupo 5, que es el que queda en la 26, y de ahí conectar con la troncal de la 26 hasta la estación Museo Nacional”.

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Antes de finalizar 2026, se habilitarán al menos cinco grupos estratégicos de la avenida 68 para mejorar la movilidad urbana - crédito IDU

La troncal de la avenida 68 generó más de 4.800 empleos directos y, al concluir, será clave para el transporte y la sostenibilidad de Bogotá. Su trazado incluye más de 320.000 m² de espacio público, 166.000 m² de zonas verdes, y 16,86 km de ciclorruta. El corredor y su zona de influencia tendrán más de 5.400 árboles (2.759 nuevos), 53.962 m² de jardinería y 242 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

Grupos y entregas estratégicas para 2026

Antes de finalizar 2026, se habilitarán más de la mitad de los grupos de la av. 68, impactando positivamente la movilidad urbana:

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Grupo 2: calle 18 sur a avenida Las Américas (85,45% de avance)

Grupo 3: avenida Las Américas a calle 13 (86,71%)

Grupo 4: calle 13 a La Esperanza (95,77%)

Grupo 6: calle 46 a calle 66 (68,27%)

Grupo 9: carrera 48 a carrera 9 (83,05%)

La transformación de la avenida 68 incluye 2,83 kilómetros de carretera, más de 63.000 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes - crédito IDU

En los últimos dos años, el distrito ha entregado trazos fundamentales antes de la culminación total de la obra, tales como:

El puente vehicular de la calle 3 sobre la avanida 68 (octubre 2024)

El puente peatonal de la avenida 68 con calle 9C (marzo 2025)

El puente vehicular occidental sobre la calle 26 con avenida 68 (junio 2024)

El puente vehicular curvo de la avenida 68 con calle 26 (octubre 2025).