Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la ‘BZRP Music Session #62′

La industria musical latina se prepara para cerrar 2025 con el anuncio de una colaboración que ha generado gran expectativa: Bizarrap y J Balvin lanzarán juntos la BZRP Music Session #62.

El productor argentino y el cantante colombiano confirmaron la noticia con una imagen conjunta publicada en Navidad, en la que ambos aparecen sosteniendo zapatillas deportivas como si fueran teléfonos y acompañan la foto con el mensaje: “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad”.

La sesión, que se estrena el 26 de diciembre a las 7:00 p.m. (hora Colombia) 9:00 p.m (Argentina), representa un encuentro histórico entre Argentina y Colombia, dos referentes del género urbano en la región.

La reacción en redes sociales fue inmediata, con millones de comentarios y debates sobre el posible sonido, la temática y el impacto de la colaboración. Para Bizarrap, la entrega suma un capítulo más a su ya consolidado formato de sesiones musicales, en el que ha reunido a numerosos artistas de talla internacional.

Hasta ahora, no se conocen detalles sobre el rumbo musical o la letra de la canción. El historial de ambos artistas ha alimentado especulaciones sobre el estilo de la sesión: Bizarrap se caracteriza por su capacidad para adaptar su sonido al de cada invitado, mientras que J Balvin es reconocido por su versatilidad, moviéndose entre el reguetón, el pop y propuestas experimentales.

La elección de la fecha, justo al cierre del año, anticipa que la canción podría convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada o del inicio del año, lo que ha despertado las reacciones de cientos de fanáticos. “Ya era hora”, “Balvin se está reconciliando con su pasado para volver”, “el rey del reguetón en Colombia”, “ojalá le dedique algo al [R]esentido”, “qué dupla tan brutal”, “Biza sabe lo que hace”, dicen algunos de los comentarios en redes sociales.

El anuncio también reavivó debates sobre episodios pasados en la carrera de J Balvin, especialmente su recordada controversia con Residente, quien en 2022 lanzó una sesión con Bizarrap en la que criticó abiertamente al colombiano. La participación de Balvin en la sesión #62 ha despertado curiosidad sobre si la nueva canción hará referencia a estos acontecimientos, ya sea de manera directa o con alusiones más sutiles.

La sesión de Bizarrap con Residente en 2022 marcó un distanciamiento con J Balvin

La relación entre J Balvin y Bizarrap experimentó un distanciamiento a partir de 2022, tras la polémica colaboración entre el productor argentino y Residente en la BZRP Music Session #49. En esa entrega, Residente dirigió críticas directas a J Balvin, reavivando una controversia que ya venía gestándose desde el año anterior, cuando el colombiano llamó a boicotear los Latin Grammy bajo el argumento de que el evento no valoraba a la música urbana.

La reacción de Residente a través de sus redes sociales y, más tarde, en la sesión con Bizarrap, incrementó la tensión en el ambiente musical latino.

En la letra, Residente cuestionó la autenticidad artística de J Balvin, refiriéndose a él como una “copia de reguetonero” y acusándolo de apropiación cultural. Además, mencionó episodios polémicos, como el video del tema “Perra” y la aceptación del premio a “Mejor Artista Afrolatino”, géneros y reconocimientos sobre los que giró parte de la discusión pública.

Bizarrap, cuya plataforma se caracteriza por permitir a los artistas expresarse con absoluta libertad creativa, se mantuvo al margen de la disputa mediática. En declaraciones posteriores, explicó que en sus sesiones cada invitado tiene la posibilidad de abordar los temas que considere relevantes, sin restricciones ni intervención sobre el contenido lírico. El productor argentino subrayó que su intención nunca fue avivar una controversia, sino ofrecer un espacio de expresión artística.

J Balvin, por su parte, optó por no responder directamente a la tiradera. En entrevistas posteriores, el cantante señaló que prefería mantenerse enfocado en su música y evitar caer en provocaciones públicas. Sostuvo que su decisión buscaba enviar un mensaje de madurez y tranquilidad a sus seguidores, evitando alimentar el ciclo de enfrentamientos en la industria.

Durante los años siguientes, no hubo acercamientos públicos entre J Balvin y Bizarrap, situación que alimentó la percepción de un distanciamiento profesional marcado por aquel episodio. El anuncio de la BZRP Music Session #62, donde ambos finalmente colaboran, pone fin a una etapa de silencio y especulación, y marca el inicio de una nueva página en la relación entre dos de las figuras más influyentes de la música urbana latina.