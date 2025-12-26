Colombia

Autoridades reportan pasos alternos vía Bogotá-Villavicencio debido a siniestro vial que involucra vehículo particular y de carga

Equipos en el sitio coordinan esfuerzos para agilizar la movilidad y resguardar la seguridad

Guardar
Un accidente entre dos automotores
Un accidente entre dos automotores obligó a las autoridades a habilitar rutas alternas para garantizar la movilidad en la zona, mientras los equipos especializados continúan trabajando para restituir el tráfico regular cuanto antes - crédito Coviandina

La circulación en el k22+200 se ha visto afectada desde las 13:12, a raíz de un siniestro vial que involucró un vehículo particular y uno de carga, según informó Coviandina. Como consecuencia del choque, las autoridades implementaron pasos alternos en la vía para mantener la movilidad.

Coviandina detalló que el personal operativo y las autoridades viales permanecen en el lugar coordinando las acciones necesarias. La entidad indicó que estas gestiones buscan restablecer el tránsito habitual lo más pronto posible.

Coviandina recomendó a quienes transiten por el sector del k22+200 atender en todo momento las indicaciones del personal presente, ya que estas medidas están enfocadas en proteger la seguridad de los usuarios y favorecer la pronta normalización del flujo vehicular.

La colaboración de la ciudadanía, siguiendo las orientaciones del personal autorizado, permitirá que la circulación en la zona recupere la normalidad en el menor tiempo posible, destacó Coviandina.

Los accidentes de buses en Antioquia dejan 17 muertos y más de 40 heridos

En Antioquia, una serie de accidentes de buses ha dejado al menos 17 personas muertas y más de 40 heridos en menos de dos semanas, lo que ha puesto en evidencia la urgencia de mejorar los protocolos de seguridad y fortalecer los controles técnicos en el transporte intermunicipal.

David Rúa, sobreviviente, relató que
David Rúa, sobreviviente, relató que el vehículo presentaba fallas antes de partir - crédito Manuel Saldarriaga Quintero

Según diversos medios consultados por El Tiempo, este balance refleja una situación crítica que afecta directamente la movilidad de miles de ciudadanos en el departamento y ha incentivado a diferentes sectores a exigir que los sistemas de revisión mecánica sean revisados y reforzados, en vista de las graves irregularidades detectadas en los siniestros recientes.

En este contexto, las autoridades han recomendado a los usuarios que verifiquen minuciosamente el estado de los vehículos antes de iniciar sus desplazamientos y que reporten cualquier anomalía identificada, señalando la importancia de la corresponsabilidad tanto de las empresas de transporte como de los centros de revisión técnica.

A raíz de la tragedia ocurrida entre Remedios y Zaragoza, el Gobierno Nacional ordenó la suspensión por seis meses de la empresa Precoltur y del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) que participó en la revisión del vehículo implicado.

Además, la operación de la compañía vinculada a ese siniestro se encuentra temporalmente inhabilitada mientras avanzan las investigaciones.

El bus descendía desde Rionegro cuando perdió el control tras el choque con un furgón, según imágenes de cámaras de seguridad - crédito Redes sociales

El accidente más trágico del mes se registró el 14 de diciembre, en el sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza, cuando un bus que trasladaba a una excursión de estudiantes recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello cayó al vacío durante el retorno desde Tolú y Coveñas.

La cifra de fallecidos ascendió a 17 víctimas fatales, dieciséis estudiantes y el conductor, y cerca de veinte personas resultaron heridas, de acuerdo con los datos reportados por El Tiempo.

Las averiguaciones realizadas por la Superintendencia de Transporte identificaron que el vehículo no solo presentaba fallas mecánicas previas sino también que carecía de cinturones de seguridad funcionales y que su revisión técnico-mecánica presentaba alteraciones documentales.

En los días siguientes a la tragedia, otros incidentes agravaron la preocupación por la seguridad vial en la región. Entre el 22 y el 23 de diciembre, dos buses intermunicipales sufrieron accidentes en caminos de montaña, lo que demostró la vulnerabilidad de estas rutas.

Un bus que transportaba empleados
Un bus que transportaba empleados contratistas de EPM se volcó en el sector conocido como El Bombillo - crédito Redes sociales/X

El primer caso, ocurrido en la vía Santa Elena, involucró a un vehículo en la ruta Rionegro-Medellín que, tras colisionar con un furgón, cayó a un abismo de cincuenta metros. Veinticinco personas viajaban en el bus, de las cuales doce resultaron heridas.

Las operaciones de rescate por parte de bomberos requirieron maniobras complejas debido a la dificultad del terreno.

En otro suceso, en la carretera hacia Ituango, un bus de la empresa Servinci, con trabajadores vinculados a proyectos de Hidroituango, perdió el control en una curva, golpeó una vivienda y terminó en un barranco.

El saldo fue de doce lesionados, tres de ellos en estado crítico. Ambos eventos acentuaron la necesidad de controles rigurosos sobre el estado mecánico de los vehículos y la capacitación de los conductores en rutas de alta complejidad.

El incidente más reciente ocurrió en la carretera entre Medellín y Urabá, cerca del municipio de Chigorodó, cuando un bus de la compañía Cootransuroccidente perdió el control y salió de la vía.

