Altafulla habría regresado con su exnovia Rochy tras su ruptura con Karina García: videos lo confirmarían

El interés en la vida personal de Andrés Altafulla aumentó tras la difusión de varios videos en redes sociales que alimentaron los rumores sobre una posible reconciliación con su exnovia Rochy.

Las imágenes muestran al cantante barranquillero compartiendo momentos con la joven, lo que ha llevado a seguidores y usuarios a especular sobre el estado actual de su relación.

La circulación de estos clips generó un debate en plataformas digitales sobre si la expareja retomó su vínculo sentimental.

Andrés Altafulla se consolidó como una figura relevante en el entretenimiento colombiano tras ganar la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025, lo que incrementó su popularidad y exposición mediática. Su vida amorosa se ha convertido en uno de los temas de mayor conversación en redes, especialmente después de su sonada relación con la modelo paisa Karina García.

Durante ese romance, la presencia cercana de Rochy llamó la atención de la audiencia, ya que muchos se preguntaban por qué la joven seguía vinculada al cantante pese a que, oficialmente, ya no eran pareja. Ambos mantuvieron una amistad luego de la ruptura y su relación se caracterizó por la cordialidad.

La reciente aparición de Altafulla y Rochy en varios videos publicados en distintas plataformas digitales detonó una ola de comentarios. Los internautas aseguran que existen “señales” de acercamiento y han compartido extractos donde ambos aparecen juntos. En uno de los clips, se escucha la frase: “Esta es la famosa Rochy”, lo que contribuyó a que la discusión creciera en redes sociales. El ganador de La casa de los famosos Colombia no solo fue visto con Rochy, sino también en compañía de otros allegados, por lo que no existen pruebas concluyentes de una reconciliación sentimental.

Las reacciones en redes sociales incluyeron opiniones de todo tipo. Algunos usuarios señalaron que Rochy sería el verdadero amor de la vida de Altafulla, mientras otros recordaron el nombre de Karina García y sugirieron que el cantante solo habría utilizado a la modelo durante su participación en el reality. También circularon comentarios en los que se insinúa que la familia de Altafulla, en especial su madre, estaría satisfecha si la reconciliación con Rochy se concretara.

Hasta el momento, el cantante no ha realizado ninguna declaración en sus redes sociales sobre una posible reconciliación. Algunos seguidores de Andrés Altafulla recordaron que Rochy ha mantenido una relación cercana con él incluso después de la ruptura, por lo que consideran habitual su presencia en la casa del artista.

Altafulla sorprendió a un domiciliario en bicicleta con el regalo de una moto en su cumpleaños

En días recientes, el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, celebró su cumpleaños número 33 con un gesto que fue ampliamente elogiado por sus seguidores en redes sociales.

El cantante barranquillero compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que se mostró agradecido por el año que termina, al que definió como el mejor de su vida. En su mensaje, Altafulla expresó que había recibido tanto en los últimos meses que sentía la necesidad de retribuir parte de esas bendiciones, adelantando la Navidad para alguien que lo necesitara.

Impulsado por este sentimiento, el artista decidió sorprender a un domiciliario regalándole una motocicleta, con el objetivo de facilitar su trabajo y permitirle arrancar el año 2026 con mejores condiciones.

En el video, Altafulla explicó que su propósito era cambiarle la vida a una persona dedicada al trabajo en la calle. En compañía de su madre, Rosmery, intentó inicialmente entregar el obsequio a un repartidor en moto, pero al llegar varios domiciliarios en ese tipo de vehículo, optó por buscar a alguien que hiciera su labor en bicicleta.

Tras recorrer la ciudad junto a sus amigos, el cantante encontró a Jesús, un trabajador que se movilizaba en bicicleta para cumplir con sus entregas. Altafulla se acercó y le comunicó que le haría un regalo especial, destacando que su intención era apoyar a “la gente que camella, la gente que sabe cómo es la vuelta, la gente de verdad”. El encuentro quedó registrado en un video que rápidamente generó reacciones positivas entre los seguidores del artista.

La publicación fue recibida con mensajes de felicitación y buenos deseos para Altafulla, quien invitó a su audiencia a mantenerse pendiente de sus próximas publicaciones, donde mostrará la entrega formal de la motocicleta.