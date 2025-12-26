Al menos ocho muertos en el inicio de la feria de Cali: hubo casos en varios sectores de la ciudad

Mientras se desarrollaba en desfile inaugural de la Feria de Cali en la ciudad, fueron varias las personas que perdieron la vida en hehcos violentos - crédito Alcaldía Santiago de Cali

Mientras la Feria de Cali reúne a miles de habitantes y turistas en uno de los eventos más esperados de la ciudad, la noche inaugural estuvo marcada por una serie de episodios violentos que dejaron un saldo de ocho homicidios en diferentes sectores, según informaron las autoridades.

Los crímenes se perpetraron en vía pública y abarcaron barrios como Altos de Menga, Mojica II, Las Delicias, Poblado II, Urbanización Tequendama, Paraíso, Obrero y El Vergel. Las víctimas, todas hombres, tenían edades comprendidas entre los 23 y 70 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según datos oficiales, los ataques sucedieron tanto con armas de fuego como con armas cortopunzantes; en algunos casos, los hombres murieron en el momento, mientras que en otros, fallecieron posteriormente en centros asistenciales debido a gravedad de las heridas.

La noche del 25 de diciembre no solo se vio empañada por estos hechos, sino que además, según el boletín diario de la Policía Metropolitana de Cali, se llevaron a cabo detenciones en diversas zonas por delitos como hurto calificado, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes - crédito Fiscalía

Entre los registros más recientes destacan el asesinato de un hombre de 36 años herido por arma de fuego en el sector Colinas de Altos de Menga, así como el de un hombre de 70 años atacado con arma cortopunzante en Urbanización Tequendama. Estas cifras sitúan a Cali nuevamente entre las ciudades con mayores tasas de mortalidad violenta en Colombia.

La noche del 25 de diciembre no solo se vio empañada por estos hechos, sino que además, según el boletín diario de la Policía Metropolitana de Cali, se llevaron a cabo detenciones en diversas zonas por delitos como hurto calificado, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Como resultado de estos operativos, las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo revólver, seis cartuchos y más de 90 gramos de estupefacientes, al tiempo que pusieron a disposición de la Fiscalía a varias personas requeridas judicialmente.

Esta oleada criminal se produce en un contexto donde las cifras de homicidios mantienen una tendencia al alza - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Mientras la investigación para esclarecer los responsables y motivos de estos crímenes continúa en curso, las autoridades hicieron un llamado urgente a la comunidad para suministrar información que ayude a resolver los casos.

Esta oleada criminal se produce en un contexto donde las cifras de homicidios mantienen una tendencia al alza: el Observatorio de Seguridad del Valle reportó que, hasta la fecha, la capital del Valle del Cauca ha registrado 1.037 asesinatos en lo que va de 2025, lo cual representa un incremento del 13 % respecto a 2024, es decir, 117 casos más, una señal del deterioro de la seguridad en la ciudad.

Asesinaron a una destacada exjueza de paz en Cali

El asesinato de Cruz Magnolia Sánchez, exjueza de paz y reconocida lideresa comunitaria, de 54 años, ocurrió en la tarde del jueves 13 de noviembre, cerca de Chipichape. De acuerdo con el reporte oficial, la mujer se movilizaba como pasajera en un taxi cuando individuos en motocicleta, disfrazados de domiciliarios, interceptaron el vehículo y dispararon hacia la parte trasera, provocando su muerte inmediata. El conductor del taxi no resultó herido, aunque fue atendido por una crisis nerviosa posteriormente.

Tras el ataque, la investigación quedó a cargo de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, organismos que recolectan pruebas y revisan grabaciones de cámaras de seguridad para establecer si Sánchez fue seguida tras su participación en la reunión comunitaria.

Este fue el momento en que el sicario dispara contra Mayuleydi Giraldo Quiceno - crédito Redes sociales/Facebook

La Personería Distrital condenó este hecho, exigiendo a las autoridades que actúen con rapidez para esclarecer el crimen y enfatizando su inquietud por la recurrencia de violencia dirigida especialmente a mujeres con roles de liderazgo.

En palabras del organismo: “Nos preocupa profundamente que hechos de violencia como este sigan afectando a la ciudadanía y, en este caso, a una mujer que dedicó parte de su vida al trabajo comunitario y a la resolución pacífica de conflictos”, según recogió la entidad en su comunicado oficial. Además, se reiteró el llamado urgente a avanzar en las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables.

La trayectoria de Cruz Magnolia Sánchez, quien fue jueza de paz hasta 2022 y acompañó a comerciantes y vecinos de Menga en procesos de mediación, ha sido valorada por diversos sectores sociales. Su asesinato ha generado indignación y temor en el tejido social del norte de la ciudad, reforzando la preocupación ante el incremento de la violencia y la vulnerabilidad de quienes lideran procesos sociales en Cali.