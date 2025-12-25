Petro responde a Isabel Londoño y denuncia “clasismo” en debate sobre becas y posgrados

El presidente defendió la ampliación del acceso a la formación de alto nivel como parte de su política para reducir brechas sociales en educación. - crédito Colprensa - Presidencia

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a las declaraciones de Isabel Londoño Polo sobre el acceso a becas de posgrado en el país y aseguró que negar esta posibilidad a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 constituye una forma de clasismo.

El pronunciamiento se dio a través de redes sociales, donde el mandatario defendió que la formación de alto nivel debe basarse en el mérito académico y no en la capacidad económica, en medio de un debate sobre las prioridades del sistema educativo y el uso de recursos públicos.

El origen del debate: educación básica versus posgrados

La discusión se originó luego de que Isabel Londoño publicara en la red social X que, a su juicio, las personas de estratos 1 y 2 no deberían tener como prioridad las becas de posgrado, sino el acceso a educación preescolar, básica y media de calidad, así como oportunidades en programas técnicos, tecnológicos y universitarios, especialmente en instituciones públicas.

“Lo que las personas de estrato 1-2 necesitan en este país no son becas de posgrado para empezar: es educación preescolar y básica/media de calidad y acceso a programas técnicos, tecnológicos y universitarios”, escribió Londoño, planteando una visión escalonada del acceso a la educación superior.

Londoño planteó que la prioridad para los estratos más bajos debe ser el fortalecimiento de la educación básica y el acceso a pregrados. - crédito @isalondono/X

Petro califica el planteamiento como “clasista”

En respuesta directa, el presidente Petro afirmó que desconocer la posibilidad de que estudiantes de bajos ingresos accedan a maestrías y doctorados es una expresión de clasismo.

En su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que la mayoría de los estudiantes universitarios en Colombia pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, por lo que excluirlos del acceso a la formación de alto nivel reproduce desigualdades estructurales.

“Esto que escribe Isabel Londoño se llama clasismo”, señaló Petro, al tiempo que enfatizó que quienes culminan estudios de pregrado deben tener la opción de continuar su formación académica “no de acuerdo a su situación económica, sino a sus méritos”.

Presupuesto histórico para educación, según el Gobierno

El mandatario también aprovechó la controversia para destacar los avances presupuestales de su administración en materia educativa. Según afirmó, el presupuesto para la educación es actualmente el más alto en la historia del país, lo que, a su juicio, demuestra que el Gobierno sí está fortaleciendo los niveles iniciales del sistema educativo.

Petro contrastó esta situación con el gobierno anterior y aseguró que durante la administración de Iván Duque el presupuesto de educación se redujo en términos reales, mientras que bajo su mandato se ha incrementado en un 45 % en pesos constantes.

“Claro que los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 necesitan preescolar y más educación básica y de pregrado, eso es lo que estamos haciendo”, afirmó el presidente.

El mandatario calificó de excluyente limitar el acceso a posgrados por razones económicas y enfatizó la importancia del mérito académico. - crédito @petrogustavo/X

Críticas al modelo de crédito-beca y a Colfuturo

Otro de los puntos centrales de la respuesta presidencial fue la crítica al modelo de crédito-beca, en particular al funcionamiento de programas como Colfuturo, que, según Petro, han beneficiado de forma desproporcionada a los estratos más altos.

El mensaje presidencial estuvo acompañado de una gráfica titulada “modelo de crédito-beca beneficiaba principalmente a estratos altos”, en la que se evidencia que el 70% de los beneficiarios pertenecían a los estratos 4, 5 y 6, mientras que el estrato 3 representaba el 21% y los estratos 1 y 2 apenas el 9%.

Para el jefe de Estado, estos datos reflejan lo que calificó como “la tabla del egoísmo social”, al considerar que recursos públicos terminaron financiando educación de élite y favoreciendo, según sus palabras, a “hijos de megarricos”.

“Buscamos que la formación de alto nivel deje de ser un privilegio”, concluye el mensaje que acompaña la gráfica divulgada por el mandatario.

El Gobierno expuso datos que muestran una mayor concentración de beneficiarios de créditos-beca en los estratos socioeconómicos altos. - crédito @petrogustavo/X

Meritocracia y acceso equitativo a la educación superior

Desde el Gobierno se insiste en que la educación de alto nivel no debe ser excluyente, y que fortalecer el acceso a posgrados para estudiantes de bajos recursos no es incompatible con mejorar la educación básica.

Petro defendió un modelo en el que ambos objetivos avancen de manera simultánea, evitando que el origen socioeconómico sea una barrera para el desarrollo académico y profesional.

El debate reabre una discusión de fondo sobre las prioridades del sistema educativo colombiano, el uso de los recursos públicos y la manera en que el Estado puede garantizar igualdad de oportunidades en todos los niveles de formación.