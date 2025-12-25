Colombia

Petro responde a Isabel Londoño y denuncia “clasismo” en debate sobre becas y posgrados

El mandatario defendió que el acceso a maestrías y doctorados debe definirse por el mérito académico y no por el nivel de ingresos, además cuestionó los modelos de crédito-beca que, según afirmó, han favorecido principalmente a los sectores de mayores recursos

Guardar
El presidente defendió la ampliación
El presidente defendió la ampliación del acceso a la formación de alto nivel como parte de su política para reducir brechas sociales en educación. - crédito Colprensa - Presidencia

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a las declaraciones de Isabel Londoño Polo sobre el acceso a becas de posgrado en el país y aseguró que negar esta posibilidad a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 constituye una forma de clasismo.

El pronunciamiento se dio a través de redes sociales, donde el mandatario defendió que la formación de alto nivel debe basarse en el mérito académico y no en la capacidad económica, en medio de un debate sobre las prioridades del sistema educativo y el uso de recursos públicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El origen del debate: educación básica versus posgrados

La discusión se originó luego de que Isabel Londoño publicara en la red social X que, a su juicio, las personas de estratos 1 y 2 no deberían tener como prioridad las becas de posgrado, sino el acceso a educación preescolar, básica y media de calidad, así como oportunidades en programas técnicos, tecnológicos y universitarios, especialmente en instituciones públicas.

“Lo que las personas de estrato 1-2 necesitan en este país no son becas de posgrado para empezar: es educación preescolar y básica/media de calidad y acceso a programas técnicos, tecnológicos y universitarios”, escribió Londoño, planteando una visión escalonada del acceso a la educación superior.

Londoño planteó que la prioridad
Londoño planteó que la prioridad para los estratos más bajos debe ser el fortalecimiento de la educación básica y el acceso a pregrados. - crédito @isalondono/X

Petro califica el planteamiento como “clasista”

En respuesta directa, el presidente Petro afirmó que desconocer la posibilidad de que estudiantes de bajos ingresos accedan a maestrías y doctorados es una expresión de clasismo.

En su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que la mayoría de los estudiantes universitarios en Colombia pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, por lo que excluirlos del acceso a la formación de alto nivel reproduce desigualdades estructurales.

“Esto que escribe Isabel Londoño se llama clasismo”, señaló Petro, al tiempo que enfatizó que quienes culminan estudios de pregrado deben tener la opción de continuar su formación académica “no de acuerdo a su situación económica, sino a sus méritos”.

Presupuesto histórico para educación, según el Gobierno

El mandatario también aprovechó la controversia para destacar los avances presupuestales de su administración en materia educativa. Según afirmó, el presupuesto para la educación es actualmente el más alto en la historia del país, lo que, a su juicio, demuestra que el Gobierno sí está fortaleciendo los niveles iniciales del sistema educativo.

Petro contrastó esta situación con el gobierno anterior y aseguró que durante la administración de Iván Duque el presupuesto de educación se redujo en términos reales, mientras que bajo su mandato se ha incrementado en un 45 % en pesos constantes.

“Claro que los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 necesitan preescolar y más educación básica y de pregrado, eso es lo que estamos haciendo”, afirmó el presidente.

El mandatario calificó de excluyente
El mandatario calificó de excluyente limitar el acceso a posgrados por razones económicas y enfatizó la importancia del mérito académico. - crédito @petrogustavo/X

Críticas al modelo de crédito-beca y a Colfuturo

Otro de los puntos centrales de la respuesta presidencial fue la crítica al modelo de crédito-beca, en particular al funcionamiento de programas como Colfuturo, que, según Petro, han beneficiado de forma desproporcionada a los estratos más altos.

El mensaje presidencial estuvo acompañado de una gráfica titulada “modelo de crédito-beca beneficiaba principalmente a estratos altos”, en la que se evidencia que el 70% de los beneficiarios pertenecían a los estratos 4, 5 y 6, mientras que el estrato 3 representaba el 21% y los estratos 1 y 2 apenas el 9%.

Para el jefe de Estado, estos datos reflejan lo que calificó como “la tabla del egoísmo social”, al considerar que recursos públicos terminaron financiando educación de élite y favoreciendo, según sus palabras, a “hijos de megarricos”.

“Buscamos que la formación de alto nivel deje de ser un privilegio”, concluye el mensaje que acompaña la gráfica divulgada por el mandatario.

El Gobierno expuso datos que
El Gobierno expuso datos que muestran una mayor concentración de beneficiarios de créditos-beca en los estratos socioeconómicos altos. - crédito @petrogustavo/X

Meritocracia y acceso equitativo a la educación superior

Desde el Gobierno se insiste en que la educación de alto nivel no debe ser excluyente, y que fortalecer el acceso a posgrados para estudiantes de bajos recursos no es incompatible con mejorar la educación básica.

Petro defendió un modelo en el que ambos objetivos avancen de manera simultánea, evitando que el origen socioeconómico sea una barrera para el desarrollo académico y profesional.

El debate reabre una discusión de fondo sobre las prioridades del sistema educativo colombiano, el uso de los recursos públicos y la manera en que el Estado puede garantizar igualdad de oportunidades en todos los niveles de formación.

Temas Relacionados

Gustavo PetroIsabel Londoñobecas de posgradoclasismo en educaciónclasismoeducaciónColfuturocrédito-becapresupuesto de educaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Denuncian hurto en TransMilenio: delincuentes robaron billetera en estación Calle 100 y vaciaron cuenta bancaria

Según relató la afectada, pese a informar de forma oportuna a las autoridades, los implicados alcanzaron a realizar múltiples compras con su tarjeta en un establecimiento D1

Denuncian hurto en TransMilenio: delincuentes

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 24 de diciembre de 2025: números ganadores del sorteo de HOY

Como cada miércoles, aquí están los ganadores del sorteo Baloto

Resultados del Baloto y Revancha

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Bogotá este jueves

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Revísalo y evita una multa

Pico y Placa: qué vehículos

Se registró un sismo de magnitud 3.5 en Santander

El país se ubica en una zona sísmica muy activa, en donde coinciden las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Se registró un sismo de

Identifican a docente que murió en aparatoso accidente en la vía Santa Marta–Barranquilla

El siniestro ocurrió en el kilómetro 43, donde un vehículo particular colisionó de frente con un camión de carga; las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las causas

Identifican a docente que murió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Top de Netflix en Colombia:

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Ranking de Prime Video en Colombia: estas son las películas más vistas del momento

Tuti Vargas criticó publicación de Jessica Cediel en el velorio de su papá: “Nunca se me pasaría por la cabeza”

Shakira celebró el grado de 415 estudiantes de los colegios que construyó con su fundación Pies Descalzos: “Mi mejor regalo de Navidad”

Esposa de Luis Díaz reveló la primera imagen de su embarazo y emocionó a sus seguidores: “Nuevos comienzos”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”

Temporada 2026 del fútbol colombiano está en vilo por el Gobierno nacional: habrá reunión con Dimayor por violencia en estadios

Junior de Barranquilla presentó los abonos y sedes para la Liga BetPlay y Copa Libertadores 2026: precios están por las nubes

Estos son los detalles de la negociación de Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza: se va cerrando el acuerdo