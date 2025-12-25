Colombia

María Claudia Tarazona conmovió con un mensaje por su primera Navidad sin Miguel Uribe Turbay: “Me aferro a tu amor”

La viuda del senador publicó unas emotivas palabras en el que destacó la relevancia de su esposo y el legado que dejó tanto para ella como para su familia, especialmente durante estas fechas de unión y afecto

María Claudia Tarazona recordó la última Navidad con Miguel Uribe Turbay, compartiendo mensajes cargados de amor y nostalgia - crédito @maclaudiat/Instagram

María Claudia Tarazona conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje emotivo sobre la última Navidad que pasó junto a Miguel Uribe Turbay, antes de que él muriera tras un atentado. La publicación en sus redes sociales reflejó el amor y la admiración que sentía por el político, así como el dolor por su ausencia.

“Amor de mi vida, gracias por todas nuestras Navidades juntos, por el amor infinito a las niñas, por tu entrega a Alejandro y por haberme escogido para acompañarte en la vida”, escribió la esposa del senador asesinado.

La viuda añadió a su mensaje de Instagram: “Esa fue mi mayor bendición en este mundo. Hoy me aferro a todos los recuerdos felices que construimos, a todas las Navidades que pasamos en familia, y doy gracias a Dios por cada momento vivido”.

Ella es la esposa del precandidato presidencial - crédito maclaudiat/Instagram

Para María Claudia, compartir la vida con Uribe Turbay fue un regalo que transformó su existencia; en su mensaje, destacó la importancia de los recuerdos y de mantener viva la memoria del senador a través del amor que les dejó a sus hijos. La Navidad, que siempre fue un momento de unión y alegría familiar, ahora adquiere un significado diferente, pero cargado de nostalgia y esperanza.

“Me aferro a tu amor para darle a Alejandro una Navidad feliz, como lo hicimos siempre. Te amo hasta el cielo, Miguel, amor de mi vida 🤍🦋🙏”, añadió la mujer, evidenciando cómo su dolor se mezcla con la necesidad de transmitir alegría y serenidad a su hijo, pese a la ausencia física de su padre.

En la publicación, acompañada de fotografías junto a Miguel y su hijo Alejandro, los seguidores de Tarazona reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad. Muchos destacaron la fortaleza con la que enfrenta estas fechas, conscientes de que será la primera Navidad sin la presencia de Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, envió sentido mensaje a su esposo - crédito @maclaudiat/Instagram

La publicación recibió numerosos mensajes de respaldo de seguidores y amigos cercanos que compartieron su opinión en la red social, y varios comentarios destacaron: “Dios mio que recuerdo grande😍🙏🌹“; ”Dios mío, Miguel hace mucha falta en este mundo terrenal. Dales fuerza y mucho amor"; “Feliz navidad 🎄🎁 para tu familia María y para Miguel hasta el cielo 🌌…“.

La tragedia de la muerte de Miguel Uribe Turbay que sacudió a todo el país

El 2025 quedó marcado en la historia de Colombia por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático. Su muerte tras 65 días de lucha en la Fundación Santa Fe conmocionó al país y recordó los episodios más oscuros de la violencia política.

El sábado 7 de junio, durante un acto de campaña en el barrio Modelia, al occidente de la ciudad, Uribe Turbay fue atacado por un adolescente mientras hablaba sobre salud mental y seguridad. Recibió tres disparos, dos en la cabeza y uno en una pierna, que lo dejaron inconsciente de inmediato. Su equipo de seguridad y asistentes intentaron atenderlo antes de trasladarlo de urgencia a una clínica local, y posteriormente fue remitido a la Fundación Santa Fe para cirugías neuroquirúrgicas críticas.

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el sábado 7 de junio en Fontibón - crédito @PaoHerreraC/X

Durante los siguientes dos meses, su estado fue inestable. El 16 de junio sufrió un sangrado intracerebral agudo que obligó a una segunda intervención. Aunque se registraron momentos de leve esperanza, el daño neurológico fue profundo.

Finalmente, el 11 de agosto, a la 1:56 a. m., Miguel Uribe Turbay falleció debido a complicaciones cerebrales irreversibles y falla multiorgánica. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó la noticia con un mensaje emotivo: “Descansa en paz, amor de mi vida. Yo cuidaré a nuestros hijos”.

El país reaccionó con dolor, por lo que desde el Gobierno y el Congreso se decretaron días de duelo, y miles de ciudadanos se acercaron al Capitolio Nacional para despedirlo; fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá, junto a los restos de su madre, la periodista Diana Turbay, víctima de la violencia en 1991.

