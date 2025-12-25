Identifican a docente que murió en aparatoso accidente en la vía Santa Marta–Barranquilla

El accidente involucró a un automóvil en el que viajaba una familia y a un camión que transportaba ganado, dejando varias personas lesionadas y afectaciones temporales en la movilidad. - crédito redes sociales

Las autoridades identificaron al docente que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica a Santa Marta con Barranquilla, en el tramo comprendido entre los municipios de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, y Barranquilla, en el Atlántico. El hecho se registró durante la tarde del martes 23 de diciembre de 2025, antes del peaje de Tasajera.

La víctima fue identificada como José Morales Altamar, de 46 años de edad, quien se desempeñaba como docente del área de Tecnología e Informática en la Institución Educativa Técnica Juan José Nieto, ubicada en el municipio de Baranoa, Atlántico. El educador se desplazaba en un vehículo particular acompañado por su esposa y sus tres hijos cuando ocurrió el siniestro vial.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades de tránsito, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 43, en sentido Santa Marta–Barranquilla. El vehículo en el que se movilizaba el docente, un automóvil Nissan Versa modelo 2018, color gris y placas ENM-583, colisionó de frente contra un camión de carga modelo 2003, color verde, de placas SKK-763, que transportaba ganado.

Tras el impacto, el camión salió de la calzada, mientras que el automóvil particular presentó daños de consideración. Las autoridades confirmaron que José Morales Altamar falleció en el lugar del accidente, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la colisión.

Imágenes del siniestro difundidas posteriormente evidenciaron la magnitud del choque, lo que llevó a las autoridades a reforzar el cierre temporal del tramo mientras se adelantaban los procedimientos judiciales correspondientes.

La institución educativa donde laboraba el docente destacó su compromiso profesional y expresó condolencias a la familia, estudiantes y comunidad académica, al tiempo que informó sobre el acompañamiento institucional tras el hecho. - crédito Institución Educativa Técnica Juan José Nieto

Estado de los acompañantes del docente

Según la información suministrada por fuentes oficiales, el docente viajaba junto a su esposa, Lilibeth Beltrán Navarro, y tres menores de edad. Tras el accidente, los menores fueron trasladados a un centro asistencial del municipio de Ciénaga, donde recibieron atención médica para la evaluación de lesiones.

El personal de salud informó que los menores se encuentran estables y fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica. La esposa del docente también fue atendida por profesionales de la salud y su condición es estable.

Atención de la emergencia y control vial

La atención del accidente estuvo a cargo de unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, así como del personal de la concesión Ruta Magdalena Sierra Mar, quienes realizaron las labores de rescate, aseguramiento del área y regulación del tráfico en este corredor vial.

El siniestro generó afectaciones temporales en la movilidad, debido a la reducción de carriles mientras se adelantaban las diligencias de inspección técnica y levantamiento del cuerpo. El flujo vehicular fue restablecido una vez concluyeron los procedimientos.

Los acompañantes del conductor fallecido fueron trasladados a centros asistenciales, donde reciben atención médica y permanecen bajo observación. - crédito CTI de la Fiscalía

Conductor del camión y proceso de investigación

El conductor del camión fue identificado como José Luis Gil Giraldo, de 30 años de edad, oriundo del municipio de Morales, en el departamento de Bolívar. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el conductor no presentó lesiones y permaneció en el lugar colaborando con los organismos de tránsito y judiciales.

Las autoridades indicaron que las causas del accidente continúan en etapa de investigación, con el fin de establecer si existieron factores como exceso de velocidad, invasión de carril, fallas mecánicas o condiciones adversas de la vía.

Pronunciamientos institucionales

Tras conocerse el fallecimiento del docente, la Secretaría de Educación del Atlántico, la Gobernación del Atlántico y las directivas de la Institución Educativa Técnica Juan José Nieto emitieron comunicados dirigidos a la comunidad educativa y a los familiares de José Morales Altamar.

Desde la institución educativa se destacó el desempeño profesional del docente y su trayectoria en el área académica. Asimismo, la Secretaría de Educación expresó sus condolencias y acompañamiento a los familiares, colegas y estudiantes del educador.

La Gobernación del Atlántico manifestó su solidaridad con los familiares y la comunidad educativa, resaltando la vocación docente y el aporte del educador a la formación de niños y jóvenes del departamento. - crédito La Gobernación del Atlántico

Llamado a la seguridad vial

El accidente ocurrido en la vía Santa Marta–Barranquilla ha vuelto a poner en evidencia la importancia de reforzar las medidas de seguridad vial en este corredor, considerado uno de los más transitados del Caribe colombiano. Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, mantener la atención permanente en la vía y conducir con precaución, especialmente en tramos de alto flujo vehicular.

La investigación continuará en los próximos días para determinar las circunstancias exactas que rodearon el accidente y establecer las responsabilidades a que haya lugar.