Homicidios en Colombia aumentaron un 2% en Navidad, según la Policía Nacional

Durante la reciente noche de Navidad en Colombia, se registró un preocupante incremento en la cifra de homicidios con un total de 30 casos reportados a escala nacional, lo que marca un aumento del 2% respecto al mismo periodo del año 2024, según informó la Policía Nacional.

La mayoría de estos delitos, el 54%, estuvo relacionada con conductas de intolerancia en diversas regiones del país, una tendencia que evidencia la persistencia de problemáticas sociales agudizadas durante las festividades.

Al mismo tiempo, las autoridades destacaron una reducción significativa en delitos sexuales y víctimas infantiles por quemaduras, atribuyendo estos resultados a las estrategias preventivas desplegadas en todo el territorio.

En los reportes más recientes, la Policía Nacional resaltó la estabilización en el número de muertes por inmersión durante la época decembrina, con once casos, idéntica cifra al comparativo 2024–2025.

Así mismo, se observó una reducción del 29% en delitos sexuales registrados en diciembre de 2025, con 403 casos frente a 570 del año anterior. La institución atribuyó este descenso a la intervención coordinada en los cuarenta y dos departamentos junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Además, precisaron que 304 menores fueron puestos bajo el cuidado de esta entidad, permitiendo atender situaciones de vulnerabilidad y prevenir nuevos riesgos sobre la integridad de los niños.

En Bogotá, la violencia asociada a la intolerancia también fue patente: se reportaron ocho homicidios durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, además de veintitrés personas quemadas con pólvora, incluyendo diez menores y trece adultos.

De acuerdo con la Policía, pese al número de heridos, se logró reducir el total de niños afectados por manipulación de pólvora en comparación con el año anterior.

La cifra alcanzó 243 casos frente a 247, lo que representa un descenso del 2%. Ningún menor perdió la vida por quemaduras, aunque 67 de los casos se presentaron cuando los niños observaban a otros manipular estos artefactos, señalando la falta de conciencia por parte de padres y cuidadores.

La Policía Nacional detalló que 199 menores heridos recibieron atención en centros asistenciales y se encuentran en proceso de recuperación supervisada por especialistas. Según la institución, la mayor parte de estos resultados se debe a la persistencia de lesiones derivadas de prácticas peligrosas, a pesar de las campañas de prevención.

En el plano preventivo, la Policía de Infancia y Adolescencia ejecutó un total de 15.000 acciones de tipo preventivo en todo el país. La entidad subrayó el papel de los medios de comunicación a nivel local, regional y nacional como aliados clave en la divulgación de mensajes de protección infantil.

Agradecieron públicamente a estos medios, considerando que su apoyo ha facilitado la creación de espacios clave para fortalecer la seguridad y el bienestar de la niñez en Colombia.

Balacera en El Espinal dejó tres heridos y culminó con dos capturados

Una intensa balacera en El Espinal, Tolima, que se produjo en plena vía pública el 24 de diciembre, derivó en la captura de dos presuntos delincuentes y dejó tres personas heridas, entre ellas un ciudadano de 70 años alcanzado por una bala perdida.

El episodio, que ocurrió en el contexto de una crisis de seguridad atribuida a la confrontación entre bandas de narcotráfico y prácticas de brujería en la zona, llevó a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, a desplazarse hasta el lugar para expresar respaldo a la Policía Nacional.

Tras la persecución, las autoridades confirmaron que los detenidos, identificados como Ronald Sánchez Peña y Juan Camilo Bonilla Uribe, fueron trasladados al Hospital San Rafael de El Espinal.

Sánchez Peña recibió un impacto en la región abdominal, mientras que Bonilla Uribe presentó cuatro heridas de bala y compromiso vascular.

Según el parte médico inicial, ambos permanecen bajo observación tras su intervención quirúrgica. El reporte policial también indicó que Henry Briñez, de 70 años, resultó lesionado en su pierna derecha al ser impactado por una bala perdida, aunque su estado de salud no reviste gravedad.

Los hechos se desencadenaron al mediodía del miércoles 24 de diciembre, cuando patrullas de la Policía sorprendieron a dos sujetos en motocicleta realizando disparos contra una vivienda en el barrio Caballero y Góngora. El enfrentamiento armado se extendió hasta el sector de Santa Margarita María, donde uno de los sujetos cayó herido en la vía pública.

El otro ingresó a un inmueble, donde fue capturado en flagrancia junto a un revólver. Las autoridades identificaron a los detenidos y revelaron que Bonilla Uribe tiene antecedentes judiciales por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, mientras que Sánchez Peña está implicado en delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de estupefacientes.

Frente a esta situación, la gobernadora Matiz manifestó: “Reconocimiento total a nuestra Policía Nacional por su acción valiente y oportuna en El Espinal. En medio de un cruce de disparos y gracias al profesionalismo —y al coraje de una mujer policía, clave en el procedimiento—, dos sujetos fueron interceptados y capturados en flagrancia con arma de fuego”. Esta declaración subraya la relevancia de la intervención policial y destaca la actuación de una mujer integrante de la fuerza pública.

La serie de episodios violentos ha llevado a reforzar los operativos de seguridad en El Espinal. Según la gobernadora, “Desde el primero de diciembre, cuando lanzamos la estrategia integral de seguridad en El Espinal, hemos logrado 18 allanamientos, 18 capturas y la incautación de nueve armas. Con estos resultados, y el de hoy, hacemos un reconocimiento muy grande a la Policía y al Ejército Nacional. Con los delincuentes no habrá tregua, seguiremos trabajando”.

Las medidas forman parte de una estrategia implementada desde inicios de diciembre, con un saldo significativo en procedimientos y aprehensiones en lo que va del mes.