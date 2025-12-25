Gustavo Petro posesionó a su nuevo jefe de Despacho en plena Navidad: de quién se trata

Gustavo Petro ya oficializó a su nuevo jefe de Gabinete, que ya llevaba asumiendo el cargo como encargado - crédito @infopresidencia/X

El 24 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento de José Raúl Moreno como jefe de Despacho Presidencial, tras haber desempeñado las funciones en calidad de encargado desde el 15 de agosto, luego de la salida de Alfredo Saade.

El decreto 1424 que respalda esta decisión fue firmado por el mandatario y por Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nombrar, a partir de la fecha, con carácter ordinario al señor José Raúl Moreno en el empleo de Jefe de Despacho Presidencial código 1196 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (sic)”, indica el documento oficial, que consolida al funcionario dentro de la estructura más cercana al presidente Petro.

José Raúl Moreno fue ratificado como Jefe de Despacho Presidencial - crédito Dapre

Antes de asumir responsabilidades en la Casa de Nariño, Moreno se desempeñó como asesor del Ministerio de Salud y Protección Social desde junio de 2023 hasta su traslado a la Presidencia. Posteriormente, desde febrero de 2025, trabajó como asesor en el Dapre; estas experiencias le permitieron conocer con detalle la dinámica interna del Gobierno y fortalecer su capacidad para gestionar agendas complejas y coordinar ministerios.

El decreto que formaliza su nombramiento se expidió bajo las facultades constitucionales y legales del jefe de Estado, con base en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política: “Por medio del cual se hace un nombramiento ordinario”, precisa el acto administrativo.

Con la ratificación, José Raúl Moreno consolida su posición como parte del núcleo duro del presidente Petro. Su rol principal consiste en coordinar la agenda presidencial, articular políticas con los ministros y actuar como filtro antes de que cualquier asunto llegue directamente al mandatario.

José Raúl Moreno fue ratificado como Jefe de Despacho Presidencial mediante el Decreto 1424, firmado por el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez - crédito Presidencia

José Raúl Moreno cuenta con amplia experiencia en entidades de atención a víctimas y asuntos étnicos. Entre mayo de 2015 y noviembre de 2024 trabajó como profesional grado 09 en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y desde febrero de 2025 se había desempeñado como contratista en la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras.

La mano derecha del presidente Petro termina en caos: el cargo parece un bucle de polémicas

A lo largo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Jefatura de Despacho de la Presidencia ha sido ocupada por varios funcionarios y con ellos diversas controversias en cada transición.

Laura Sarabia fue la primera en ocupar el cargo desde agosto de 2022 hasta junio de 2023. Como colaboradora cercana de la campaña presidencial, se convirtió en asesora principal al inicio del Gobierno, pero su salida estuvo marcada por el caso conocido como “nannygate”, que involucró investigaciones por su presunto abuso de poder contra Marelbys Meza, exniñera de su hijo, y cuestionamientos por posibles “chuzadas”.

En febrero de 2025, Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, asumió la Jefatura de Despacho. Su nombramiento generó tensiones internas que llevaron a renuncias de ministros y cuestionamientos públicos, incluyendo críticas de la vicepresidenta Francia Márquez y la renuncia de otros integrantes del gabinete.

Armando Benedetti no duró mucho en el cargo de jefe de Despacho cuando salió por caos dentro del gabinete de Petro - crédito Colprensa

Tras él, el pastor Alfredo Saade ocupó la jefatura entre junio y agosto de 2025, pero su gestión fue breve y marcada por polémicas, como declaraciones sobre el control del periodismo y la discusión sobre la reelección presidencial. Además, el ex alto funcionario tuvo unos inconvenientes por involucrarse en el polémico caso de impresión y distribución de pasaportes en Colombia.

Desde ese momento, el cargo permanecía prácticamente vacante, ya que no se había hecho un nombramiento oficial y estaba pendiente definir quién lo asumiría. Además, parecía que quien llega a ocuparlo queda involucrado, de alguna manera, en algún escándalo o controversia, lo que afectaba la imagen de un Gobierno que ya enfrentaba varios desafíos.