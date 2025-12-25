Colombia

Estos fueron los mensajes de Navidad que compartieron los famosos en Colombia: agradecimientos y reconciliaciones

Rodrigo Candamil se reconcilió con un hermano, Paola Jara y Jessi Uribe compartieron con su primogénita y Daniela Álvarez estuvo en familia; estos son solo algunos de los más destacados

Así le dieron la bienvenida
Así le dieron la bienvenida al Niño Dios en Navidad algunos famosos Colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin lugar a duda, la Navidad es una época de reconciliación, de unión familiar y un tiempo de recogimiento, en el que millones de familias alrededor del mundo se reúnen en torno al árbol, el pesebre y disfrutan de una deliciosa cena.

Pero, los famosos tienen historias diferentes, como mensajes de agradecimiento para sus seguidores, postales perfectas de unión familiar con los nuevos integrantes —sus hijos— y reflexiones sobre lo que les dejó el 2025 con miras a lo que será el 2026.

Este por ejemplo, es el caso del actor Rodrigo Candamil, que tuvo uno de los años más movidos en lo que se refiere a su carrera, pues formó parte de Masterchef Celebrity, la segunda temporada de Betty la fea: la historia continúa, La mujer prohibida, entre otros proyectos.

Para el actor, el verdadero significado de este día se encuentra no en los objetivos alcanzados, sino en las reconciliaciones y los vínculos restaurados.

Candamil enfatizó la importancia de reparar los lazos familiares dañados, un tema que, según sus palabras, define el verdadero sentido de cualquier cierre de ciclo.

“Quiero contarles que una de las conquistas más grandes que tuve fue reconciliarme con mi hermano después de una desafortunada pelea que tuvimos”, dejando en claro la dimensión personal de este logro.

El actor envió un emotivo mensaje a sus seguidores en redes sociales, con motivo de la celebración de Navidad - crédito @rodrigocandamil/IG

La superación de las diferencias y la autocrítica formaron parte esencial de este proceso. “Y lo cuento de manera muy personal porque es de las cosas de las que me siento mucho y muy orgulloso de haber conseguido este año, haber superado nuestras diferencias, eh, haber reconocido mis errores y poder, poder seguir adelante con lo más importante que es la familia”, sostuvo Rodrigo Candamil durante su reflexión.

Su mensaje no se limitó a lo individual, sino que se amplió a un reconocimiento colectivo hacia quienes enfrentan retos diarios: “Muchas veces el año se mide por haber conseguido objetivos, pero también por las batallas que se han librado. Por eso quiero felicitarlos, porque siguen dando esas batallas con todo el corazón y saber que lo que nos espera en este 2026 esté más cercano a nuestro corazón”, agregó el actor, reforzando la idea de que cada esfuerzo personal posee un valor propio.

En el tramo final de su comunicación, Candamil expresó gratitud y anticipó una sorpresa para el futuro: “Decirles a ustedes muchas gracias por este año tan maravilloso. Les tengo un regalo preparado para el próximo año muy lindo y muy especial que quiero compartir con ustedes y desde este lugar tan maravilloso de Colombia decirles feliz Navidad. Chao. Los quiero mucho”.

Jessi Uribe recibió la Navidad
Jessi Uribe recibió la Navidad acompañado de Paola Jara y su hija - crédito @jessiuribe3/IG

El cantante colombiano compartió una postal con sus seguidores, en la que se observa la unión familiar junto a su pequeña hija y su esposa Paola Jara. Para la celebración, los dos artistas eligieron un atuendo en color blanco estampado con la imagen de Mickey Mouse en el frente en color rojo, mientras que su primogénita lleva un saco rojo.

El mensaje con el que acompañaron la postal fue: “Feliz Navidad. Jesús nace en tu hogar”, provocando una ola de reacciones de sus seguidores.

La exreina compartió junto a
La exreina compartió junto a su familia esta fecha especial - crédito @danielaalvareztv/IG

La ex reina de belleza y presentadora Daniela Álvarez compartió con sus seguidores un carrete de fotografías junto a su familia, con un mensaje en el que recuerda que lo importante en estos tiempos es la unión familiar.

Pero no fue la única que recordó la importancia de la unión en esta fecha, pues el actor Carlos Torres, protagonista de varias producciones en el 2025, también envió un mensaje a sus seguidores en el que pidió que todos tuvieran el privilegio de estar en familia el 24 de diciembre.

Así celebró Carlos Torres la
Así celebró Carlos Torres la Navidad - crédito @carlostorres1/IG

El actor Luis Fernando Salas, que recientemente pasó por La casa de los famosos Colombia, no dudó en compartir unas sentidas palabras con sus seguidores, rememorando el tiempo de recogimiento que se vive por estos días en torno al arbolito de Navidad, lejos del ruido, del caos.

“Navidad sin tanto ruido… en pijama, tranquilo y con el corazón lleno🎄De esos momentos simples que al final son los que más se disfrutan. Gracias a todos los que han estado aquí, acompañándome, apoyándome y compartiendo este camino conmigo. De verdad, es un regalo. ✨Les deseo una Navidad llena de paz y buenos momentos", escribió en su cuenta de Instagram.

El actor compartió con sus
El actor compartió con sus seguidores cómo vivió la magia de la Navidad - crédito @luisfsalas74/IG

