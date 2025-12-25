Estas fueron las peleas más mediáticas que marcaron a los famosos colombianos en el 2025: ‘La casa de los famosos Colombia’ el ring preferido

Le contamos cuáles fueron las peleas de los famosos que marcaron el 2025 y que se dieron en el reconocido 'reality' del Canal RCN - crédito Infobae Colombia

Las discusiones y conflictos entre celebridades suelen captar la atención de miles de espectadores, pero en 2025, la televisión colombiana vivió una de sus temporadas más intensas a raíz del reality show del Canal RCN, La casa de los famosos Colombia, en su segunda temporada.

Y es que el programa se posicionó como uno de los epicentros de controversias al reunir a figuras como Yina Calderón, Melissa Gate, La Jesuu, Altafulla, Mauricio Figueroa y Andrea Valdiri (que entró como visitante), quienes protagonizaron diversos enfrentamientos que generaron revuelo en la opinión pública.

Diseñador que ayudó a Melissa Gate con vestuario atacó a Yina Calderón por abanderarse de la comunidad LGTBI en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

La constante exposición mediática, combinada con propuestas televisivas que impulsaron la convivencia forzada entre personalidades con antecedentes de desacuerdos, marcó una tendencia que se replicó en otros espacios, incluso fuera de la pantalla.

Durante la primera mitad de 2025, medios nacionales como Infobae Colombia documentaron que una de las tramas más comentadas fue el conflicto recurrente entre Yina Calderón y Melissa Gate dentro del reality.

Estos son los vestidos que inspiraron a Melissa Gate para apodar a Yina Calderón en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @javirealitys/Instagram y cortesía Canal RCN

Las discusiones iniciaron con temas cotidianos, como la organización en el hogar del reality y la gestión de los residuos, pero se intensificaron cuando Calderón mencionó cuestiones familiares de su compañera.

Esta intervención provocó que el Jefe del programa sancionara a ambas. El incidente no solo evidenció la fragilidad de la convivencia en la casa, sino que también puso sobre la mesa los límites de la discusión televisiva.

De acuerdo con lo informado, este suceso tendría consecuencias en la dinámica grupal, generando divisiones entre los participantes y reacciones entre los seguidores del reality.

Melissa Gate se derrumbó con la llegada de su hijo Juan José 'La casa de los famosos Colombia 2' y rompió las reglas

El programa también fue escenario de un enfrentamiento notorio entre Yina Calderón y La Jesuu. Tras la reincorporación de esta última al reality, surgió una fuerte discusión que obligó a los productores a interrumpir la transmisión por unos minutos. Infobae detalló que el Jefe tuvo que intervenir y, posteriormente, llamar la atención a ambas participantes, buscando preservar el ambiente respetuoso que exige la producción.

Algunos espectadores manifestaron en redes sociales su preocupación por el nivel de tensión alcanzado en la casa, lo que generó un debate sobre los límites éticos de los contenidos de televisión en horario central.

Las famosas protagonizaron una acalorada discusión en La casa de los famosos - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

La intensidad no descendió en las semanas posteriores. Melissa Gate protagonizó otro altercado, esta vez con Altafulla, también dentro del mismo programa de entretenimiento.

Durante un episodio de alta tensión, los conductores Carla Giraldo y Marcelo Cezán tuvieron que intervenir para evitar que el intercambio verbal pasara a mayores.

Según videos en redes sociales, esta intervención televisada demostró el difícil equilibrio que deben mantener los programas de telerrealidad, entre buscar el rating y garantizar la integridad de sus participantes.

Tremenda discusión se produjo entre Melissa Gate y Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Más allá de los enfrentamientos en grupo, las disputas individuales también capturaron la atención del público. En una de las pruebas de salvación dentro de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón y Mauricio Figueroa tuvieron un desencuentro cuando ella pidió no mover la mesa durante la competencia.

Figueroa respondió con una negativa tajante, sorprendiendo a los demás competidores. De acuerdo con los testimonios de ambos, reconocieron que la convivencia bajo presión puede disparar el estrés y la susceptibilidad.

El impacto del reality trascendió al ámbito digital y a los eventos presenciales.

Durante el segundo semestre de 2025, Yina Calderón y Andrea Valdiri aceptaron un reto que se viralizó en redes sociales: un combate de boxeo en el evento Stream Fighters 4.

La expectativa entre los seguidores de ambas creció días antes del evento, convocando a miles de espectadores a la transmisión en vivo y a las redes sociales asociadas. El enfrentamiento tuvo un desenlace breve, ya que Calderón solicitó detener el combate poco después de recibir los primeros golpes.

La DJ se retiró a los 20 segundo de haber dado inicio el combate - crédito @teamkari55/TikTok

Posteriormente, Melissa Gate se refirió al episodio en redes, generando nuevas conversaciones entre el público.

La emisión simultánea por televisión y plataformas digitales intensifica la repercusión de cada episodio, generando debates inmediatos y reacciones en tiempo real, algo que dificulta la gestión de crisis por parte de los equipos de producción.

Uno de los ejes de mayor debate fue la participación de Yina Calderón, cuyo perfil polémico generó opiniones divididas en redes sociales.

Según las publicaciones en redes sociales, Calderón figuró como protagonista en al menos tres de los principales altercados reportados durante la temporada 2025 del reality, estableciendo un patrón de comportamiento que algunos seguidores calificaron como “estratégico” para obtener mayor visibilidad.

Otros participantes, como Melissa Gate y La Jesuu, explicaron su disposición a confrontar abiertamente a sus rivales, argumentando que la transparencia y la autenticidad son valores primordiales para sostenerse dentro del juego.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

Las repercusiones mediáticas de estos episodios se visibilizaron no solo en la televisión abierta, sino también en los espacios de análisis de espectáculos y en los debates sociales sobre la ética de los contenidos televisivos.