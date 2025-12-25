En video: riña entre familiares en Bogotá dejó un hombre apuñalado, casos similares aumentaron durante la celebración en la ciudad

La riña familiar en Bogotá inició cuando un padre, presuntamente ebrio, apuñaló a uno de sus hijos, lo que desencadenó nuevas agresiones entre hermanos - crédito Colombia Oscura/X

Un hecho de violencia intrafamiliar marcó la mañana del 25 de diciembre en el barrio Quiroga de Bogotá, donde una familia protagonizó una riña con arma blanca, según quedó registrado en un video difundido por la cuenta de X Colombia Oscura.

De acuerdo con la publicación, el altercado ocurrió en plena vía pública y derivó en la lesión de uno de los integrantes del grupo familiar. El material audiovisual, ampliamente compartido en redes sociales, muestra cómo la confrontación escaló rápidamente.

En las imágenes se observa a varios hombres —algunos en camiseta— que pasan de los gritos y empujones a los golpes, mientras mujeres y otras personas presentes en la terraza de la vivienda intentan intervenir para separarlos. El video deja ver cómo uno de los jóvenes provoca constantemente al otro implicado, buscando así una reacción que finalmente conduce a la agresión física.

Según el reporte de Colombia Oscura, el enfrentamiento inició cuando el padre, en presunto estado de embriaguez, habría apuñalado a uno de sus hijos. En ese momento, el otro hermano intervino para defender al adulto mayor y también atacó a su familiar, lo que agudizó la disputa. La trifulca terminó con al menos una persona lesionada por arma cortopunzante, mientras que el ambiente de tensión se mantuvo hasta la llegada de las autoridades.

El video viralizado por la cuenta Colombia Oscura muestra la escalada del conflicto familiar hasta llegar a la agresión física en plena vía pública - crédito Colombia Oscura/X

Navidad gris en Bogotá: aumentaron las riñas en la ciudad durante la celebración

Este incidente se suma al preocupante balance de violencia e intolerancia registrado durante la celebración de Navidad en Bogotá. Entre las 6:00 p. m., del 24 de diciembre y las 7:00 a. m., del 25 de diciembre de 2025, la capital reportó un incremento en casos de riñas y lesiones personales, según el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Durante la jornada, se presentaron ocho homicidios en las localidades de Usaquén, Kennedy, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, de los cuales siete estuvieron relacionados con hechos de intolerancia y fueron perpetrados con arma cortopunzante, mientras que uno fue cometido con arma de fuego. En comparación con el mismo periodo del año anterior, se registraron dos homicidios más.

Las autoridades atendieron más de 15.000 llamadas por emergencias, incluidos 1.314 casos de riña y 719 de lesiones personales durante la noche de Navidad - crédito Mebog

Además, se reportaron 13 personas lesionadas, once de ellas con arma blanca, en hechos que fueron atendidos de manera inmediata por las unidades policiales. Desde el primero de diciembre, los operativos y controles permitieron la captura de 5.768 personas por diferentes delitos, entre las que se cuentan 258 por homicidio y 521 por porte ilegal de armas.

La policía logró la incautación de 720 armas de fuego y 1.435 armas cortopunzantes tan solo durante el 24 de diciembre, evitando así que se agravaran situaciones de riesgo para la vida y la integridad de los ciudadanos.

La alta demanda de atención quedó reflejada en las más de 15.142 llamadas recibidas en la línea de emergencias durante la noche de Navidad, cifra que representa 851 llamadas más respecto al año anterior. Entre los motivos principales se encuentran casos de riña (1.314 reportes, un 4% más que en 2024), ruido (1.948 reportes) y lesiones personales (719 casos).

La policía incautó 720 armas de fuego, 1.435 armas cortopunzantes, 5.000 botellas de licor adulterado y 2,9 toneladas de pólvora en operativos navideños - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Aunque el número total de requerimientos policiales (7.527) mostró una leve disminución del 1% frente al año anterior, el aumento en riñas evidencia la persistencia de episodios de intolerancia.

En el ámbito de la protección de mujeres y menores, la Patrulla Púrpura reportó una reducción del 7,2% en casos de violencia intrafamiliar y del 50% en feminicidios, producto de campañas preventivas y actividades de acompañamiento que impactaron a más de 65.000 ciudadanos.

En materia de seguridad ciudadana, se realizaron 576 actividades de prevención en zonas turísticas y se incautaron 5.000 botellas de licor adulterado y 2,9 toneladas de pólvora, concentrando los mayores decomisos en localidades como Santa Fe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Mártires, Bosa, Suba y Usme.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad y solidaridad, insistiendo en la importancia de la convivencia pacífica y el respeto mutuo durante la temporada decembrina y de fin de año.