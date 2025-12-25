Condena por crimen de un turista ecuatoriano en Medellín: mujer extranjera recibió 33 años de cárcel por homicidio agravado

Nathalia Carolina Vargas Salcedo, de nacionalidad venezolana, fue condenada a 33 años y cuatro meses de prisión por el homicidio agravado del turista ecuatoriano - crédito Policía del Valle de Aburrá

Un juez de conocimiento condenó a 33 años y cuatro meses de prisión a Nathalia Carolina Vargas Salcedo, de nacionalidad venezolana, por su responsabilidad en el homicidio agravado del ciudadano ecuatoriano Javier Alejandro Vásquez Chacón, ocurrido en diciembre de 2024 en la ciudad de Medellín.

La sentencia, de primera instancia, fue emitida tras acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación y aún puede ser apelada por la defensa.

El fallo judicial se convierte en uno de los casos más recientes que evidencian la respuesta de la justicia colombiana frente a crímenes violentos cometidos contra turistas extranjeros, en una ciudad que durante la temporada decembrina recibe un alto flujo de visitantes nacionales e internacionales.

Vásquez Chacón, de 37 años, había llegado a Medellín para pasar las festividades de fin de año junto a su familia. Sin embargo, entre la noche del 22 de diciembre y la madrugada del 23 de diciembre de 2024, perdió contacto con sus allegados luego de salir a una discoteca ubicada en el sector de Las Palmas, en el oriente de la ciudad.

Nathalia Carolina Vargas Salcedo fue enviada a prisión luego de que un fiscal la encontrará culpable del crimen de un extranjero en hotel de Medellín - crédito Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con la investigación, el ciudadano ecuatoriano había acordado un encuentro con Vargas Salcedo a través de una red social. Tras su salida del establecimiento nocturno, sus familiares no volvieron a saber de él, motivo por el cual interpusieron la denuncia por desaparición ante las autoridades.

El 23 de diciembre, hacia las 3:30 p. m., la Policía recibió el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida en una habitación de hotel ubicada en la comuna 10, La Candelaria, en el centro de Medellín. Debido a que la víctima no portaba documentos de identificación, el proceso para establecer su identidad se prolongó varias horas.

La identificación fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad, tanto de la discoteca como de las zonas aledañas al hotel. En los videos se observa a Vásquez Chacón llegar al lugar acompañado de dos mujeres y un hombre en un vehículo blanco. Una de las mujeres fue identificada posteriormente como Nathalia Carolina Vargas Salcedo.

Según la Fiscalía, las grabaciones y demás elementos materiales probatorios demostraron que Vargas Salcedo compartió con la víctima durante varias horas y salió con él del establecimiento nocturno. Posteriormente, ambos se dirigieron al hotel donde ocurrieron los hechos.

Javier Alejandro Vásquez Chacón, ciudadano ecuatoriano de 37 años, fue hallado sin vida en un hotel del centro de Medellín tras haber salido a una discoteca durante su visita a la ciudad - crédito redes sociales

La reconstrucción judicial estableció que, al momento de ingresar al hotel, el turista ecuatoriano se encontraba inconsciente, presuntamente tras haber sido drogado con una sustancia que lo dejó en estado de indefensión. Fue llevado hasta una habitación, donde más tarde apareció muerto.

Aunque la inspección inicial no evidenció signos visibles de violencia, los exámenes posteriores adelantados por el ente investigador permitieron determinar que Vásquez Chacón presentaba golpes y señales de estrangulamiento, lo que confirmó que se trató de un homicidio.

La Fiscalía también probó que Vargas Salcedo y un cómplice aprovecharon la condición de la víctima para robarle sus tarjetas de crédito y débito. Estas fueron utilizadas pocas horas después para realizar compras y transacciones por un monto superior a los 12 millones de pesos.

El cuerpo del ecuatoriano fue encontrado en la habitación horas más tarde de haber ingresado con aparentes signos de estrangulamiento - crédito Fiscalía General de la Nación

Por estos hechos de hurto, la mujer ya había sido condenada previamente a 22 meses y 12 días de prisión, tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía. La captura se produjo el 2 de enero de 2025 en el barrio Aranjuez, en el nororiente de Medellín.

Con la nueva sentencia por homicidio agravado, la justicia determinó una pena considerablemente mayor, que se suma a la condena anterior y obliga a Vargas Salcedo a cumplir una prolongada reclusión en centro carcelario.

Las autoridades señalaron que este fallo envía un mensaje contundente frente a los delitos que ponen en riesgo la vida de turistas y ciudadanos extranjeros en Medellín, especialmente aquellos relacionados con el uso de sustancias para cometer robos y homicidios.