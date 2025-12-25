Alejandro Estrada, de ‘La casa de los famosos Colombia’, recordó cuál fue el regalo de Navidad que nunca recibió

El actor se mostró nostálgico al hablar de ese regalo que no pudo recibir porque la vida así lo quiso - crédito @alejoestrada/Instagram

Las festividades navideñas adquirieron un significado especial para Alejandro Estrada tras la pérdida de su madre, experiencia que, según declaró al medio colombiano Superlike, modificó profundamente su forma de vivir esta época del año.

Este cambio emocional ha coincidido con un momento decisivo en su carrera, marcado por su reciente incorporación al reality del Canal RCN, lo que provocó una notable reacción de apoyo entre los seguidores y usuarios en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El actor reveló cuál fue el regalo de Navidad que nunca pudo recibir - crédito @alejoestrada/IG

Entre los episodios más íntimos que compartió, Estrada destacó que el regalo más anhelado de toda su vida es uno imposible: “El regalo más grande que nunca recibí fue conocer a mi padre”, reveló al portal de entretenimiento citado inicialmente.

Su padre falleció en un accidente aéreo un 21 de diciembre y el cuerpo de su progenitor apareció el día 25 del mismo mes, por lo que Alejandro Estrada creció escuchando elogios sobre él, pero sin la posibilidad de conocerlo ni compartir vivencias junto a él. Martha Hernández, la madre del actor, quedó viuda a los 26 años, afrontando en solitario la crianza de tres hijos pequeños.

La nostalgia por la familia se refleja también en los recuerdos navideños que enumeró el actor. Para Estrada, los momentos más valiosos de estas celebraciones son aquellos en los que lograba reunir a toda su familia en casa, especialmente durante las últimas festividades que compartió con su madre y sus hermanos antes del fallecimiento de ella, hace 7 años.

El actor recordó por qué es importante agradecer en momentos como la Noche de Velitas - crédito @alejoestrada/IG

El propio actor y empresario detalló que desde entonces percibe la Navidad de modo diferente: hay años en los que procura decorar y celebrar con entusiasmo, y otros en los que le resulta difícil encontrar el ánimo necesario, reflejando así el proceso de transformación personal que enfrenta el ser humano ante las pérdidas significativas.

En su relato, Estrada evocó uno de los regalos materiales más emblemáticos de su infancia: un carro a control remoto que recibió de una tía una mañana del 25 de diciembre.

“La emoción fue inmediata”, relató a Superlike, y ese recuerdo permanece grabado por la alegría de conducir el vehículo y la posterior desilusión al intentar desarmarlo para entender su funcionamiento, lo que provocó que se dañara y no pudiera volver a usarlo.

Alejandro Estrada en una de sus mejores etapas profesionales, formó parte de Masterchef Celebrity y ahora ingresa a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Estas experiencias, según matizó el actor, han influido en su manera de valorar las festividades y en la evolución de sus tradiciones personales, conformando una visión mucho más introspectiva y madura sobre el sentido de la Navidad y el lugar de los afectos en su vida.

Esto dijo sobre la ansiedad

En un mensaje sincero, Estrada reconoció que ha enfrentado episodios de ansiedad y quiso transmitir un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares, alentando a buscar ayuda profesional y a no ocultar el problema.

“Sí, es un tema del que no hablo mucho, pero la verdad es que la he tenido que enfrentar varias veces”, confesó Estrada al iniciar su testimonio.

Invitó a sus seguidores a hablar sobre el tema cuando se está atravesando por un episodio así - crédito @alejoestrada/IG

Ante esta realidad, Estrada explicó que tomó la decisión de iniciar un proceso serio para afrontar la situación: “Por eso empecé un proceso serio realmente, a apersonarme de este tema con terapia, acompañamiento”.

En su relato, la expareja de Nataly Umaña profundizó sobre el proceso de autoconocimiento y trabajo personal que ha emprendido.

“Eso es trabajar en uno mismo, entender por qué uno reacciona como reacciona, porque yo he reaccionado como he reaccionado, porque he reaccionado mal a veces con las personas que no debo, al final es con nadie. Y pues en todo esto, revisar cómo puedo hacer para manejarlo mejor”, expresó.

Asimismo, indicó que el objetivo de este mensaje es ayudar a que sus seguidores entiendan cuándo deben pedir ayuda, porque es necesario reconocer que se ha tocado fondo y es hora de salir de ese vacío en el que lo sumerge la ansiedad.