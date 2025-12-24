Colombia

Vía Bogotá–Villavicencio: este es el plan especial para la movilidad en Navidad

La aplicación del plan incluye vigilancia continua, operativos viales, medidas de control, restricción de carga pesada en fechas clave y un llamado a los usuarios para que respeten las normas de tránsito

Durante el Plan Éxodo y
Durante el Plan Éxodo y Retorno se suspenden todas las obras técnicas que puedan afectar la movilidad de viajeros en el corredor Bogotá–Villavicencio- crédito Coviandina

El corredor vial Bogotá–Villavicencio se prepara para recibir un considerable flujo de viajeros durante la temporada navideña, implementando medidas excepcionales de control y prevención a lo largo de la ruta.

Entre los anuncios destacados se encuentra la suspensión del pico y placa regional, diseñada para facilitar el tránsito vehicular en este periodo de alta demanda, de acuerdo con lo informado por Coviandina.

La estrategia, denominada Plan Operativo de Operación Vial para la Navidad de 2025, cuenta con la participación coordinada de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), la Policía de Tránsito y Transporte y las secretarías de Movilidad tanto departamentales como municipales, según un comunicado de la concesionaria.

La iniciativa implica que, durante el Plan Éxodo y Retorno, se suspenderán todas las obras técnicas que puedan afectar la movilidad, priorizando la circulación fluida de los usuarios.

La coordinación entre la Agencia
La coordinación entre la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte y autoridades locales fortalece la gestión vial en temporada alta - crédito Coviandina

Durante este periodo, el personal y los equipos estarán disponibles de manera continua durante las 24 horas del día, incluyendo atención en las estaciones de peaje, unidades de inspección vial, carro-talleres, ambulancias, grúas, unidades de rescate y maquinaria amarilla destinada a atender cualquier eventualidad.

“Las actividades estarán listas para responder ante cualquier emergencia en la vía”, detalló Coviandina en su comunicado.

En caso de que el volumen de tráfico experimente un aumento considerable, se prevé la adopción de medidas especiales de control vehicular en puntos estratégicos, especialmente entre el PK0+000 y el PK09+100 (Boquerón), entre el PK18+300 y el PK19+900, y entre el PK50+100 (peaje Naranjal) y el PK59+600 en el sector de Guayabetal.

La aplicación de estas acciones requerirá coordinación con la DITRA y autorización del Puesto de Mando Unificado (PMU) Nacional, conforme establece el Boletín Estratégico de Seguridad y Movilidad del Ministerio de Transporte.

El despliegue contempla atención permanente
El despliegue contempla atención permanente en peajes y rutas con equipos y personal operativo disponible las 24 horas durante la temporada navideña- crédito @CoviandinaSAS/X

En lo que respecta al transporte de carga, el plan operativo impone restricciones para vehículos con peso igual o superior a 3,4 toneladas durante la Navidad de 2025. El miércoles 24 de diciembre, la restricción se aplicará entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m. únicamente en sentido Bogotá–Villavicencio, mientras que el jueves 25 de diciembre regirá en ambos sentidos de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Para los días 26, 27 y 28 de diciembre, no habrá limitaciones para estos vehículos en el corredor.

Simultáneamente, la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) desplegará operativos de control enfocados en infracciones frecuentes tales como el exceso de velocidad, adelantamientos indebidos y la verificación de documentos obligatorios como el Soat y la revisión técnico-mecánica. El objetivo es fortalecer la seguridad vial y reducir la incidencia de accidentes en este tramo.

La concesionaria reiteró la importancia de que los conductores respeten las normas de tránsito, eviten exceder los límites de velocidad y mantengan una distancia mínima de seguridad de 50 metros, particularmente en túneles y viaductos.

El plan incluye restricciones para
El plan incluye restricciones para vehículos de carga mayor a 3,4 toneladas el 24 y 25 de diciembre, sin limitaciones los días siguientes de la semana - crédito @JorgeEmilioRey/X

Entre las recomendaciones principales, Coviandina subrayó la necesidad de realizar la revisión técnico-mecánica antes de iniciar el viaje, recordando que en las vías “no se corre, se espera”, y concluyó: “Llegar sano y salvo a casa es el mejor regalo”.

Pico y Placa en Villavicencio

A pesar de que el sistema de restricción vehicular Pico y Placa se implementa con diferentes modalidades en las ciudades colombianas, en Villavicencio este miércoles 24 de diciembre se aplica de manera particular para ciertos tipos de vehículos. Los automóviles particulares con placas terminadas en 1 y 2 estarán sujetos a la medida a lo largo del día, mientras que la restricción no afecta a las motocicletas en esta jornada.

La regulación para los vehículos particulares se distribuye en dos franjas horarias distintas. El primer periodo comienza a las 6:30 a. m. y se extiende hasta las 9:30 a. m., mientras que el segundo periodo inicia a las 5:00 p. m. y concluye a las 8:00 p. m.

De acuerdo con la normativa vigente, durante estos intervalos no está permitido que circulen por las vías de la ciudad aquellos vehículos cuya placa finalice en los números asignados para la fecha.

