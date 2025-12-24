Tuti Vargas criticó publicación de Jessica Cediel en el velorio de su papá: “Nunca se me pasaría por la cabeza”

“¿Cómo carajos?”: Tuti Vargas critica a Jessica Cediel por exposición en un momento íntimo - crédito @tutivargasm @jessicacedielnet/ Instagram

La presentadora y modelo Jessica Cediel atraviesa días difíciles tras la muerte de su padre, Alfonso Cediel, el pasado 20 de diciembre.

En medio del duelo, Cediel decidió compartir en redes sociales algunas imágenes del velorio, lo que generó un intenso debate sobre los límites de la exposición personal en plataformas digitales.

Lo que para ella fue un acto de homenaje y despedida terminó dividiendo opiniones entre quienes la apoyaron y quienes criticaron la publicación de un momento tan íntimo.

Una de las voces más críticas fue la de la influencer Tuti Vargas, quien no dudó en manifestar su desconcierto y cuestionar abiertamente la decisión de Cediel.

Vargas, reconocida en el ámbito digital, fue directa al expresar que no comprendía cómo alguien podía encontrar energía y disposición para compartir fotografías en una situación de dolor tan profundo.

“Que uno suba una foto en un velorio, y más del papá de uno... no. Respeto el dolor que puede estar sintiendo la familia en estos momentos por una muerte porque eso nos duele profundamente en el alma, pero ¿cómo carajos hay tiempo, disposición y energía para uno subir una foto? Es que no, no puedo”, afirmó Vargas a través de sus propios canales.

Vargas expresó su desconcierto ante la posibilidad de compartir fotos en un momento de dolor familiar tan profundo - crédito @tutivargasm8/ Instagram

La creadora de contenido fue más allá y se refirió al impacto emocional que implica la pérdida de un ser querido, señalando que, en su experiencia, nunca se le ocurriría compartir ese tipo de imágenes.

“A mí nunca se me pasaría por la cabeza, en mi vida, estar pasando por un dolor tan hijuemadremente fuerte como lo es la muerte del papá de uno, y subir unas hijuemadres fotos... no, es que no”, agregó.

Sin embargo, Tuti Vargas también reconoció que cada persona maneja el duelo a su manera, aunque insistió en su postura sobre la privacidad en momentos tan delicados.

“¿Hasta dónde estamos llegando con nuestra privacidad, y con algo tan íntimo y profundo, o tan sensible, como lo es el dolor por la muerte de un familiar que nosotros amamos? O sea, no, ya suficiente con el dolor que uno tiene en su corazón. ¿Cómo se coge el celular y se toma una foto de ese momento? (...) Yo sé que todos somos diferentes y podemos gestionar nuestro dolor de una manera distinta, pero jamás se me pasaría por la cabeza subir una foto así. Cada quien lleva su duelo como le da la gana, pero lo que me llama la atención es tener un espacio en la cabeza para subir eso”, cuestionó.

Vargas concluyó su reflexión asegurando que este tipo de situaciones revelan los límites a los que se enfrenta la sociedad actual en cuanto a la exposición de la intimidad. “Estamos muy mal”, remató, convencida de que hay espacios que deberían mantenerse fuera del alcance de las redes sociales.

La creadora aseguró que las redes están consumiendo a algunas personas en momentos que suelen ser personales - crédito @tutivargasm/Instagram

El debate en torno a la publicación de Cediel continúa abierto, reflejando la diversidad de opiniones sobre la gestión del dolor y el uso de las plataformas digitales para compartir experiencias personales.

El mensaje con el que Jessica le dio el adios a su padre

La noticia, difundida en sus redes sociales, generó una oleada de mensajes de solidaridad y apoyo de seguidores, colegas y figuras públicas, quienes han acompañado el duelo de la familia Cediel.

En un extenso texto publicado en su perfil de Instagram, Jessica Cediel compartió el dolor y el vacío que le deja la partida de su padre, y agradeció el amor, las enseñanzas y los momentos vividos juntos. “Te me fuiste Cediel, te me fuiste y no sé cómo superar tu partida”, escribió la presentadora, quien confesó sentirse perdida y con un vacío inmenso. “Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho”.

La presentadora compartió un tierno mensaje para despedir a us padre - crédito @virginiasilvaramirez/ Instagram

La presentadora resaltó el papel de la familia en el acompañamiento y los cuidados brindados a su padre durante su enfermedad. Cediel recordó las enseñanzas y la fortaleza que le transmitió: “Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada”, puntualizó. Agradeció a su madre y a sus hermanas por el respaldo y la unión en el proceso de la enfermedad de Alfonso Cediel, quien padecía de Párkinson y necesitó atenciones especiales en los últimos años.

Jessica Cediel relató los desafíos enfrentados por la familia durante la enfermedad de su padre, destacando el esfuerzo para brindarle compañía y cuidados. “Hice todo lo que pude humanamente para consentirte”, expresó, subrayando la importancia del apoyo familiar en los momentos difíciles. También agradeció las muestras de cariño y respaldo hacia su padre y la familia, destacando la presencia de allegados y el acompañamiento de su comunidad digital.