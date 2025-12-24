Presidente del Congreso anunció que suspenderá las vacaciones de congresistas para debatir el decreto de emergencia económica: Armando Benedetti lo cuestionó

El presidente del Senado se mostró preocupado por el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Lidio García, presidente del Senado, mostró su preocupación luego de que el Gobierno colombiano expidiera el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 que declara la Emergencia Económica y Social por treinta días.

En diálogo con W Radio, el congresista del Partido Liberal aseveró que esta medida es otra de las contradicciones que, según el senador, ha cometido el presidente Gustavo Petro desde que llegó a la Casa de Nariño en 2022 y que cuestionó durante la campaña presidencial pasada.

“La preocupación es general, no solamente para los empresarios, es para el país en general. Aquí se va a ver afectado todo el mundo. Realmente, el Gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que propuso en campaña. Yo quedo sorprendido por los tiempos (...) la sacaron cuando va a empezar la vacancia judicial”, indicó García al citado medio de comunicación.

Cuatro comisiones económicas rechazaron el proyecto, representando un revés significativo para el gobierno de Petro - crédito Iván Valencia/AP

Incluso, calificó la medida presidencial como una ‘jugadita’, al considerar que se está vulnerando las decisiones del legislativo, teniendo en cuenta que la emergencia económica fue decretada tras el hundimiento de la ley de financiamiento en las Comisiones Económicas, la cual buscaba recaudar más de 16 billones de pesos.

“Lo veo como una jugadita porque yo realmente rechazo esa emergencia económica, no solo porque este Congreso, en uso de su autonomía y de sus facultades, no aprueba nuevos impuestos para cubrir el déficit presupuestal (...) y la Constitución (en su articulo 215) dice que la declaratoria solo procede ante hechos extraordinarios que perturben grave e inminentemente el orden económico y social o pública. Y nuestra decisión como Congreso es soberana”, agregó.

Lidio García, presidente del Senado - crédito Colprensa

Ante ello, el presidente del Congreso confirmó que el 26 de diciembre, en medio de la sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno Petro para estudiar los ascensos de militares y policías, se realizará un debate de control político sobre este asunto.

“Este tema no tiene por qué tener en cuenta si hay vacaciones, si hay Navidad, fin de año o nada. Vamos a hacer control político el 26 (de diciembre), vamos a citar a hacer anuncios y automáticamente procederemos a hacer control político (...) realmente veo que se han pasado mucho de la raya con esto y ponerle más impuestos a los colombianos, sobre todo darle una noticia en esta época de Navidad, es bastante doloroso para el país”, sostuvo.

Carlos Fernando Motoa señaló que presentará la proposición para el debate de control político frente al decreto de emergencia económica - crédito @senadormotoa/X

Citación al debate

Al respecto, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, indicó que su bancada será la encargada de presentar la proposición, con el objetivo de que sea analizado durante el periodo de receso legislativo.

“Hice la solicitud, he presionado. El presidente convocó la sesión virtual y ahí presentaré la proposición para citar un debate de control político. Tiene que votarse”, explicó el congresista de oposición a Semana.

Además, enfatizó en que este tipo de debate “no tiene receso” y que está estipulado en la Carta Magna colombiana. “Es permanente y es constante. Es una función constitucional nuestra que es permanente. Distinto al trámite de leyes, que sí tiene receso. Es control político y por eso no se tiene la limitación”, declaró Motoa al medio citado.

Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito X

Critica de Armando Benedetti

El anuncio de Lidio García generó la reacción inmediata en el entorno presidencial.

Justamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la postura del senador liberal y advirtió que, de llegar a realizar la discusión del decreto de emergencia económica, podrían estar incurriendo en irregularidades.

“Señor presidente del Congreso Lidio García: el Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, según dicen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, y aún no se ha enviado ese informe. El Congreso se pronunciará sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas”, respondió el funcionario en su cuenta de X.

- crédito @AABenedetti/X

Además, Benedetti recalcó que “el Congreso solo se puede convocar por Zoom cuando haya circunstancias excepcionales (pandemia, terremotos, ausencia de transporte, etc.).”, por lo que manifestó que este tipo de discusiones no se pueden desarrollar virtualmente, aunque reiteró la disposición del Ejecutivo para explicar a fondo los lineamientos del decreto en cuestión.

“El informe se enviará en la oportunidad debida y el Gobierno y sus ministros estarán dispuestos a asistir a las citaciones que el Congreso decida”, concluyó.

Plenaria Senado de la República de Colombia - crédito Prensa Senado

Se espera que, en medio de la sesión virtual, los congresistas que han expresado su rechazo al decreto de emergencia económica soliciten que se convoque el lunes 29 de diciembre a una sesión presencial para la votación de los ascensos y para realizar el debate correspondiente.

Además del Congreso, la Corte Constitucional confirmó que también revisará detenidamente el decreto de emergencia económica, pero este comenzará el 10 de enero de 2026, fecha que termina la vacancia judicial.