La ‘pinta’ de Petro fue la protagonista en el almuerzo que tuvo con habitantes de calle en la Casa de Nariño: “Los últimos serán los primeros”

El presidente Gustavo Petro llamó la atención el 24 de diciembre por su “pinta” durante el almuerzo navideño con habitantes de calle, realizado en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. La actividad reunió a cientos de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo miembros de comunidades indígenas e integrantes de la comunidad Lgbti+.

El mandatario lució una chaqueta negra bordada con flores, elaborada a mano por los propios habitantes de calle, anunció el mismo Petro en su cuenta de X. Además, complementó su atuendo con una gorra de la marca Bachué, propiedad de su hija Andrea Petro. Las fotografías del evento publicadas en redes sociales mostraron al presidente compartiendo con los invitados y recibiendo el reconocimiento por su vestimenta.

El mandatario escribió en la red social: “Mi pinta en el almuerzo con los habitantes de calle. La chaqueta la hicieron los habitantes de calle y es mi regalo de Navidad. Los últimos serán los primeros”.

El almuerzo ofreció un banquete con platos típicos de la temporada, como lechona y pavo, además, hubo las presentaciones artísticas y musicales acompañaron la jornada, lo que provocó un ambiente de celebración y fraternidad entre los asistentes.

Al evento presidencial, Sofía y Antonella, hijas del mandatario, participaron activamente en la actividad, donde interactuaron con los invitados y colaboraron en la organización junto con los ministros y funcionarios presentes; la jornada fue ordenada por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, en cabeza de Juan Carlos Florián, en el que también participó Angie Rodríguez, directora del Dapre, y Daniel Rojas Medellín, jefe de la cartera de Educación.

La elección del atuendo por parte del presidente resaltó la cercanía con los participantes del almuerzo y la importancia de reconocer los esfuerzos y talentos de las personas que viven en la calle.

El almuerzo de Navidad reafirmó la apuesta del Gobierno por la inclusión social y la visibilización de comunidades históricamente marginadas. Cabe destacar que el evento se convirtió en algo tradicional en la Casa de Nariño, desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia en 2022, pues no solo la comida y el entretenimiento, sino la interacción directa entre el jefe de Estado, su familia y los invitados, es uno de los aspectos que más se resaltan en la administración nacional.

“Navidad con Esperanza”: Petro y su encuentro anual con habitantes de calle en la Casa de Nariño

Cada víspera de Navidad, el presidente Gustavo Petro abre las puertas de la Plaza de Armas del Palacio de Nariño para recibir a cientos de ciudadanos en situación de calle en el evento denominado “Navidad con Esperanza”. Entre 400 y 800 personas, seleccionadas a través de las bases de datos de la Secretaría de Integración Social, participan de la jornada.

Durante el evento se ofrece un almuerzo o cena, se realiza la tradicional Novena de Aguinaldos y se presentan espectáculos musicales que incluyen géneros como salsa y hip hop. En ocasiones, los invitados recorren el interior del Palacio, conociendo espacios emblemáticos como la espada de Bolívar.

El propósito de esta actividad va más allá de un gesto de caridad, pues Petro la concibe dentro de su filosofía de “humanismo”, donde busca dignificar a los habitantes de calle, tratándolos como ciudadanos con plenos derechos y rompiendo las barreras de exclusión que rodean a la casa presidencial. Para el mandatario, la Casa de Nariño es “la casa de todos” y los funcionarios públicos deben servir al pueblo, no al revés.

Este evento se vincula con la continuidad de la política de Bogotá Humana, implementada por Petro cuando fue alcalde de la capital, priorizando la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y consolidando un espacio de inclusión durante la Navidad.