Karol G y sus mejores momentos en el 2025: de Victoria’s Secret al medio tiempo de la NFL en Brasil; ‘Tropicoqueta’, éxito en Netflix y la confirmación de Coachella 2026

Karol G culmina un 2025 de hitos globales, premios y nuevos escenarios para la música latina

El 2025 representó un año de consolidación global para Karol G, que protagonizó una serie de hitos que la posicionaron como una de las figuras más influyentes de la música latina y la cultura pop internacional.

Desde el estreno de un documental personal hasta su confirmación como la primera colombiana en encabezar Coachella, la artista cruzó fronteras, diversificó su carrera y celebró la riqueza de sus raíces. Cada uno de estos momentos reflejó no solo su crecimiento profesional, también su capacidad para conectar con audiencias diversas y abrir nuevos caminos para los artistas latinoamericanos.

‘Mañana fue muy bonito’ - mayo 2025

En mayo, Karol G compartió con el público un capítulo íntimo de su vida a través del documental sobre su carrera, en el que expuso un episodio de acoso sufrido a los 16 años. Durante sus inicios en Bogotá, un empresario de unos 45 años condicionó su respaldo profesional a una relación sentimental, lo que provocó un alejamiento temporal de los escenarios y una mudanza a Nueva York.

Allí enfrentó una etapa de depresión, marcada por los desafíos y presiones de la industria musical. El filme, centrado en el detrás de escena de la gira Mañana Será Bonito Tour: incluyó ensayos, vivencias personales y testimonios sobre el papel de la familia y el trabajo de un equipo compuesto mayormente por mujeres. Tras su estreno, el documental se posicionó entre los contenidos más vistos en América Latina.

‘Tropicoqueta’ - junio 2025

El 20 de junio, Karol G presentó Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio, que reunió colaboraciones con artistas como Marco Antonio Solís, Greeicy, Manu Chao y Feid. El disco fusionó géneros como merengue, bachata, reguetón, cumbia y vallenato, y debutó en el primer lugar de ventas en España, alcanzando posiciones destacadas en mercados internacionales.

Entre las canciones más celebradas estuvo Si Antes Te Hubiera Conocido, que recibió los premios a Canción del Año y Mejor Canción Tropical en los Latin Grammy 2025. Inspirado en la tradición y diversidad de los ritmos latinoamericanos, el álbum reforzó la capacidad de la cantante para vincular las raíces musicales del continente con propuestas actuales, impacto que lo ubicó en la segunda posición en la lista 200 de Billboard y contando con más de 5 millones de ventas globales.

Half Time Show NFL Brasil - septiembre 2025

En septiembre, Karol G deslumbró durante el espectáculo de medio tiempo en la inauguración de la temporada 2025/26 de la NFL en el Arena Corinthians de São Paulo, Brasil. Frente a miles de asistentes y una audiencia global, interpretó un popurrí de cinco temas de Tropicoqueta, entre ellos Bandida entrenada, ”Latina Foreva, Si antes te hubiera conocido, Un gatito me llamó y Papasito.

El show, de quince minutos, combinó coreografías junto a un equipo de bailarines, efectos visuales en tonos amarillos y referencias a la identidad visual del disco. La llegada de la artista a la ciudad generó euforia entre sus seguidores, quienes la recibieron en las calles. Karol G agradeció el apoyo y se dirigió al público en portugués, mientras el impacto de su presentación se reflejó en redes sociales y medios especializados.

‘Grace of the world’ junto a Andrea Bocelli en Roma - septiembre 2025

El 13 de septiembre, la artista colombiana brilló en el evento Grace of the world en la Plaza de San Pedro del Vaticano, convirtiéndose en la primera cantante latinoamericana en presentarse frente al papa. Durante el concierto, compartió escenario con el tenor italiano Andrea Bocelli, con el que interpretó Vivo por ella, fusionando la potencia lírica del tenor con la frescura y emoción de Karol G.

El público, compuesto por invitados internacionales, diplomáticos y representantes religiosos y culturales, ovacionó de pie esta colaboración. La cantante inició su presentación con ”Mientras me curo del cora“, luciendo un vestido largo que transmitió respeto y sofisticación, acorde con la solemnidad del lugar. El evento reunió a figuras como Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson, BamBam, Teddy Swims y Angélique Kidjo, acompañados por el Coro de la Diócesis de Roma bajo la dirección de Marco Frisina.

La primera Colombiana en Coachella - septiembre 2025

Ese mismo mes, Karol G fue confirmada como la primera colombiana en encabezar el festival Coachella, según el cartel oficial publicado el 16 de septiembre. La artista figuró como una de las artistas principales junto a Justin Bieber y Sabrina Carpenter para la edición 2026, que se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, entre el 10 y el 19 de abril. Karol G será el acto principal los sábados 12 y 19 de abril, mientras que sus colegas compartirán las fechas restantes. La cantante celebró el anuncio en redes sociales con el mensaje “Coachella 2026, LA BICHOTA ES HEADLINER”, reflejando el impacto de la noticia.

El festival contará con la participación de artistas como The XX, Disclosure, Devo, The Strokes, BIGBANG, Major Lazer y Foster the People, consolidando la presencia de la música latina en escenarios globales. Si bien otros músicos colombianos participaron en ediciones anteriores, es la primera vez que una intérprete del país lidera el cartel del evento.

Presentó “200 Copas”, su primer tequila - septiembre 2025

En septiembre, Karol G anunció el lanzamiento de su propia marca de tequila, inspirada en su éxito musical 200 copas. El producto, denominado ”200 Copas by Casa Dragones“, fue desarrollado en colaboración con la reconocida firma tequilera mexicana. Según la artista, el proyecto requirió tres años de trabajo y buscó fusionar la esencia de su música con nuevas experiencias para sus seguidores. Elaborado en pequeños lotes con 100% agave azul y envejecido en barricas de roble americano, el tequila se distingue por notas de miel y almendra. La fecha de lanzamiento, mercados en los que estará disponible y precio no han sido confirmados

Su show exclusivo en ‘Crazy Horse’ - octubre 2025

En octubre, Karol G se convirtió en la primera estrella latina en presentarse en el cabaré Crazy Horse de París, uno de los recintos más emblemáticos de la capital francesa. Estrenó un show exclusivo titulado “Totally Crazy“, con ocho funciones entre el 26 y el 29 de septiembre de 2025. Sobre el escenario, interpretó fragmentos de varias canciones de Tropicoqueta en un espectáculo que combinó coreografías sensuales y motivos inspirados en la música latina.

La artista intervino en tres momentos del show, manteniendo el carácter visual clásico del cabaré, y recibió ovaciones de un auditorio de 200 espectadores por función. Las entradas se agotaron en menos de media hora, confirmando el interés por su propuesta en Europa.

Se convirtió en un ángel de Victoria’s Secret - octubre 2025

También en octubre, Karol G debutó como “ángel” en el icónico desfile de Victoria’s Secret, celebrado el 16 de octubre. Interpretó “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva“, dos temas de Tropicoqueta, con un vestuario de encaje rojo y energía acorde al segmento.

Compartió la pasarela con figuras como Bella Hadid y la modelo colombiana Valentina Castro. Al cierre, lució sus propias alas, el símbolo característico de los “ángeles” de la firma, y celebró el hito en redes sociales al señalar que cumplía uno de sus sueños de infancia.

Una nueva versión de ‘Tropicoqueta’ para celebrar las fiestas - diciembre 2025

La Premiere de Karol G se emitió este 7 de diciembre a las 5:00 p. m., reuniendo audiencias internacionales y marcando un hito en la televisión musical del año. El especial presentó nuevos videos, versiones inéditas y mensajes personales de la artista sobre su álbum Tropicoqueta.

“Después de tantos meses de planeación, trabajo y amor, ¡por fin! van a ver estos 45 minutos que llevamos preparando como un regalo para ustedes. Ojalá lo de hoy sea la excusa perfecta para juntarse, celebrar y disfrutar la vida, con la gente que más quieres y sobre todo en esta época (sic)”, expresó Karol G horas antes del evento.

La transmisión, conducida por el chileno Don Francisco, inició con un documental sobre el álbum, continuando con piezas como Cuando me muera te olvido y nuevas versiones de Un gatito me llamó y No puedo vivir sin él, con imágenes grabadas en Cartagena. La cantante destacó su conexión con el vallenato: “El vallenato es la forma en la que Colombia le escribe cartas y poemas a la vida”.

Momentos visuales y musicales destacaron en temas como Latina Foreva, que incluyó un escenario lleno de banderas latinoamericanas, y Ese hombre es malo, con elementos de la cultura mexicana. Presentaciones inéditas como Coleccionando heridas con Marco Antonio Solís, y estrenos como la versión en español de Papasito la colaboración con Mariah Angeliq en FKN Movie, sumaron variedad y color a la noche.

El lanzamiento del video oficial de ‘Ivonny Bonita’ - diciembre 2025

El lanzamiento del videoclip Ivonny Bonita marcó uno de los momentos más emotivos y simbólicos dentro de La Premiere de Karol G, transmitida el 7 de diciembre de 2025.

En el videoclip, Karol G aparece atada con cadenas, de las que logra liberarse para después manipular el fuego y destruir lo que la rodea, todo como metáfora visual del proceso de sanación, superación y de romper con circunstancias que atan o limitan.

La artista explicó en el evento que “Ivonny es esa lucecita que nos recuerda a cada uno de nosotros quiénes somos… No hay nada más bonito que seguir de pie cuando nadie sabe lo que costó hacerlo”.