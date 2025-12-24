Karina García desata burlas en redes al enseñar su árbol de Navidad: “Se ve económico”

Karina García responde a sus seguidores tras críticas por su árbol de Navidad - crédito cortesía del Canal RCN

Karina García, reconocida creadora de contenido, compartió en redes sociales imágenes de su árbol de Navidad, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

La influencer mostró cómo quedó su decoración navideña este año y comentó abiertamente que el resultado no fue el que hubiera deseado, ya que el árbol se ve, según sus propias palabras, “un poquito económico”.

Durante una transmisión en vivo, Karina García explicó que este año no logró preparar una decoración tan elaborada como en ocasiones anteriores. “Debo reconocer que este año, mi árbol de navidad no está tan top como yo lo hubiese querido, o sea, está un poquito económico”, admitió ante sus seguidores.

García aclaró que esta situación no se debió a falta de interés por la Navidad, sino a circunstancias personales y de tiempo que influyeron en la preparación de su hogar para las fiestas.

La influencer contó que regresó de un viaje a República Dominicana cuando la temporada navideña ya estaba avanzada, lo que dificultó la compra de un árbol nuevo y la planificación de una decoración diferente.

Por esta razón, en su casa optaron por utilizar el árbol de años anteriores. A pesar de ello, García señaló que el ambiente navideño se mantuvo en su hogar y que lo más importante para ella es compartir en familia y conservar las tradiciones de esta época.

La exparticipante de La casa de los famosos aseguró que aunque su árbol es sencillo, si siente el espíritu de la Navidad - crédito @actualidadcol__/ Instagram

La publicación desató una variedad de comentarios entre los usuarios en redes sociales. Muchos seguidores le dieron la razón, afirmando que el árbol efectivamente parecía sencillo. Otros aprovecharon para hacer referencia a una frase viral de la propia Karina García en la que se mencionaba el término “económico”.

Esta expresión surgió meses antes, cuando, durante una transmisión junto a su hija, usuarios comentaron sobre la apariencia de la influencer sin extensiones capilares, señalando que se veía económica. La reacción espontánea de García, quien pidió que no le dijeran eso y describió el momento como “la peor noche de su vida”, se volvió rápidamente viral y empezó a circular como meme en distintas plataformas.

El reciente video mostrando su árbol de Navidad reavivó la popularidad de esa frase. Numerosos internautas relacionaron ambas situaciones y, a través de comentarios y memes, retomaron el audio viral, generando nuevas bromas en torno a la decoración navideña de la influencer.

Karina García, por su parte, destacó que lo esencial de la Navidad no es la decoración, sino el tiempo en familia y el espíritu de la celebración. Aseguró que, a pesar de lo sencillo del árbol, en su casa el ambiente festivo y la unión no se pierden.