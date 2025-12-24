Colombia

Gustavo Petro defiende sustitución de cultivos y rechaza acusaciones sobre elaboración de cocaína

El presidente afirmó que la administración impulsa la siembra de café, cacao y productos nativos en zonas tradicionalmente afectadas por la hoja de coca


Petro aseguró que los programas
Petro aseguró que los programas de sustitución avanzan con recursos nacionales, mientras solo China, España y Bélgica han brindado apoyo internacional - crédito Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro se pronunció este miércoles 24 de diciembre de 2025 en su cuenta en X para rechazar los señalamientos que lo vinculan con la siembra de cocaína.

“Arranco matas de raíz de hoja de coca y las sustituyo por café, cacao, coco, sandía, ahuyama y selva nativa”, afirmó el mandatario, quien destacó los avances de su administración en el proceso de sustitución de cultivos en zonas rurales.

Petro subrayó que uno de los objetivos centrales de su política es promover “contratos de largo plazo” para que los campesinos puedan vender sus productos legales a precios justos.

Según el presidente, esa estrategia ha permitido frenar el crecimiento de áreas sembradas con coca.

“Hemos logrado que dejen de aumentar los cultivos”, señaló, y agregó que la caída del precio de la hoja en América Latina, resultado de la sobreproducción, ha reducido su rentabilidad para los agricultores: “Lo lícito se vuelve más rentable”.

El mandatario hizo hincapié en que estos esfuerzos se financian principalmente con recursos del país.

“Todo lo hacemos con dinero colombiano, casi nadie nos ayuda en el mundo: solo China, España y Bélgica”, enfatizó en su publicación.

Petro informó que en la actualidad se encuentran en proceso de sustitución unas 30.000 hectáreas, cifra que representa un avance en la política de transformación productiva del campo.

El presidente también abordó las negociaciones con grupos armados que dialogan con el gobierno y están a la espera de decisiones judiciales.

“Les exigimos como condición abandonar el reclutamiento de menores y ayudar a transitar la economía de sus regiones de lo ilícito a lo lícito”, afirmó Petro, quien reiteró que el compromiso con la legalidad es un eje fundamental en los acuerdos.

El jefe de Estado resaltó que la transformación del campo colombiano requiere tanto incentivos económicos como la participación activa de las comunidades rurales y el acompañamiento institucional.

“Busco que le compren a los campesinos su producción lícita”, resumió, insistiendo en la importancia de construir alternativas productivas sostenibles en los territorios históricamente afectados por el narcotráfico.

