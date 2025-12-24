Colombia

Grupo de asaltantes que fingía ser clientes fueron enviados a prisión en Medellín: se les atribuye 20 robos

Una investigación determinó que los sospechosos operaron de forma reiterada, empleando distracción, amenazas y coordinación para extraer dinero de cajas registradoras

La Fiscalía atribuye 20 robos a alias 'Mandíbula' y 8 a alias 'Aretes' en supermercados del Valle de Aburrá - crédito Colprensa

La medida de aseguramiento en centro carcelario fue dictada contra Yeiner Alejandro Carmona Echavarría, alias Mandíbula, y Mateo Marín Bedoya, conocido como Aretes, luego de que un juez de control de garantías atendiera la solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Ambos sujetos son señala dos como los presuntos responsables de una serie de hurtos que afectaron a una reconocida cadena de supermercados en el Valle de Aburrá durante un periodo que abarca desde julio de 2024 hasta noviembre de 2025.

Según la investigación realizada por la Estructura de Apoyo (EDA), el accionar de Carmona Echavarría y Marín Bedoya se caracterizó por la sistematicidad y organización.

Los implicados ingresaban a los establecimientos simulando ser clientes comunes, pero al llegar a la caja, intimidaban a los empleados con armas de fuego y sustraían el dinero de las registradoras.

La estrategia criminal incluía roles
La estrategia criminal incluía roles de vigilancia y fuga coordinados para facilitar el escape en motocicletas tras los hurtos - crédito Policía Valle de Aburrá

En otras ocasiones, el grupo coordinaba roles específicos: mientras uno ejecutaba el robo, los demás vigilaban y aseguraban la fuga, utilizando motocicletas para abandonar rápidamente el lugar.

El balance presentado por la Fiscalía muestra que a “Mandíbula” se le atribuyen 20 hurtos y a “Aretes” 8, sumando un botín superior a 32 millones de pesos. El ente acusador aportó pruebas que demuestran la persistencia en la participación de los procesados y la modalidad sistemática de los hechos.

Ante estos elementos, la Fiscalía imputó el delito de hurto calificado y agravado a los procesados. Carmona Echavarría (Mandíbula) reconoció su responsabilidad y se allanó a los cargos, mientras que Marín Bedoya enfrenta el proceso judicial bajo la misma medida privativa de libertad.

